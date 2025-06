Valtteri Bottas suena como posible reemplazo de Franco Colapinto en Alpine

En el cruel mercado de pases de la Fórmula 1, que nunca parece detenerse, el finlandés Valtteri Bottas (35 años) emerge ahora como el principal candidato para un cambio sorpresa de Alpine a fines de este año, si es que la escudería de Enstone decide reemplazar a Franco Colapinto. Así, lo apuntó el sitio The Race, que asegura que el director de Alpine, Flavio Briatore, se acercó el último domingo al paddock de Mercedes para discutir la posible disponibilidad de su piloto de reserva en el reciente Gran Premio de Austria.

“Si bien se entiende que las discusiones entre Alpine y Mercedes sobre Bottas han sido muy preliminares y no han avanzado hacia un acuerdo definitivo, sí sugieren que Briatore está considerando sus opciones de piloto en medio de las continuas luchas de Alpine”, describe The Race, que agrega: “Bottas, que fue abandonado por Sauber a finales del año pasado, no ha ocultado que quiere volver a competir a tiempo completo en la F1″.

La charla de Franco Colapinto con Valtteri Bottas el año pasado, en Las Vegas, cuando el argentino estaba en Williams y el finlandés en Sauber FREDERIC J. BROWN - AFP

Si bien anteriormente se pensaba Cadillac -escudería que se sumará en 2026- era su principal esperanza, ya que las conversaciones entre Mercedes (donde está Bottas como tercer piloto) y el equipo entrante de F1 ya han comenzado, la posibilidad de saltar a un asiento de Alpine podría ofrecerle a Bottas otro salvavidas en la F1, tanto para finales de este año como para 2026.

Las fuentes sugieren que Mercedes no tendría ningún problema en permitir que Bottas regrese a la F1 con Alpine, especialmente porque se convertirá en un equipo cliente de Mercedes a principios del próximo año. Está claro que la situación de Alpine es preocupante: se encuentra actualmente en el último lugar del campeonato de constructores con solo 11 puntos en 11 fines de semana hasta ahora en esta temporada. Las heridas están abiertas y Flavio Briatore no las oculta: “Al final, estamos cediendo terreno frente a nuestros rivales directos en el campeonato tras otra carrera sin sumar ni un solo punto y este nivel de rendimiento se está volviendo francamente cada vez más preocupante”, sentenció el italiano.

Flavio Briatore tiene un estilo de conducción tajante en Alpine y viene siendo duro con Colapinto tras sus actuaciones en la Fórmula 1

El rival más cercano de Alpine, Sauber, está en la mejor racha de forma de cualquier equipo de mitad de tabla en las últimas tres carreras, y ahora suma un total de 26 puntos después de que sus dos autos terminaran entre los 10 primeros en el Gran Premio de Austria, por lo que está clara la inquietud de Briatore, que se orienta a un cambio muy rápido en Alpine.

El piloto líder, Pierre Gasly, que tiene contrato hasta el año que viene, consiguió todos los puntos del equipo hasta ahora este año, mientras que sus compañeros de equipo Jack Doohan y Colapinto no han logrado entrar en el top 10. Se recuerda: el pilarense reemplazó al australiano desde el GP de Emilia Romagna en Imola a mediados de mayo, en un intento de ayudar a mejorar la competitividad del segundo auto, pero sus mejores resultados hasta ahora fueron los 13° puestos en Mónaco y Canadá.

Franco Colapinto no termina de rendir en Alpine: le falta un salto de calidad DARKO BANDIC - POOL

Después de un decepcionante GP de Austria, en el que Gasly arrancó sexto, pero cayó hasta terminar 13.º, con Colapinto dos lugares atrás después de una carrera accidentada que incluyó el choque de Yuki Tsunoda y también obligar a Oscar Piastri a salir de la pista, Briatore volvió a hacer referencia a que el equipo no está haciendo un trabajo tan bueno como debería haber hecho y calificó el momento de “delicado”.

“Una de las cuestiones que Briatore está evaluando actualmente es si elegir un piloto experimentado como Bottas, 10 veces ganador de grandes premios, lo ayudaría a él y a Alpine a juzgar mejor cómo se posiciona su auto en comparación con un joven”, señala el sitio The Race, que agrega: “El objetivo de Briatore es sentar las bases adecuadas para una campaña exitosa en 2026, y tener a alguien como Bottas a bordo tendría todo el sentido para darle al equipo respuestas sobre las fortalezas y debilidades de su paquete”.

Colapinto no considera que Briatore lo esté presionando para mejorar su rendimiento, pero dijo que los avances también deben venir del auto. Al preguntársele si le preocupaba que el empresario italiano decidiera cambiar de piloto pronto, Colapinto respondió: “No, la verdad es que no me preocupa. Creo que me ha apoyado mucho y confía en mí”. Y el domingo, en Austria, habló de la necesidad de mejorar para el Gran Premio de Inglaterra: “No fue un día fácil para nosotros. Empezamos a mejorar el ritmo después, pero al principio nos costó mucho, porque no era bueno. Un día complicado, hay que entender todo con el equipo y estar más fuerte para Silverstone”, mencionó el argentino, después del 15° puesto.

La trayectoria de Bottas

Bottas condujo para Mercedes durante cinco temporadas junto a Lewis Hamilton de 2017 a 2021: consiguió 10 victorias de su carrera con las Flechas Plateadas, así como también 20 pole positions. Luego se uniría a Sauber, conocido como Alfa Romeo en ese momento, para la temporada 2022, después de que Mercedes decidiera promover a George Russell en su lugar. El finlandés tuvo altibajos con el equipo suizo: desde terminar en un sólido décimo lugar en 2022 hasta no recolectar un solo punto en 2024.

El piloto de Mercedes Valtteri Bottas de Finlandia sostiene el trofeo en el podio después de ganar el Gran Premio de Fórmula Uno de Turquía en el circuito Intercity Istanbul Park en Estambul, Turquía, el domingo 10 de octubre de 2021. (Foto AP) AP

Cuando Kick Sauber optó por no renovar a Bottas para 2025 (y en su lugar se decantó por la dupla de Nico Hulkenberg y el novato brasileño Gabriel Bortoleto), el finlandés inició conversaciones con Mercedes sobre un papel de reserva en un intento por permanecer en la conversación mientras busca regresar a las carreras en 2026. Su papel de reserva implicó asistir a la mayoría, si no a todos, los Grandes Premios y apoyar a George Russell y al debutante Kimi Antonelli. “Regresar a casa con la familia Mercedes como tercer piloto para 2025 es lo que sigue y no podría estar más satisfecho”, dijo Bottas en su momento. Y agregó: “Quiero agradecer a Toto [Wolff, jefe del equipo Mercedes], al equipo de Brackley y a todos en la estrella de tres puntas por recibirme nuevamente con los brazos abiertos”.