Es barista, quiso retirarse pero se convirtió en el héroe de Australia ante Perú: la desconocida historia del “arquero bailarín”

La decisión la tomó el técnico Graham Arnold, dos minutos antes que se terminara el segundo tiempo de alargue. Sacó sorpresivamente a su arquerotitular, Mathew Ryan, para mandar a la cancha a Andrew Redmayne, el suplente de la selección australiana.

Claramente la jugada del DT era una apuesta de cara a los penales ante Perú, por el repechaje que daba un cupo al Mundial de Qatar. Lo que vino después inundó las redes sociales a nivel planetario. Desde el primer lanzamiento de los incaicos, Redmayne montó un verdadero show en su arco.

Se movía de lado a lado, bailaba, extendía los brazos, trataba de “marear” a sus oponentes. Pese a que parecía no estar muy cerca de tapar algún disparo, la estrafalaria forma en que se paraba frente a sus rivales no dejaba a nadie indiferente.

Pero vino el climax total de su presentación. Cuando ya se pateaba el sexto tiro desde los doce pasos, entre bailes y movimientos logró tapar el penal a Alex Varela, lo que le permitió a su selección meterse en el Mundial. Pero ¿Quién es este héroe inesperado y desfachatado portero atajador de penales? Redmayne tiene hoy 33 años, pero sus aventuras en el fútbol partieron cuando tenía 15 y estuvo cerca de llegar al Arsenal de Inglaterra.

Andrew Redmayne ingresó para la tanda de penales y le dio el triunfo a su selección KARIM JAAFAR - AFP

Luego de eso pasó por varios equipos en Oceanía (Central Coast Mariners, Brisbane Roar, Melbourne City, Western Sydney Wanderers, Sydney FC). Hace cinco años estuvo a punto de haber cambiado su historia. Quiso retirarse y dedicarse a trabajar en el café de un amigo, luego de haber hecho un curso de barista. Pero siguió y su llegada al Sydney FC fue clave en lo que es hoy. Ahí lo dirigió el mismo Graham Arnold (actual entrenador de Australia).

Lo puso a trabajar con John Crawley (hoy también en los Canguros) y Redmayne despegó. Tomó la titularidad del equipo y fue clave, ya con su show en los penales, en la liga australiana de 2019 ante Perth Glory. Y tras ello, ya con Arnold como seleccionador, fue citado para defender el arco de su país. Lleva tres partidos oficiales contando el de Perú y jugará su primer Mundial.

“Es una manera de que el rival no sepa a dónde me voy a tirar y además quiero que se pongan nerviosos, que el arco les resulte más chico de lo que realmente es. No siempre me da resultado”, había explicado alguna vez al ser consultado por su singular manera de afrontar los penales.

La acusación que llega desde Perú

Pasadas las horas de la eliminación de Perú, desde Lima llegan imágenes que acusan a Redmayne de haber tomado la botella con los apuntes sobre los tiradores australianos que tenía el golero incaico, Pedro Gallese.

Andrew Redmayne recibió muchas críticos luego de su actuación en los penales MUSTAFA ABUMUNES - AFP

“La repudiable acción se produjo durante la tercera ejecución de los Socceroos, a cargo de Craig Goodwin. Mientras el ‘Pulpo’ estaba atento mirando al frente, el guardameta australiano tomó una botella donde Gallese tenía escritas referencias de los pateadores rivales y la arrojó detrás de las vallas publicitarias, dejándola fuera de alcance. En imágenes de la transmisión del partido se logra ver a Redmayne caminando cerca a los paneles con la botella en su mano izquierda. Luego la dejó caer haciéndose el distraído, un acto repudiado en redes sociales por hinchas de la selección peruana”, escribió el diario El Comercio de Perú.

Sea como sea Redmayne ya es “leyenda” australiana.