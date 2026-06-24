El cumpleaños de Leo Messi, en vivo: los saludos, fotos y mensajes para el capitán de la selección argentina

Lionel Messi atraviesa un presente excepcional en el Mundial 2026, donde volvió a ser determinante en el triunfo de la Selección argentina frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J, con dos goles que consolidaron el gran arranque del equipo dirigido por Lionel Scaloni. En medio de la competencia, el foco también se traslada a una fecha especial: su cumpleaños. Con motivo de su día, comenzaron a llegar mensajes de felicitación de figuras del deporte, celebridades y amigos, que se sumaron a los saludos y homenajes para el capitán campeón del mundo.

Este miércoles 24 de junio, el capitán de la Selección argentina cumple 39 años y los saludos no paran de llegar. Figuras del deporte, celebridades y personas cercanas al rosarino lo están homenajeando en una jornada muy especial, marcada por el cariño y el reconocimiento hacia uno de los máximos ídolos del fútbol mundial.