“Avenida de los Campeones”: el detalle en la concentración de la selección que reveló el video de Messi y que nadie conocía

El cumpleaños número 39 de Lionel Messi lo tomó otra vez en la concentración de un Mundial. Lejos de entristecers por estar lejos de su familia, La Pulga celebró con su “segunda familia”, que son sus compañeros de la selección nacional y, a través de un video en sus redes sociales, compartió toda la intimidad de ese festejo. En ese clip hubo un detalle que pocos notaron pero los más fanáticos no lo dejaron pasar: en el pasillo del hotel de la concentración había un cartel que decía “Av. de los Campeones”.

Nico González participó del clip en homenaje al capitán (Foto: @leomessi)

El video arranca con Giuliano Simeone, Nicolás González, Nicolás Tagliafico y Gerónimo Rulli mostrando la remera especial que se hizo cada uno con una foto con Messi por su cumpleaños. Allí, de fondo, se vio como en el pasillo estaba la inscripción “Av. de los Campeones” y tenía el estilo de los carteles de las calles de Buenos Aires.

Gero Rulli posó con la remera hecha especialmente por el cumpleaños del 10 (Foto: @leomessi)

Obviamente la referencia es ineludible, ya que el plantel es el actual campeón del mundo por el título conseguido en Qatar 2022. Los dirigidos por Lionel Scaloni buscar defender la corona en esta edición, en la que ya selló su pase a 16avos y que tiene a Messi como máximo goleador hasta el momento.

Messi agradeció los saludos por su cumpleaños

Al compartir el video, Leo agradeció todo el amor que recibió en su día especial por parte de los fans, su familia y sus compañeros. “Gracias a mi país y a todo el mundo por tantos saludos. Cada año se superan y me emocionan más. Gracias a mi familia y a mis amigos, que están siempre. Y gracias a mis compañeros por este regalo tan especial. Es un placer enorme vivir todo esto y poder compartirlo junto a ustedes. Es algo hermoso salir a competirle a cualquiera sabiendo que los tengo al lado. ¡Gracias, abrazo grande!“, escribió el capitán en la publicación, que alcanzó más de 4.6 millones de likes.

Tras festejar el cumpleaños de Messi y el de los cocineros Diego Iacovone y Antonia Farías, la selección argentina se prepara para el partido del sábado frente a Jordania, que cerrará el grupo J. Ya clasificado a la siguiente fase, el conjunto nacional buscará dosificar cargas en los jugadores y pensar ya en el próximo rival de la fase decisiva del torneo.