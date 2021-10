Arrancan una nueva temporada de la NBA, la danza más atractiva con un abanico de candidatos

Son las horas previas y la expectativa se multiplica. Se hacen apuestas. Se equilibran los poderes. Apasionante, podría definir este nuevo capítulo. El 75° aniversario parece que llegó diseñado para cautivar. No hay energías concentradas, hay talento distribuido. Esa vibración retorna desde el martes con una nueva temporada de la NBA, la propuesta 2022, quizá la más interesantes de los últimos años. Con múltiples candidatos y un juego abierto que entusiasma.

No parece una función en la que las luces sólo se posan sobre una o dos organizaciones. No luce como una vitrina en la que sólo fulgura LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry o Giannis Antetokoumpo. En esta oportunidad son varias las franquicias que es posible que se animen, que crean que pueden quedarse con el anillo. Todo eso hace que el menú resulte encantador. Y en ese escenario, quizá, alguno de los candidatos pueda tener acento celeste y blanco. Se agitaron las aguas con algunos traspasos, se multiplicaron las apuestas con regresos, se genera incertidumbre que ausencias puntuales y se esperan el paso definitivo de algunas joyas.

La Conferencia Este

Para empezar, Milwaukee, el campeón, no quiere detenerse. Giannis Antetokoumpo (26 años) es la principal arma, pero la construcción de un equipo equilibrado es lo que potencia la idea de una organización que puede repetir la conquista. Tratándose del primer título obtenido por la franquicia desde 1971 y el primero en la NBA para cada uno de sus jugadores, la idea de un bicampeonato no es una locura, aunque las estadísticas ponen en discusión esa ilusión. En 75 temporadas disputadas de la liga apenas han sido 23 los equipos que pudieron coronarse en años consecutivos y ese número se reduce a 12 en los últimos 50 años, con una liga ya con más equipos participando que los menos de 10 que habían en la década del 60 cuando Boston Celtics era campeón una y otra vez.

El gran desafío de los Bucks será probar que tienen material y personalidad suficiente para repetir ese logro. Borrar aquellos argumentos que dicen que sólo se abrió camino en la temporada anterior por las desgracias y lesiones de sus adversarios.

Se trata de una temporada en la que la lupa nuevamente está depositada en los cuidados de los jugadores respecto al Covid-19. Tan determinante resultó la postura de la NBA en este sentido que Brooklyn no contará con Kyrie Irving (29), ya que no quiere aplicarse vacunas. Si bien existe un acuerdo en el que no pueden ser obligados los jugadores a pasar por ese proceso, las franquicias pueden tomar la determinación de aplicar diferentes medidas en este sentido. Así es que los Nets eligieron romper el tridente y dejar sólo a su pareja de estrellas Kevin Durant (33) y James Harden (32). Suficiente para ser uno de los equipos más poderosos de la competencia y una verdadera armada en el Este. Tendrá un poder igual de interesante, aunque sin uno de sus principales estandartes.

El joven pero carismático Trae Young (23) es otra de las piezas que potencia la liga. Por eso Atlanta Hawks se anota como aspirante. El conjunto de Nate McMillan viene de sorprender en la 2020/21, en la que llegó a las finales del Este. Ahora, recuperó al alero D’Andre Hunter (23), que tuvo algunos problemas físicos que lo dejaron prácticamente sin acción en la temporada anterior, y tiene cada vez más profundidad y variantes con Clint Capela (27), Bogdan Bogdanovic (29), John Collins (24) y el veterano Lou Williams (34), entre otros.

Joel Embiid (27) es uno de los jugadores más espectaculares para ver en la NBA actual. Un pivote dominante como los de antes cuando se acerca al aro, pero que también juega abierto con amenazas de tiro de tres puntos y hasta con la habilidad para anotar en penetraciones. Sólo con él Philadelphia debería ser un candidato natural. Algunos dudan de su capacidad de liderazgo. Pero el mayor problema estará en saber qué ocurrirá con el australiano Ben Simmons (25). Señalado como el gran culpable de la eliminación en la segunda rueda ante Atlanta en los últimos playoffs, dijo que quería abandonar la franquicia. No consiguieron ningún intercambio aceptable, y fue obligado a volver a entrenarse con el equipo, incluso cuando a varios compañeros hicieron público su enojo con él. Tobías Harris (29) lo defendió: “Ben está aquí y tenemos que seguir integrándonos, apoyándonos y ayudar en lo que podamos”.

Anthony Davis, Russell Westbrook y LeBron James; el Big Three de los Lakers que sacudió el mercado de la NBA

La Conferencia Oeste

Los Lakers de LeBron James (36) y Antonhy Davis (28), tras luchar con una retahíla de lesiones, volvieron a apostar fuerte. No hay palabra que se ajuste mejor: apuesta. Es un moneda en aire. Porque sumaron a Russell Westbrook (32) y a Carmelo Antonhy (37), dos veteranos sin títulos, pero con poco apego al respeto de un sistema de juego preestablecido. Para eso, tal vez, recuperaron a Rajon Rondo (35). Un experimento que puede resultar fantástico o simplemente... un explosivo cóctel autodestructivo de ansiedades y veteranía.

Cuando muchos no esperaban demasiado, vuelve a aparecer en el radar Golden State Warriors. Tras una par de temporadas golpeados por las lesiones, la franquicia de San Francisco espera recuperar pronto a los Splash Brothers. Con Stephen Curry (33) en plena forma, está cada vez más cerca de recuperar a Klay Thompson (32). Se estima que será para diciembre. Mientras tanto, sostiene la estructura con algunos hombres de siempre, como Draymond Green (31), y alguna que otra alentadora y rutilante aparición, como el joven anotador Jordan Poole (22). Aunque aún no ha definido muy bien en qué parte del esquema encajará Andrew Wiggins (26), lo que es seguro es que Steve Kerr intentará que no se convierta en un problema. En todo caso, todavía es una buena herramienta de cambio si con la competencia en marcha es necesario hacer ajustes con traspasos.

La suerte de Los Angeles Clippers está atada a Kawhi Leonard (30). Con el plantel sano, sería un candidato, pero las novedades desde la franquicia son que su rehabilitación de su lesión (desgarro del ligamento anterior de la rodilla derecha) le llevará más de lo esperado. Ni siquiera pueden garantizar si llegará para esta temporada. Eso obliga a los Clippers a configurar un equipo en torno a Paul George (31) y desde allí sostener toda la estructura. No parece ser suficiente.

En el caso de Phoenix Suns, todos esperan que repita la última producción que llegó a la final de la mano de Chris Paul (36), Devin Booker (24) y D’Andre Ayton (23). ¿Qué podría evitarlo? Justamente Ayton: “Me encanta Phoenix, pero estoy realmente decepcionado. Estuvimos a dos victorias de un campeonato. Realmente quiero ser respetado”, comentó el pivote luego de que la franquicia se negara a renovar su contrato por el máximo que pretendía. Los Suns tienen comprometidas cuatro temporadas con Paul por encima de los 30 millones de dólares. Y otras tres con Booker también por encima de las tres decenas. El bahameño está en su último contrato obligado con Phoenix, por 12,6 millones. Quiere un trato similar al de sus compañeros, pero eso dejaría muy poco espacio en la nómina para negociar con el resto del plantel o para buscar nuevos talentos.

Tal como están planteadas las cosas, Ayton puede reaccionar de dos maneras: jugar para mostrarle a los directivos lo equivocados que están por no querer darle el dinero solicitado o arrastrar ese enojo al equipo y generar problemas de un alcance imposible de calcular.

Todos sacan conclusiones acerca de quién puede quedarse con el próximo anillo. En las casas de apuestas, en especial BetMGM, pone a los Nets son el máximo favorito a quedarse con el título, multiplicando por 3,4 lo invertido. Detrás aparecen los Lakers (5), los Warriors (10), los Bucks (10) y Suns (16). Por debajo de los 20 dólares también figuran Clippers (17), 76ers (17) y Jazz (17).

Kevin Durant, de los Nets, la llave del principal candidato al título según algunas casas de apuestas

Los argentinos

Inmediatamente detrás de Jazz, en las apuestas, aparece Denver Nuggets (23). Con Nikola Jokic (26) y Facundo Campazzo (30), la franquicia de Colorado todavía no tomó ritmo y la gran apuesta esta centrada en el retorno del canadiense Jamal Murray (24). El equipo de Mike Malone quiere dar un salto definitivo y mostrarse tan poderoso como sucedió en la burbuja que la NBA creó en Disney para salvar la competencia en medio de la pandemia por Covid-19 en 2020. Allí llegó a la final de la conferencia y cayó ante los Lakers.

Si bien el retorno de Murray implica potenciar las chances de los Nuggets, también representará una pérdida de minutos para Campazzo dentro de la rotación. El base cordobés ya demostró que puede conducir al equipo, que sabe muy bien cómo hacerlo, pero sus posibilidades dentro del equipo están sujetas a la disponibilidad del entrenador de sus principales figuras.

Con menos chances de acceder a los playoffs estarán los otros dos argentinos, que además estarán en evaluación permanente. En el caso de Gabriel Deck (26), es posible que sume minutos en Oklahoma City Thunder, aunque quizá no los mismos que tuvo en el cierre de la temporada anterior. El santiagueño demostró que puede ser parte de la rotación principal, aunque la franquicia está en pleno desarrollo. Le resultará difícil, pero la facilidad anotadora y la calidad conceptual del argentino pueden torcer cualquier pronóstico dentro de un equipo inexperto y anárquico.

Campazzo y Deck, dos de los tres argentinos que participarán de esta temporada de la NBA @nuggets

En el mapa de Minnesota Timberwolves aparece Leandro Bolmaro (21). Sin bien en los partidos de pretemporada tuvo algunas intervenciones interesantes y fueron hasta celebradas por la cuenta oficial de la franquicia, es posible que la participación del chico de Las Varillas sea menor que la de Campazzo y Deck. Se trata de una apuesta a futuro y desde el staff técnico es posible que evalúen darle rodaje paulatinamente, ya que como bases principales aparecen un jugador muy ofensivo como D’Angelo Russell (25) y un reemplazo de experiencia y especialista defensivo como Patrick Beverly (33). Algunos no descartan que ocasionalmente Bolmaro sea enviado a jugar en Iowa Wolves, el equipo de G-League de Minnesota.