Americup 2025: quiénes son los 12 jugadores que integrarán la selección argentina de básquetbol

La selección argentina de básquetbol tiene todo listo. Luego de una durísima preparación que incluyó muchos partidos amistosos, Pablo Prigioni eligió a los 12 jugadores que disputarán la Americup, que estará en juego en Nicaragua, donde el equipo defenderá la corona de campeón continental. Sin las figuras de siempre, el plantel se compone con una mayoría de jóvenes que procuran trascender.

Fueron cinco las semanas de preparación de la selección albiceleste, que jugó nueve amistosos en tres países. La gira comenzó en Madrid, donde 17 jugadores se concentraron desde fines de julio. En la capital española Argentina afrontó seis juegos: dos con Angola, dos con Sudán del Sur, uno con Costa de Marfil y uno con Portugal. Luego el equipo viajó a Bologna y se midió con Italia, el rival más competitivo hasta entonces. Y finalmente participó en un cuadrangular en Panamá, donde jugó ante el local y Brasil.

El entrenador de la selección argentina, Pablo Prigioni, se decidió por una mayoría de jóvenes, en pos de darles rodaje: el plantel promedia 24 años de edad.

Al cabo de la preparación, Prigioni definió la lista de 12 basquetbolistas que entre este viernes y el domingo 31 de agosto intentarán levantar la AmeriCup en Managua, pero sobre todo, ganar experiencia, rodaje. Con un promedio de edad de 24 años en el plantel, Prigioni quiere que varios jugadores afronten su primer torneo oficial con la camiseta de la selección, con miras a la clasificación para la Copa del Mundo Qatar 2027. “El formato de ventanas, y la posibilidad de que los jugadores de Euroliga no estén en noviembre, nos obliga a acelerar la aclimatación de algunos que tienen pocas participaciones en la selección. Por eso planteamos la AmeriCup como una oportunidad de que vaya un equipo más joven”, dijo el director técnico en tiempo de entrenamientos.

¡𝗟𝗼𝘀 𝟭𝟮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 @AmeriCup 𝟮𝟬𝟮𝟱!



Pablo Prigioni definió los convocados para la cita continental que se jugará en Nicaragua.



El debut será este viernes ante los locales a las 21:40 con transmisión de TyC Sports, DSports y Courtside1891



Argentina Básquet

Entre los 12 elegidos se destacan tres basquetbolistas de mayor trayectoria, que ya disputaron la AmeriCup:, Nicolás Brussino, Juan Pablo Vaulet y José Vildoza. Los tres integraron el plantel campeón en Recife 2022, cuando Argentina se coronó ganándole la final al anfitrión, Brasil. Desde el inicio de la preparación, de los 17 que formaron de la concentración no serán parte del plantel Tomás Chapero, Lucas Giovannetti, Tyler Kropp, Bautista Lugarini ni Lee Aaliya.

Gonzalo Corbalán, escolta de 23 años de San Pablo Burgos, de España, es uno de los de mayor proyección en la selección argentina. CAB

Por consiguiente, los 12 elegidos por Prigioni son los siguientes (con número de camiseta, club, posición en la cancha y edad):

1) Francisco Caffaro , Boca Juniors (Argentina), pivote, 25 años

, Boca Juniors (Argentina), pivote, 25 años 6) Juan Ignacio Marcos , Barcelona (España), base, 25 años

, Barcelona (España), base, 25 años 9) Nicolás Brussino , Gran Canaria (España), alero, 32 años

, Gran Canaria (España), alero, 32 años 10) Gonzalo Corbalán , San Pablo Burgos (España), escolta, 23 años

, San Pablo Burgos (España), escolta, 23 años 11) José Vildoza , Girona (España), base, 29 años

, Girona (España), base, 29 años 16) Dylan Bordón , La Laguna Tenerife (España), base, 20 años

, La Laguna Tenerife (España), base, 20 años 18) Gonzalo Bressan , Olímpico (Argentina), pivote, 23 años

, Olímpico (Argentina), pivote, 23 años 20) Juan Bocca , Palma (España), alero, 20 años

, Palma (España), alero, 20 años 21) Juan Fernández , Girona (España), ala-pivote, 22 años

, Girona (España), ala-pivote, 22 años 22) Juan Pablo Vaulet , Estudiantes (España), ala-pivote, 29 años

, Estudiantes (España), ala-pivote, 29 años 23) Santiago Trouet , Arizona State (Estados Unidos), ala-pivote, 21 años

, Arizona State (Estados Unidos), ala-pivote, 21 años 44) Alex Negrete, Flamengo (Brasil), escolta, 24 años

En la AmeriCup 2025 Argentina integra el grupo C con Nicaragua, Colombia y Dominicana. Debutará en Managua frente al local, este viernes, a las 21.40 de Buenos Aires. Volverá a jugar el domingo 24, contra Dominicana, a las 16.10. Y cerrará la zona el lunes 25, a partir de las 18.40, contra Colombia. Los partidos serán transmitidos por TyC Sports y DSports.