Americup 2025: quiénes son los 12 jugadores que integrarán la selección argentina de básquetbol
Al cabo de nueve amistosos y cinco descartes, el DT Pablo Prigioni determinó los protagonistas que apuntarán al torneo y más allá
La selección argentina de básquetbol tiene todo listo. Luego de una durísima preparación que incluyó muchos partidos amistosos, Pablo Prigioni eligió a los 12 jugadores que disputarán la Americup, que estará en juego en Nicaragua, donde el equipo defenderá la corona de campeón continental. Sin las figuras de siempre, el plantel se compone con una mayoría de jóvenes que procuran trascender.
Fueron cinco las semanas de preparación de la selección albiceleste, que jugó nueve amistosos en tres países. La gira comenzó en Madrid, donde 17 jugadores se concentraron desde fines de julio. En la capital española Argentina afrontó seis juegos: dos con Angola, dos con Sudán del Sur, uno con Costa de Marfil y uno con Portugal. Luego el equipo viajó a Bologna y se midió con Italia, el rival más competitivo hasta entonces. Y finalmente participó en un cuadrangular en Panamá, donde jugó ante el local y Brasil.
Al cabo de la preparación, Prigioni definió la lista de 12 basquetbolistas que entre este viernes y el domingo 31 de agosto intentarán levantar la AmeriCup en Managua, pero sobre todo, ganar experiencia, rodaje. Con un promedio de edad de 24 años en el plantel, Prigioni quiere que varios jugadores afronten su primer torneo oficial con la camiseta de la selección, con miras a la clasificación para la Copa del Mundo Qatar 2027. “El formato de ventanas, y la posibilidad de que los jugadores de Euroliga no estén en noviembre, nos obliga a acelerar la aclimatación de algunos que tienen pocas participaciones en la selección. Por eso planteamos la AmeriCup como una oportunidad de que vaya un equipo más joven”, dijo el director técnico en tiempo de entrenamientos.
Entre los 12 elegidos se destacan tres basquetbolistas de mayor trayectoria, que ya disputaron la AmeriCup:, Nicolás Brussino, Juan Pablo Vaulet y José Vildoza. Los tres integraron el plantel campeón en Recife 2022, cuando Argentina se coronó ganándole la final al anfitrión, Brasil. Desde el inicio de la preparación, de los 17 que formaron de la concentración no serán parte del plantel Tomás Chapero, Lucas Giovannetti, Tyler Kropp, Bautista Lugarini ni Lee Aaliya.
Por consiguiente, los 12 elegidos por Prigioni son los siguientes (con número de camiseta, club, posición en la cancha y edad):
- 1) Francisco Caffaro, Boca Juniors (Argentina), pivote, 25 años
- 6) Juan Ignacio Marcos, Barcelona (España), base, 25 años
- 9) Nicolás Brussino, Gran Canaria (España), alero, 32 años
- 10) Gonzalo Corbalán, San Pablo Burgos (España), escolta, 23 años
- 11) José Vildoza, Girona (España), base, 29 años
- 16) Dylan Bordón, La Laguna Tenerife (España), base, 20 años
- 18) Gonzalo Bressan, Olímpico (Argentina), pivote, 23 años
- 20) Juan Bocca, Palma (España), alero, 20 años
- 21) Juan Fernández, Girona (España), ala-pivote, 22 años
- 22) Juan Pablo Vaulet, Estudiantes (España), ala-pivote, 29 años
- 23) Santiago Trouet, Arizona State (Estados Unidos), ala-pivote, 21 años
- 44) Alex Negrete, Flamengo (Brasil), escolta, 24 años
En la AmeriCup 2025 Argentina integra el grupo C con Nicaragua, Colombia y Dominicana. Debutará en Managua frente al local, este viernes, a las 21.40 de Buenos Aires. Volverá a jugar el domingo 24, contra Dominicana, a las 16.10. Y cerrará la zona el lunes 25, a partir de las 18.40, contra Colombia. Los partidos serán transmitidos por TyC Sports y DSports.
