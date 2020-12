Campazzo contra Heurtel en un clásico entre Real Madrid y Barcelona; ahora el equipo madrileño contactó al francés de manera secreta y los catalanes lo abandonaron en Estambul Crédito: ACB Photo

Para increíble, pero suceden cosas que resultan... Sólo hace falta revisar un poco en las redes sociales para comprender la reacción ante semejante locura. Barcelona se enteró que uno de sus jugadores estaba negociando con Real Madrid y le negó subirse al avión para regresar desde Turquía a España... "¿No queda algo de humanidad?", se preguntó en su cuenta de Twiter la Asociación de jugadores de Básquetbol Profesional (ABP) al enterarse que Barça dejó varado en Estambul a su base Thomas Huertel que, según datos que ellos obtuvieron, estaba negociando en secreto con Real Madrid, que está buscando con urgencia encontrarle un reemplazo a Facundo Campazzo.

Barcelona estaba en Turquía porque jugó ante Anadolu Efes y cayó por 86-79, en un partido de la Euroliga. A la medianoche fue la Asociación de Jugadores la que alertó de esta desagradable situación: "A las 0.30 hay un jugador 'tirado' en una ciudad extranjera. Su club no lo dejó subirse en su avión de vuelta", escribió la ABP de España este martes por la noche y agregó "Estamos en contacto con el jugador para ayudarlo en todo".

Según informan algunos medios de España, Thomas Heurtel iba a dejar de ser jugador de Barcelona el martes por la tarde, ya que iba a rescindir su contrato, sin embargo, explican que en el club catalán accedieron a información que les deja en claro que el francés no tenía la intención de irse al Fenerbahçe, como les había informado, sino que tenía acordado de palabra su desembarco en Real Madrid. Es por eso que en Barça lo tomaron como una 'traición' y la consideraron una actitud casi inexplicable.

Real Madrid buscó a Heurtel para reemplazar a Campazzo y se desató un escándalo en España Crédito: ACB Photo

Ante semejante escándalo, el club emitió un comunicado sobre el caso de Heurtel, en el que intentó explicar por qué se tomó la decisión de no permitirle al jugador volver con el resto de sus compañeros en el avión del equipo desde Estambul a España. En esa nota que consta de cinco puntos, se explican los pasos que se siguieron para la desvinculación del jugador, aseguran que rompen las negociaciones Huertel y su representante y en el 4 punto dice: "El jugador no estuvo desatendido en ningún caso y se le dieron todas las facilidades -noche de hotel, billete de vuelo regular y toda la documentación pertinente- para poder viajar y volver a Barcelona el día siguiente".

En el final del comunicado Barcelona deja constancia que el base francés sigue perteneciendo al plantel profesional y que en los próximos días se resolverá su situación. Tras esta comunicación del club catalán, se expidió la Asociación de Jugadores de la Euroliga (ELPA) y calificó de "inexcusables" las razones facilitadas por Barça para dejar a Heurtel en Estambul y no permitirle regresar con el equipo.

Desde ELPA se expresaron con un mensaje directo para Barcelona: "Si bien las disputas contractuales siguen siendo un asunto complicado, ningún jugador debería encontrarse en tal situación, y mucho menos en el momento de la pandemia de COVID-19". Y agregaron: "ELPA permanece en contacto con Thomas y ya está ayudando a obtener la información necesaria para ayudar a la EuroLeague Basketball y sus cuerpos disciplinarios para asegurar que tales situaciones futuras sean erradicadas", concluyó la Asociación, presidida por el Barcelona Bostjan Nachbar.

El repudio para la actitud de Barcelona con Huertel fue absoluto e inmediato, uno de los primeros en expresarse fue Mike James, base del CSKA, que en su cuenta de Twitter publicó: "Cómo no lo dejaron subir al avión. Siempre vi a Barça como uno de los mejores clubes de la Euroliga pero, si esto es lo que parece, es una pena de verdad 'No te queremos en este club y queremos que te vayas, pero sólo puedes ir al lugar que decimos' Esto no es una dictadura".

Después se sumó el ex pivote de Barcelona, el francés Kevin Seraphin, que le respondió a James: "Bueno, cambia tu forma de ver a Barça. A mí no me sorprende esto. Los fans son increíbles, pero los responsables son un puñado de aficionados... Les ofreceré un cerebro por Navidad". Y otros jugador francés, Evan Fournier, que juega en Orlando Magic, de la NBA, fue contundente: "Barcelona, son unos mezquinos".

Incluso, Alfonso Reyes, presidente del sindicato de jugadores en España, tomó en redes sociales la publicación de ABP y le sumó su apoyo con un mensaje en contra de Barcelona: "Acto injustificable e indigno".

Thomas Huertel no se expresó acerca de esta situación, Real Madrid espera que pueda salir el base francés y así pueda cerrar el desembarco para tener una opción más como reemplazo de Campazzo. Mientras tanto, en España todos consideran que lo que hizo Barcelona, fue una acto "inhumano".

