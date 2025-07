Boca es bicampeón de la Liga Nacional: ganó una final épica que quedará en la historia

En la historia quedan siempre los campeones y la chapa en el trofeo de la temporada 2024-2025 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) dirá que el ganador fue Boca Juniors, porque doblegó en la serie final a Instituto de Córdoba por 4-3 con una victoria en el último juego, como local en la Bombonerita, por 78 a 77. Pero el espectáculo que brindaron el Xeneize y la Gloria, con seis duelos cerrados en una diferencia de menos de cinco unidades y climas formidables en los dos estadios, pasó a la eternidad como uno de los mejores de un torneo que completó 40 ediciones y apenas cinco veces, incluida esta, tuvo definición en siete juegos.

El desenlace del juego final, y de la serie, fue para alquilar balcones. En un partido muy caliente por momentos, pasó de todo y la moneda pudo haber caído hacia cualquier lado. Intercambiaron el liderazgo en el marcador un sinfín de veces. Fue Santiago Scala el que, con un triple en contraataque a falta de 9 segundos, le dio al conjunto porteño el quinto título en su historia en un estadio Luis Conde a reventar con las presencias estelares de Luis Scola y Sergio Hernández, paradójicamente el verdugo de Boca en la Champions League América (BCLA) con Flamengo.

El festejo final de los jugadores, cuerpo técnico e hinchas esbozó lo que sufrió el xeneize para ser bicampeón del básquetbol argentino por primera vez, con un DT ‘de la casa’ como lo es Gonzalo Pérez y la ambición de un proyecto encabezado por el dirigente Alejandro Desimone, vocal titular la Comisión Directiva que preside Juan Román Riquelme, que no sabe de límites y pretende ir por más.

El séptimo partido de la final fue una guerra. En menos de cinco minutos se habían sancionado dos faltas técnicas, una por lado, y una antideportiva de Nicola Pomoli sobre Marcos Delia. Además, Leandro Vildoza se tomó revancha de Facundo Piñero -en el segundo juego le propinó un corte en el pómulo que lo obligó a jugar los tres siguientes con una máscara- con un bloqueo de espaldas que dejó al del Xeneize en el suelo. El intercambio verbal entre los jugadores fue al límite, como se jugó una serie que no solo entró a la historia por lo que mostraron ambos equipos con la pelota en sus manos, sino también por lo candente y un clima efervescente en las tribunas, con estadios a reventar.

Santiago Scala, autor de un triple decisivo para la conquista de Boca, conduce ante la marca de Alex Negrete Javier Centeno - Prensa Liga Nacional

En ese escenario, el conjunto de Pérez llego a sacar 12 puntos de diferencia (20-8) promediando el primer cuarto, pero los de Lucas Victoriano, que dirigió su último encuentro en ese club, cerraron mejor y achicaron a seis al epílogo del parcial (23-17). La brecha se limó definitivamente en el primer minuto del siguiente segmento con triples consecutivos de Nicolás Copello y Luciano Guerra.

El duelo se hizo palo y palo hasta que reapareció José Vildoza. El MVP del torneo y la serie final fue el termómetro de su equipo y de sus manos se construyeron los mejores pasajes. Fue bien secundado en ese tramo por Franco Giorgetti, Andrés Ibargüen con su potencia cerca del cesto y Marcos Delia con los libres. Sí, el pivote subcampeón del mundo en China 2019, de bajísimo porcentaje, encestó tres sobre seis lanzados que, para un desarrollo tan cerrado, fueron fundamentales. Con un bombazo de Vildoza sobre la chicharra, el dueño de casa se fue al descanso largo arriba en el marcador por cinco tantos (43-38).

Andrés Ibargüen fue determinante con su producción cerca del cesto para el triunfo de Boca sobre Instituto en la séptima final Javier Centeno - Prensa Liga Nacional

En la reanudación Instituto tuvo más energía y pasó al frente con un parcial de 8-0, cuyos cimientos fueron dos triples de Bautista Lugarini. Pero Scala respondió por la misma vía y le devolvió cierta tranquilidad a un anfitrión que se apoyó en el incansable aliento de su gente para no ceder frente a un dignísimo rival, que lo obligó a sacar su máximo potencial para ser bicampeón.

El ladero del juninense en ese rato fue el colombiano Ibargüen, imparable con su potencia cerca del cesto. Así, los del ‘Pola’ Pérez llegaron al último cuarto con siete tantos de diferencia (62-55), que estiraron a una decena con un bombazo de Piñero. Pero, como en toda la serie, la Gloria no estaba dispuesta a rendirse: respondió con un parcial de 7-0 y volvió al juego (65-62) rápidamente.

Nicolás Copello jugó el mejor partido de la serie, pero a su Instituto no le alcanzó para ser campeón Javier Centeno - Prensa Liga Nacional

El cierre fue como lo merecía esta épica historia. Boca tomó muchos rebotes ofensivos y se generó segundas chances a partir de un Ibargüen descomunal. Aún así, con dos libres de Negrete a falta de dos minutos, la visita igualó en 74 y empezó otra final, la enésima dentro de la misma final.

José Vildoza y Negrete anotaron uno de dos en libres cada uno. La pelota quemaba en las manos de ambos clubes, y Scala destrabó la historia con el mencionado triple, porque el visitante, en la respuesta, anotó un doble a través de Negrete y solo le quedaron cuatro segundos en los que le hizo infracción a Ibargüen. El colombiano marró los dos libres, el segundo adrede para evitar que su rival reponga desde la ofensiva, y aunque los cordobeses tomaron el rebote, Lee Aaliya no lanzó a tiempo un triple a la carrera que igualmente no tenía destino de red. Así se desató la locura azul y oro, en una Bombonerita a la que no le entraba un alfiler más.

En las estadísticas, el mejor del bicampeón en el partido fue Ibargüen con 17 de valoraciones producto 13 puntos y 9 rebotes. Pero el goleador fue José Vildoza con 17 unidades y elegido el MVP de las finales por el resumen de los siete juegos con medias de 14.6 tantos, 5.1 rebotes, 3.6 asistencias y 14.1 de valoración. El cordobés ya había sido reconocido con el mismo galardón en la definición de la temporada 2023-2024 y en el presente certamen, del que es el basquetbolita más dominante.

En el perdedor, que se fue con la frente muy en alto del estadio y respaldado por el medio centenar de hinchas que pudo ir al alentarlo, el más destacado fue Javier Saiz con 20 de valoración gracias a 16 unidades y 3 tapones. Además, Negrete también anotó 16 puntos mientras que Nicolás Copello aportó 15 y Lugarini, 13 y 7 rebotes.

Resultados de la final

La última vez que habían sido necesarios siete juegos para determinar el campeón de la LNB fue la de la temporada 2018/2019, cuando San Lorenzo doblegó a la Gloria. Más atrás en el tiempo, en el certamen de 1998/1999 Atenas, de Córdoba, superó en el séptimo cotejo a Independiente, de General Pico, La Pampa. Y un año después Estudiantes, de Olavarría, llegó al choque decisivo con Libertad, de Sunchales, al que derrotó. En la 1995/1996 Olimpia, de Venado Tuerto, inauguró la estadística con una victoria sobre el Griego.

José Vildoza ya es un idolo del xeneize, con el que ganó su segundo título consecutivo Javier Centeno

Todos los campeones de la Liga Nacional

1984 : San Andrés.

: San Andrés. 1985: Ferro Carril Oeste.

Ferro Carril Oeste. 1986: Ferro Carril Oeste.

Ferro Carril Oeste. 1987: Atenas de Córdoba.

Atenas de Córdoba. 1988: Atenas de Córdoba.

Atenas de Córdoba. 1989: Ferro Carril Oeste.

Ferro Carril Oeste. 1990: Atenas de Córdoba.

Atenas de Córdoba. 1991: Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos (GEPU) de San Luis.

Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos (GEPU) de San Luis. 1992: Atenas de Córdoba.

Atenas de Córdoba. 1993: Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos (GEPU) de San Luis

Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos (GEPU) de San Luis 1994: Peñarol de Mar del Plata.

Peñarol de Mar del Plata. 1995: Independiente de General Pico (La Pampa).

Independiente de General Pico (La Pampa). 1996: Olimpia de Venado Tuerto.

Olimpia de Venado Tuerto. 1997: Boca Juniors.

Boca Juniors. 1998: Atenas de Córdoba.

Atenas de Córdoba. 1999: Atenas de Córdoba.

Atenas de Córdoba. 2000: Estudiantes de Olavarría.

Estudiantes de Olavarría. 2001: Estudiantes de Olavarría.

Estudiantes de Olavarría. 2002: Atenas de Córdoba.

Atenas de Córdoba. 2003: Atenas de Córdoba.

Atenas de Córdoba. 2004: Boca Juniors.

Boca Juniors. 2005: Ben Hur de Rafaela.

Ben Hur de Rafaela. 2006: Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

Gimnasia de Comodoro Rivadavia. 2007: Boca Juniors.

Boca Juniors. 2008: Libertad de Sunchales.

Libertad de Sunchales. 2009: Atenas de Córdoba.

Atenas de Córdoba. 2010: Peñarol de Mar del Plata.

Peñarol de Mar del Plata. 2011: Peñarol de Mar del Plata.

Peñarol de Mar del Plata. 2012: Peñarol de Mar del Plata.

Peñarol de Mar del Plata. 2013: Regatas de Corrientes.

Regatas de Corrientes. 2014: Peñarol de Mar del Plata.

Peñarol de Mar del Plata. 2015: Quimsa de Santiago del Estero.

Quimsa de Santiago del Estero. 2016: San Lorenzo.

San Lorenzo. 2017: San Lorenzo.

San Lorenzo. 2018: San Lorenzo.

San Lorenzo. 2019: San Lorenzo.

San Lorenzo. 2020: Desierto (la temporada concluyó prematuramente por la pandemia de Covid-19).

Desierto (la temporada concluyó prematuramente por la pandemia de Covid-19). 2021: San Lorenzo.

San Lorenzo. 2022: Instituto de Córdoba.

Instituto de Córdoba. 2023: Quimsa de Santiago del Estero.

Quimsa de Santiago del Estero. 2024: Boca Juniors.

Boca Juniors. 2025: Boca Juniors.

El festejo a máximo voltaje, en la celebración de Scala y Vildoza Boca Juniors

Tabla de campeones de la LNB

El máximo campeón de la LNB es, con mucha ventaja, Atenas de Córdoba. El Griego obtuvo nueve veces el título y la última vez fue en 2009. En su cosecha tiene tres bicampeonatos. Le siguen Peñarol de Mar del Plata, San Lorenzo y, ahora, Boca Juniors, todos con cinco estrellas cada uno. El Milrayitas e el único tricampeón de la competencia; el Ciclón ganó el pentacampeonato entre 2016 y 2021 con la salvedad de que en 2020 el certamen no acabó por la pandemia de Covid-19 y la corona quedó vacante; y el xeneize obtuvo su primer bicampeonato luego de las conquistas en 1997, 2004 y 2007.

El podio lo completa Ferro Carril Oeste con tres estrellas, aunque no celebra desde 1989. Dos consagraciones tiene Quimsa de Santiago del Estero junto a Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos (GEPU) de San Luis y Estudiantes de Olavarría, dos clubes que actualmente no están en la primera división.