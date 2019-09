La práctica de la selección en China se realizó con la edición especial de la pelota, que se usará mañana en la final. Crédito: Prensa CABB

Diego Morini SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de septiembre de 2019 • 13:46

PEKIN, China.- El seleccionado argentino de básquetbol no se conforma con haber llegado al partido decisivo del Mundial de China. Al encuentro por la medalla de oro. Al último paso antes del título. Ahora quiere ganarlo. Luego de la práctica tanto el entrenador, Sergio Hernández, como los bases Nicolás Laprovittola y Facundo Campazzo, contaron las sensaciones que invaden a un equipo que sabe que hizo historia. Pero también sabe que quiere el premio mayor. Los tres hablaron después de la última práctica, que se realizó con la pelota que mañana se usará en la final: una edición especial de la empresa Molten con la palabra "Final" impresa.

Hernández: "Estar en una final del mundo no estaba en mis planes"

"Hace un tiempo estar acá era utópico y lo tengo claro. No voy a hablar con el diario del lunes y como que todos sabían que éramos candidatos a campeones del mundo. No lo éramos, pero estamos acá y ahora lo queremos ganar", comenzó el entrenador. Y, enseguida, agregó: "Estar en una final del mundo hoy...con todo lo optimista que soy y todo lo que me gusta ganar...no estaba en mis planes".

El entrenador insistió en un mensaje que ya brindó Luis Scola: Argentina no es una sorpresa, ni una revelación, sino una realidad. "En algún momento en la fase se hablaba de que la zona nuestra había sido fácil y por eso nos habíamos clasificado. Yo no considero para nada que haya sido fácil. Me parece que Nigeria y Rusia eran equipos poderosos que podían estar tranquilamente acá, jugando esta instancia. Después, como que fue sorpresa, que sorprendimos a los serbios, que no se esperaban que jugáramos así. Ahora...ya no se puede. vos podés ganar un partido por sorpresa, pero llegar a la final del mundo por sorpresa es imposible".

Sergio Hernández, entrenador del seleccionado argentino que busca el oro en el Mundial Fuente: Reuters

¿Qué partido imagina el estratego del equipo argentino? ¿Cómo hay que jugarle a España? ¿Qué armas tiene Argentina para incomodar a los europeos? Lo respondió el propio Hernández: "Somos dos equipos buenos, con oficio, ganadores, que se conocen muchísimo. Me parece que ya no hay dudas de que el partido es para cualquiera de los dos. Hoy ya no hay candidatos. Cualquiera de los dos puede ganar e irse feliz, o perder e irse tranquilo porque hizo las cosas bien", presagió.

Además, habló de la clave del equipo para llegar hasta acá: correr. "Empezamos la preparación entrenando las presiones defensivas en todo el campo y el ataque rápido, el ataque secundario como arma más importante, porque sabíamos que en el mundial nos íbamos a encontrar con equipos muy poderosos físicamente, mucho más grandes que nosotros, y no podemos ir ahí (señala al aro) a jugar 5 contra 5 todo el tiempo porque nos vemos en inferioridad de condiciones.

La convicción de Laprovittola

Nicolás Laprovittola también habló de la confianza en el juego que el combinado argentino desplegó hasta acá en el Mundial. "estamos demostrando que estamos preparados para cualquier rival, para cualquier situación, para competir de igual a igual con todos. Estamos cumpliendo y estamos demostrándole al mundo de qué está hecho este equipo. La soltura se ve en la cancha. El equipo fluye. El funcionamiento se está dando. El equipo corre y defiende y muestra que está muy bien preparado", dijo el base de Real Madrid.

Nico Laprovittola, un base que fue creciendo con el paso del Mundial Fuente: AFP

Laprovittola coincidió con el entrenador en que para vencer a España hay que incomodarla. "Se le gana haciendo nuestro juego. Nuestro juego de ritmo alto, de presionar el balón, de ante cualquier error, castigarlo. Hacerlos sentir incómodos. Son jugadores con mucha calidad, con mucha clase, con mucha experiencia".

Ante una consulta de LA NACION, Laprovittola se refirió a la distribución de funciones en el equipo, y cómo cada integrante tiene bien claro cuál es su trabajo: "Para que un equipo sea ganador es fundamental tener los roles bien definidos. Saber qué tiene que hacer cada uno para que la máquina funcione, para que todo fluya y que el equipo se sienta cómodo. Eso lleva tiempo, lleva partidos, lleva días de competencia. Todo lo que estamos haciendo hasta ahora está muy bien, pero hay que hacerlo una vez más".

El partido que imagina Campazzo

Hasta aquí, Facundo Campazzo fue la cuota de inspiración del equipo, pero conjugó inspiración con despliegue. Y marca en toda la cancha. Ferocidad para que los rivales no pudieran trasladar la pelota con comodidad. El ex base de Peñarol imagina una dura final, sin que Argentina deba apartarse del libreto que la llevó a la final: "Va a ser un partido muy táctico también. Por momentos, trabado, me imagino. Así que creo que el talento, la improvisación, el no tener miedo va ayudar mucho en un partido como éste, que es una final. No todos los días se juega una final del mundo. hay que seguir haciendo las cosas que seguimos haciendo. No temer por nada y ser valientes en los momentos importantes".

Campazzo imagina un partido trabado Fuente: Reuters

Campazzo también se refirió al aliento que reciben en las redes sociales y en los estadios. El rendimiento del equipo los catapultó a un lugar inesperado. "No tomamos dimensión y, un poco, la inconsciencia esa nos ayuda a seguir siendo nosotros. Sentimos mucho la presencia de Argentina entera alentando por nosotros y es increíble el apoyo que estamos teniendo", admitió Campazzo. Y agregó: "La verdad es que por medio del básquet estamos dando un gran ejemplo de superación, de trabajo, de sacrificio. Son los valores que nos traspasó la Generación Dorada, esa generación que tan arriba puso a la Argentina".