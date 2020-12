Facundo Campazzo sigue quedándose con todas las miradas en Denver Nuggets Crédito: @nuggets

Las sensaciones desde su desembarco son las mejores. Las miradas se quedan con él y espanta las incertidumbres iniciales. Aporta cada gota de sudor para demostrar que lo suyo allí, en la NBA, no es una simple aventura, no es simplemente un sueño cumplido. Por eso Facundo Campazzo se muestra pleno y se adueña de posteos en redes sociales de la cuenta de Denver Nuggets y llena de ilusión a sus compañeros, que ya le hicieron un lugar en el vestuario.

En una charla con AS, Jordi Fernández, uno de los asistentes de Michael Malone, contó cuáles son las primeras sensaciones con respecto al desembarco del base cordobés: "Estamos muy ilusionados con él. Sabemos que hemos traído un jugador con mucho carácter, un ganador, y nos identificamos con eso. Nikola Jokic ya sabía quién es el Facu, claro, pero hay otros compañeros que no lo conocían. Y en una semana se ha ganado el respeto de todo el vestuario. Y en breve se ganará a todo el público de aquí".

La postura de Campazzo frente a cada entrenamiento y cada acción de juego es lo que cautiva a todos en Denver. En la cuenta oficial de los Nuggets realizaron un compacto de situaciones defensivas del argentino, lo titularon "Todo se trata de esas manos rápidas", y al base se lo ve trabajando como si se tratase de un partido oficial: "Es energía pura, muy positivo. Y está muy contento de estar aquí. La adaptación siempre requiere tiempo, pero la suya está siendo muy, muy rápida. Este no es su primera experiencia, él es profesional desde hace muchos años y eso le va a ayudar mucho. Para él venir a un equipo ganador, a uno con una cultura como la nuestra, era muy importante. Creo que no hemos podido hacer mejor elección. Esperemos que esté mucho tiempo con nosotros", explicó Fernández.

La inteligencia que desarrolló el cordobés sobre el juego y la comprensión para leer qué necesita cada equipo de él es determinante en esta etapa. Antes de su desembarco en la NBA explicó que siempre pretende darle al equipo lo que necesita de él y no buscar poner sus condiciones por encima del grupo.

Ese tipo de cuestiones son las que marcan la diferencia y potencian su desarrollo en los Nuggets: "Aquí en la NBA no se trata de ser el mejor en tu posición sino de ser el mejor en tu rol. Y en su rol él tiene la opción de ser el mejor, o uno de los mejores en la mejor Liga del mundo. Y eso es lo que a él le importa y lo que nos importa a nosotros. Eso genera mucha energía, la generó en el primer amistoso y la va a seguir generando. Los retos que ha tenido en su vida lo hicieron más fuerte, viene aquí y no se va a arrugar por nada, no lo ha hecho antes y no lo hará ahora. La adaptación, aunque habrá momentos mejores y peores, no ha sido para nada costosa", explicó Fernández, de origen badalonés.

