Facundo Campazzo ejecutó cinco triples y acertó dos en el estadio de Brooklyn, que ganó por 122-116; Denver Nuggets cerró una gira de tres partidos y dos triunfos. Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de enero de 2021 • 01:20

Siempre hay algo distinto, llamativo en cada actuación de Facundo Campazzo. Por más que no juegue muchos minutos, que mayormente esté destinado a un papel secundario en el ataque, el cordobés se las arregla para aportar lo suyo y dejar alguna acción especial. En el traspié de Denver Nuggets por 122-116 como visitante de Brooklyn Nets, el novato redondeó una correcta actuación de 6 puntos y 1 asistencia, en 11 minutos.

Como ya es usual, Campazzo ingresó en el segundo cuarto y jugó 4 minutos en la primera mitad (4m43s exactamente). En la segunda tuvo más tiempo en la cancha (6 minutos y medio), mayormente en esa función de tirador que se le asigna en el equipo pero que no es natural en él. Intentó en total cinco triples y anotó dos, y su único pase-gol fue estupendo: absorbió dos marcas, cedió la pelota entre líneas a Isaiah Hartenstein y el pivote la hundió, recibiendo una falta.

Triple de Campazzo

En su segunda entrada, a fines del tercer período, el argentino, que en la defensa en zona solía quedar cerca del arco, fue atropellado por el pivote de Brooklyn Jarrett Allen, que lo dejó tirado y dolorido durante varios segundos. Insólitamente, en medio de una insólita indiferencia de jueces, compañeros y adversarios, nadie interrumpió el partido, ni siquiera con el balón en poder de Denver. Rengueando, el cordobés se sumó muy tarde al ataque en la jugada siguiente, y cuando recuperó la pelota el equipo local Campazzo cometió intencionalmente una infracción para parar el juego y recuperarse. Pero no salió de la cancha.

Asistencia filtrada a Isaiah Hartenstein

Después le tocó su breve rato de base, cuando Jamal Murray descansaba. Y el argentino llegó a hacer un pase de ésos que eran típicos de Ginóbili, entre las piernas de un rival. Pero el balón no llegó a Hartenstein para una nueva volcada porque hubo un desvío después del pique en el suelo. Fue entonces cuando los periodistas de la televisión estadounidense más se focalizaron en Facundo: durante la repetición de la cesión de caño el relator apuntó que en su país apodaban "El Mago" al número 7, algo que... no existe, por más que el sobrenombre no sería descabellado.

Cuando Murray volvió a la cancha, se acabó la participación de Campazzo, aunque con el argentino en el parquet le fue mejor a Denver que con las figuras: la diferencia de tantos mientras actuó el cordobés fue de +5 para el visitante, en tanto que Murray (20 puntos) terminó con -12 en ese rubro y el estelar Nikola Jokic (23) registró -11, aunque es cierto que ellos suelen enfrentarse con la primera línea del adversario. Como parte de ella estuvo Kevin Durant, que brilló con 34 tantos, 13 asistencias y 9 rebotes, aunque 7 pérdidas.

Con este encuentro, Nuggets terminó una gira de tres partidos por el noreste (antes, victorias sobre Philadelphia y New York). Su próximo compromiso será en la medianoche entre el jueves y el viernes de la Argentina, como local contra Golden State Warriors.

Conforme a los criterios de Más información