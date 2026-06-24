El cumpleaños de Leo Messi, en vivo: los saludos, fotos y mensajes para el capitán de la selección argentina
El campeón del mundo cumple 39 años y recibe mensajes de figuras del deporte, el espectáculo y fanáticos de todo el mundo
Lionel Messi atraviesa un presente excepcional en el Mundial 2026, donde volvió a ser determinante en el triunfo de la Selección argentina frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J, con dos goles que consolidaron el gran arranque del equipo dirigido por Lionel Scaloni. En medio de la competencia, el foco también se traslada a una fecha especial: su cumpleaños. Con motivo de su día, comenzaron a llegar mensajes de felicitación de figuras del deporte, celebridades y amigos, que se sumaron a los saludos y homenajes para el capitán campeón del mundo.
Este miércoles 24 de junio, el capitán de la Selección argentina cumple 39 años y los saludos no paran de llegar. Figuras del deporte, celebridades y personas cercanas al rosarino lo están homenajeando en una jornada muy especial, marcada por el cariño y el reconocimiento hacia uno de los máximos ídolos del fútbol mundial.
El tierno mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi: "Amor de mi vida"
Antonela Roccuzzo compartió un emotivo posteo en sus redes sociales por el cumpleaños de Lionel Messi, acompañado de una serie de fotos que repasan distintos momentos de su vida juntos. En su mensaje, comenzó escribiendo: “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre”.
Luego, agregó una reflexión sobre su familia y el vínculo que los une: “Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, cerró. La respuesta de Messi no tardó en llegar y, en los comentarios, el futbolista le contestó con ternura: “Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes. ¡Los amo! Qué chiquitos éramos…”, recordando también los inicios de su historia juntos.
“La leyenda que hace felices a millones”: el homenaje de Conmebol a Messi
La Conmebol se sumó a los múltiples saludos que Lionel Messi recibió por su cumpleaños con una publicación en sus redes sociales. “Felicidades a la leyenda que hace felices a millones”, escribió, en referencia al cariño y la admiración que despierta el rosarino en los hinchas de todo el mundo.
La FIFA, para Messi: “En este día de 1987, nació una estrella”
La FIFA se sumó a las felicitaciones por el cumpleaños de Lionel Messi con una publicación especial en sus redes sociales. Allí escribió: “39 años de recuerdos. 39 años de Lionel Messi. En este día de 1987, nació una estrella”.
El mensaje de Lionel Scaloni para Messi
Lionel Scaloni también se sumó a los saludos por el cumpleaños de Lionel Messi y dejó una frase cargada de afecto hacia su capitán. Consultado en una conferencia de prensa sobre qué le desea en este día especial, el entrenador de la selección argentina respondió: “El que imagino que todos queremos, que sea feliz”.
El saludo de Javier Milei a Lionel Messi por su cumpleaños
El presidente Javier Milei saludó a Lionel Messi por su cumpleaños a través de su cuenta de X, donde le dedicó un mensaje al capitán de la selección argentina. “FELIZ CUMPLE L10NEL...!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO”, escribió en la red social, sumándose a las múltiples felicitaciones que recibió el futbolista en su día especial.
El mensaje que publicó Lionel Messi por su cumpleaños
El propio Lionel Messi compartió un mensaje en el día de su cumpleaños, acompañado de un video en el que se lo ve entrenando. En las imágenes, el capitán de la selección argentina muestra parte de su rutina de preparación, en una jornada especial.
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