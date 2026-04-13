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Así quedaron los cruces de los playoffs y los play-in de la NBA: quiénes se clasificaron en la Conferencia Oeste y en la del Este

La acción comienza este martes con las eliminatorias para llegar a la instancia más caliente de la competencia

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Nikola Jokic, de Denver Nuggets, tendrá por delante a Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards. (Photo by Ronald Cortes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Nikola Jokic, de Denver Nuggets, tendrá por delante a Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards. (Photo by Ronald Cortes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)RONALD CORTES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con el final de la serie regular y el extenso camino de 82 juegos, la tensión crece en la NBA, porque ya se definieron los cruces de play-in y de los playoffs, con franquicias que lucharán por el anillo más deseado del mundo del básquetbol. Oklahoma City Thunder dominó la Conferencia del Oeste y buscará defender la corona, mientras que Detroit Pistons se quedaron con el primer lugar del Este y quieren dar el gran golpe en la temporada.

En el Oeste se presenta un menú muy interesante para la primera instancia de los playoffs, ya que Denver Nuggets con Nikola Jokic se medirán a Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards, mientras que Los Angeles Lakers, sin Luka Doncic (lesionado), pero con LeBron James, se enfrentarán a Houston Rockets de Kevin Durant.

El cuadro de la etapa final de la NBA comenzará el sábado 18 de abril, pero tanto Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs, por el Oeste, y Detroit Pistons y Boston Celtics, por el Este, aún están a la espera de conocer a sus rivales, que saldrán de los play-in.

En la Conferencia Este, se pudieron resolver también los primeros cruces de los playoffs, pero recién eso sucedió en la última jornada de la serie regular, ya que la derrota de Atlanta Hawks ante Miami Heat dejó definido su cruce frente a New York Knicks, mientras que Cleveland Cavaliers y Toronto Raptors disputarán otra de las eliminatorias.

Además, también se definieron los cruces de play-in a partido único, que enfrentarán a Philadelphia 76ers y Orlando Magic, con el ganador como rival de los Boston Celtics. El perdedor tendrá una segunda oportunidad frente al ganador del duelo entre Charlotte Hornets y Miami Heat para medirse a Detroit Pistons en la primera ronda.

En el Oeste, los cruces de play-in que se jugará entre el martes y el viernes próximos, Phoenix Suns recibirá a Portland Trail Blazers a partido único, con el ganador como rival de San Antonio Spurs en primera ronda de playoffs. Mientras que Los Angeles Clippers y Golden State Warriors se medirán por el pase para enfrentarse al perdedor del duelo Suns vs. Blazers por la última plaza de playoffs, que otorga un lugar para enfrentarse con Oklahoma City.

Así quedan los enfrentamientos en la NBA

Playoffs de la Conferencia del Este

Detroit Pistons vs. 8º puesto tras play-in

Boston Celtics vs. 7º puesto tras play-in

New York Knicks vs. Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers vs. Toronto Raptors

Playoffs de la Conferencia Oeste

Oklahoma City Thunder vs. 8º puesto tras play-in

San Antoni Spurs vs. 7º puesto tras play-in

Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets

Los Angeles Clippers vs. Golden State Warriors

Victor Wembanyama, la estrella de San Antonio Spirs, espera rival que saldrá del play-in. (AP Photo/Darren Abate)
Victor Wembanyama, la estrella de San Antonio Spirs, espera rival que saldrá del play-in. (AP Photo/Darren Abate)Darren Abate - FR115 AP
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