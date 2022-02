Banfield - San Lorenzo, por la Copa de la Liga

San Lorenzo tuvo el primer partido oficial en 2022. Y no fue uno más, claro. En la búsqueda de modificar el semblante de un club golpeado, el estreno de Pedro Troglio como entrenador azulgrana fue con una igualdad 0-0 frente a Banfield. Al cabo, un cruce intenso pero sin emociones. Es cierto, la visita al Sur fue apenas el primer paso, no más que un bosquejo del equipo que el técnico pretende para este año.

El resumen de Banfield-San Lorenzo

El objetivo inicial del ex volante de la selección nacional es claro: San Lorenzo tiene la necesidad de superar lo más rápido posible los golpes de los últimos campeonatos. Y ahí aparece un aspecto en el que el técnico es un especialista: trabajar para recuperar el ánimo. Una misión difícil que a Troglio lo motiva desde que fue llamado por Matías Lammens para tomar las riendas azulgranas. Y la serie de buenos resultados en los amistosos de verano despertaron la ilusión de Boedo.

Pedro Troglio, DT de San Lorenzo Fotobaires

San Lorenzo luce renovado en este comienzo. El último refuerzo en oficializarse fue el de Nicolás Blandi, quien comenzará su tercer ciclo con la camiseta azulgrana. Si bien la pretensión del club era la de repatriar a Adolfo Gaich, la compleja operación entre el CSKA de Moscú y el Huesca de España hizo que el deseo sea casi imposible. El arribo de Blandi -firmó un contrato por productividad y hasta fines del 2022- es un alivio para la institución, que buscaba otro centrodelantero. De esta forma, el ex Boca se sumó como cuarta incorporación junto con Ricardo Centurión, Adam Bareiro y Malcom Braida.

Banfield, por su parte, es otro de los conjuntos que se exhibe con aires renovados. Diego Dabove había llegado en el desenlace del último certamen y el Taladro se reforzó para un año que incluirá la participación en la Copa Sudamericana. A una base experimentada compuesta por Luciano Lollo, Nicolás Domingo y Jesús Dátolo se sumaron Darío Cvitanich y Enrique Bologna (totalizó nueve incorporaciones). A eso se le añaden los juveniles: de los 11 titulares que en la noche del viernes salieron a la cancha, nueve fueron formados en las inferiores.

Diego Davobe, entrenador de Banfield Fotobaires

Sin dudas, por todo lo que genera, el estreno oficial de Centurión se transformó en uno de los principales atractivos. Aunque el protagonismo en el inicio del encuentro quedó para Banfield. Aún sin demasiada claridad, el equipo de Dabove presionó, arrinconó a su rival y llegó con peligro en un puñado de ocasiones, una de ellas tras un cabezazo de Galoppo -un volante que siempre está cerca del gol- que pasó cerca del travesaño. Dinámica, inteligencia, sacrificio, experiencia y juventud. Algunas de las cartas del Taladro en el primer tiempo.

En ese período, San Lorenzo se limitó a defender en la mayoría de las oportunidades. Avanzó poco y avanzó de vez en cuando. Impreciso en las pelotas paradas, no arriesgó mucho y contraatacó sin demasiadas ideas. Perdió mucho en la salida -mientras su rival pasaba rápidamente de la defensa al ataque- y sus avances fueron tan intermitentes y repetitivos que no supo cómo, cuándo ni por dónde encontrar un poco de fuerza ofensiva. Apenas contó con algún remate de Nicolás Fernández Mercau de media distancia que no llegó a incomodar a Bologna.

Un partido friccionado y sin goles marcó el inicio en la Copa de la Liga para Banfield y San Lorenzo Fotobaires

En el comienzo del segundo tiempo San Lorenzo creció con pases y combinaciones. Con más entusiasmo, asustó a los locales con otro remate de Fernández Mercau que alcanzó a manotear Bologna. Fue entonces cuando el Ciclón se asemejó bastante a lo que pretende su técnico en cuanto al juego; hubo confianza, gobernó en la mitad de la cancha y buscó con mayor ambición el arco contrario. Banfield -ya más confuso, apagado- dejó de tener el protagonismo que lo había llevado a dominar el partido. No obstante, vale aclararlo, hubo tanta intensidad como escaso juego.

De frente a un 2022 que lo tendrá lejos del ámbito internacional, el Ciclón buscará ser protagonista del certamen doméstico. Ya lo había enfatizado Troglio en una reciente entrevista con LA NACION: “Van a clasificarse los primeros cuatro sobre 14 que tiene cada grupo. No es fácil, pero hay una posibilidad de meterse. Y una vez que estás ahí ya son tres los partidos para ser campeón”, sostuvo. No será sencillo, pero en algunos lapsos del segundo tiempo puede hallarse un sustento para ese lavado de cara que el técnico pretende darle al Ciclón.

La síntesis

La tabla de posiciones