El argentino Facundo Campazzo es uno de los jugadores que más repercusión generó en la nueva temporada de Denver Nuggets Crédito: @Nuggets

Diego Morini Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de diciembre de 2020 • 16:03

El impacto fue inmediato. Si había dudas, las despejó de un plumazo. Si alguien pensaba que las ansiedades podían dominarlo, él se encargó de sacarlas a bailar. Y de su mano la NBA vuelve a tener sentido de pertenencia por estas tierras. Tras más de dos años de duelo por la despedida de Emanuel Ginóbili, la competencia más poderosa del mundo básquetbol se siente bien cerca porque Facundo Campazzo pisó con autoridad en su primera función con Denver Nuggets. Apenas un juego de pretemporada y la Facumanía ya está en marcha. Y no se trata de una emoción teñida de celeste y blanco, sino que son los propios medios de los Estados Unidos los que se atrevieron a calificar de esa forma la incidencia del base cordobés.

"Es una pena que no haya aficionados en las tribunas porque se iba a convertir en su jugador favorito. Yo ya lo conocía y sé que es un ganador. Está en su currículum, sabe qué se necesita para ganar". No es un detalle de color esta frase, porque le pertenece a Nikola Jokic, la estrella de los Nuggets, y fue después de la derrota del primer partido de preparación, ante Golden State Warriors por 107-105.

Pequeños gestos, detalles de acción, guiños de grupo, todas señales que muestran un escenario muy atractivo para Campazzo. Él se encargó de seducir con sus armas: mucha energía, acciones ofensivas profundas, su habitual entrega defensiva y buena química con sus compañeros. Quizá para algunos pudo resultar decorativo que en un video, antes del comienzo del partido, se lo pueda ver a Campazzo volcando una pelota y que esa acción sea celebrada por Jokic y Jamal Murray, los dos máximos referentes del equipo. En el universo NBA no suele ser tan cómoda la adaptación para los recién llegados, los ponen a prueba más de la cuenta, Campazzo no eludió ese escaneo, pero un puñado de minutos en los entrenamientos le alcanzaron para enviarle señales a sus compañeros de que pueden confiar en él y que le sobra talento para ser uno de los conductores de los Nuggets.

Todos estos guiños hicieron ruido entre los fanáticos y en las redes sociales se expresaron todos entre el asombro y la admiración por el base cordobés. En DVNR Nuggets, uno de los sitios especializados en la franquicia, ensayaron un halago que muestra cómo impactó la furia de Campazzo para jugar: "Facu no tiene idea de que esto no son los playoffs".

Incluso, sus compañeros Jamal Murray se animó hasta bautizar al cordobés: "El nuevo apodo de Facu es Spider-Man. ¡Ese hombre esté EN TODAS PARTES!", publicó en su cuenta de Twitter. Y en la transmisión oficial del partido ante los Warriors, en algunos de los cortes de jugadas de Campazzo lo calificaron como "The Magician" (El Mago). Por su parte, el Denver Post, el periodista Mike Singer, escribió: "Cuando los Nuggets se acercaron a los Warriors, fue la energía de Campazzo la que los impulsó. Drenaba lanzamientos flotadores difíciles, ofrecía pases en estrechos lugares y compitió".

Ahora bien, toda esta locura que se desató con el base argentino tiene cierta lógica, ya que parecía que iba a quedar la NBA muy lejos nuevamente de la Argentina, pero este desembarco, más la proyección de Leandro Bolmaro, hace que los fanáticos del básquetbol, pero en especial lo que no lo son tanto, comprendan que la liga de los Estados Unidos les vuelve a pertenecer.

El análisis de Denver Post: los Nuggets pierden en su debut de la pretemporada pese a la brillantez de Jokic y la fuerte impresión que causó Campazzo

Lo que es necesario comprender es que esta tarea de Campazzo, si bien muestra una buena carta de presentación, no implica que el argentino tiene garantizados 24 minutos como sucedió en el juego ante los Warriors. Es una buena señal que Mike Malone, el entrenador de Denver le haya dado mucho espacio. Sin embargo, no será por diseño de equipo que el base cordobés sea quien cierre los partidos, ya que esos instantes son, por el momento, patrimonio de jugadores como Murray, Gary Harris, Jokic, Michael Porter Jr. y Paul Millsap.

"Jugar duro es un talento y es algo que él hace muy bien", dijo Mike Malone, cuando le preguntaron por Campazzo tras el patido. Y el propio argentino dejó una frase que sabe cómo convencer: "No estoy cansado, estoy de maravilla. Yo juego así. Me gusta darlo todo, poner el 100%. Es lo que hago por mis compañeros". Hay que leer los movimientos de Facu, ya que dice mucho en cada acción en la que no tiene la pelota. Por ejemplo, mientras todos los jugadores que no estaban en la formación inicial, en los tiempos muertos se corrían de la escena, Campazzo se quedaba agachado junto al entrenador, escuchando jugadas e incorporando códigos de equipo.

Fuente: AP

Lo mejor del argentino se vio cuando tuvo más control del equipo y en el momento en el que los jugadores que estaban en el campo eran novato o aquellos que tienen poca influencia en la rotación. Su desempeño marcó mucho la diferencia, porque Campazzo no es un novato y para nada un jugador que no pueda asumir responsabilidades. Son todas buenas sensaciones que deja para el entrenador y que permiten comprender que puede compartir equipo con Monte Morris y Murray. Incluso, que si le dan la chance, puede encargarse de la segunda unidad de los Nuggets.

El cordobés terminó el partido con 8 puntos y 3 asistencias. Además, aportó un recupero, tomó un rebote y perdió una pelota. Su debut en el partido se produjo a falta de 3m47s para concluir el primer cuarto y su impacto fue mucho más significativo. Es cierto que los partidos de pretemporada no si vinculan directamente con la temporada regular, este tipo de desempeños le permiten al argentino pensar en tener más chances de entrar en la rotación para el debut oficial ante Sacramento Kings, el 23 de diciembre próximo.

Este debut de Facundo Campazzo implica que ya 13 argentinos pisaron la NBA: Pepe Sánchez, Rubén Wolkowyski, Manu Ginóbili, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto, Carlos Delfino, Luis Scola, Walter Herrmann, Pablo Prigioni, Nicolás Laprovittola, Patricio Garino y Nicolás Brussino.

Se vienen días intensos para el básquetbol de estas tierras, la presencia de Campazzo está claro que impone respeto. Ya "les dijo" a los que creían que desde su 1,79 metro no iba a poder imponerse, que se olviden de tanto mal augurio. La Facumanía está en marcha, ahora es tiempo de administrar ansiedades y disfrutar.

Conforme a los criterios de Más información