Un crucero, el modelo A526, Franco Colapinto y un piloto argentino desde el primer gran premio como hace 25 años

Autos, velocidad, glamour... La Fórmula 1 ensaya desde el 15 de enero pasado la presentación de los coches para la temporada 2026 y las escuderías mezclan las aristas deportivas con el marketing en cada una de las exhibiciones. Red Bull Racing y su estructura satélite Racing Bulls viajaron a Dearborn, Estados Unidos, donde Ford, el nuevo socio, tiene su sede; el miércoles, el debutante Audi mostró al planeta el diseño con el que irrumpirá en el Gran Circo; el jueves, Mercedes reveló el ejemplar W17, y horas más tarde George Russell completó el shakedown en el tradicional circuito de Silverstone...

El viernes, a las 8.30 (hora argentina), será el turno de Ferrari, la única factoría que participó de todos los mundiales, y de Alpine, que obtuvo la peor cosecha de puntos en el Mundial de Constructores en 2025. La nueva aventura enciende múltiples ilusiones, y con Franco Colapinto en la grilla desde la primera fecha, en Australia, un piloto argentino estará otra vez en el estreno del año, experiencia que no se cumplía desde hace un cuarto de siglo.

Pierre Gasly, Flavio Briatore y Franco Colapinto en el autódromo de Silverstone, donde Alpine hizo el filimg day con el modelo A526 @briatoreflavio

Alpine se renovó y Flavio Briatore, el asesor deportivo y quien negoció el año pasado para sumar a Colapinto al equipo, deja su impronta. La escudería pretende borrar lo que fue una campaña calamitosa, entre un auto que se desentendió de las actualizaciones aerodinámicas para enfocarse en el coche de 2026, cuando la F.1 impulsará un radical cambio en el reglamento técnico y de motores.

Briatore no se aparta del sello que lo caracterizó desde que ingresó en el Gran Circo: en 1985 se hizo cargo del equipo Toleman, donde debutó Ayrton Senna en 1984, y lo convirtió en Benetton, con el que Michael Schumacher obtuvo sus dos primeros títulos. También triunfó con Renault, con Fernando Alonso como piloto estrella –campeón en 2005 y 2006-, mientras que el escándalo lo envolvió con el Crashgate, maniobra en la que Nelson Piquet Jr. se estrelló de modo deliberado contra el muro en el primer gran premio en Singapur, en 2008.

Regresó tras 15 años, después de que se le levantara una sentencia de por vida por manipular el accidente. Relanzar a Alpine es el propósito del italiano, que a los 75 años es uno de los últimos empresarios de la vieja guardia del automovilismo que se mantiene en el paddock. No se aleja de su marca registrada y el viernes, Alpine presentará al modelo A526 en un crucero, en el mar Balear. La factoría explota que uno de sus sponsors es MSC, la cuarta mayor operadora de cruceros del mundo y la segunda de Europa, y el crucero MSC World Europa –de las embarcaciones más modernas e innovadoras de la compañía, con capacidad para casi nueve mil personas, de 333 metros de eslora y 47 de manga-, que está atracado en el puerto catalán. Del acto participarán los pilotos Pierre Gasly, Colapinto, el director deportivo Steve Nielsen y Briatore.

En el crucero MSC World Europa, en la costa de Barcelona, Alpine presentará al modelo A526; en tres días, los equipos girarán en el circuito de Montmeló Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

Con Alpine y Ferrari serán ocho los equipos que habrán enseñado sus autos, de los 11 que estarán en la grilla en 2026, año en que se suma Cadillac. Los fanáticos del equipo de origen francés -responde al Grupo Renault-, pero con sede en Enstone, ya descubrieron señales del modelo A526, después del filming day en Silverstone. Gasly estuvo al volante del ensayo en una jornada lluviosa y recorrió alrededor de 200 kilómetros, que es el límite máximo que pueden explorar en esa prueba. Para 2026, Alpine dejará de utilizar los motores Renault y se convertirá en cliente de Mercedes, que también será proveedor del campeón McLaren y de Williams.

A526 LOADING ⏳ pic.twitter.com/d3ilNwizIC — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 22, 2026

Las unidades de potencia de Mercedes y de Red Bull fueron objetadas por Ferrari, Audi y Honda, aunque en la reunión de motoristas que se celebró con las autoridades de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) no se realizaron impugnaciones a la sospecha de que en caliente son capaces de aumentar la relación de compresión hasta 18:1, mientras que en frío -que es como se verifican regularmente por reglamento- cumplen con la medición de 16:1. La idea de agregar un sensor en la cámara de combustión que posibilitara a la FIA leer datos no tuvo unanimidad, desechándose la herramienta con la que los fabricantes disidentes pretendían bloquear un concepto que desarrollaron en Brixworth ( Mercedes) y Milton Keynes (Red Bull), utilizando los grises del reglamento.

“Creo que algunos fabricantes están un poco nerviosos, porque otros equipos están haciendo cosas inteligentes en materia de ingeniería. Sé que lo que hacemos y lo que hacemos es legal: buscamos el límite de lo que permiten las normas, pero me sorprendería que no lo hicieran todos”, señaló el ingeniero británico Ben Hodgkinson, director de Red Bull Ford Powertrains, acerca de las discrepancias sobre cómo actuaron Mercedes y RBR.

McLaren anunció que no estará presente en el circuito de Montmeló en el primer día de las pruebas de pretemporada; los equipos deben elegir tres de las cinco jornadas de test que se desarrollarán desde el 26 al 30 de enero Eduardo Verdugo - AP

Los equipos desde el 26 y hasta el 30 de enero desarrollarán la primera tanda de pruebas de pretemporada en el circuito de Barcelona, aunque deberán elegir tres de las cinco jornadas para realizar los ensayos. “El primer objetivo en un año con un cambio reglamentario tan grandes es lograr fiabilidad y para eso necesitamos acumular kilometraje”, comentó Frédéric Vasseur, el team principal de Ferrari.

La sorpresa en Montmeló, en el primer día, será la ausencia de McLaren. “Planeamos comenzar a probar en el día dos o tres, queremos darnos el mayor tiempo posible para el desarrollo”, confirmó el jefe del equipo, Andrea Stella, que descartó que se trate de un retraso en el modelo MCL40, con el que el equipo de Woking defenderá el título de Constructores, y Lando Norris el de pilotos.

“Este siempre iba a ser el plan A, porque es importante arrancar y lanzar el auto con el paquete y la configuración más competitivos posibles, por eso llevamos todos los plazos al límite y dentro de un plazo manejable. Estamos según el plan de probar en el día dos o tres y no sentimos ninguna urgencia por planificar las pruebas para el primer día”, sostuvo el ingeniero italiano.

Las escuderías presentan los modelos y ajustan detalles para el primer ensayo. Alpine tendrá una presentación con la que romperá la rutina, y ahí estará Colapinto, el piloto que empezará la temporada y cerrará un ciclo de 25 años sin que un argentino firme el presente en el estreno. Como en 2001, con Gastón Mazzacane (Prost), Melbourne será el escenario del inicio de la aventura que viene acompañada con múltiples cambios.