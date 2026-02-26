Las excesos de Lamar Odom: cocaína, descontrol y la desilusión por no haber entrado al Hall de la Fama de la NBA

Los escándalos siempre lo rodearon y su condición de estrella de la NBA quedó expuesta más que nunca cuando comenzó a conocerse que su vida fuera de la cancha estaba plena de excesos y descontrol. Ya retirado, a los 46 años, el expivote Lamar Odom, campeón con Los Angeles Lakers en 2009 y 2010, apareció nuevamente en la escena y habló acerca del impacto que tuvieron las drogas en su carrera.

Odom admitió públicamente que durante años convivió con la adicción mientras trataba de mantener su rendimiento al máximo nivel competitivo. En una charla con los exjugadores Tracy McGrady y Vince Carter en el programa The Cousins, el ex Los Angeles Clippers, Miami Heat, Lakers y Dallas Mavericks confirmó que consumía drogas, específicamente cocaína, sobre todo en los períodos en los que se interrumpía la competencia en la NBA.

Lamar Odom admits drugs stopped him from reaching his full potential in the NBA:



I loved drugs. You’re talking to a real addict… Summertime I did drugs I ain’t gonna front… I had some great cocaine summers… I should be where yall at in the hall of fame. Off of straight… https://t.co/pEWxhRjIfN pic.twitter.com/wI1HdyHK8y — NBA Courtside (@NBA__Courtside) February 25, 2026

“En 2015 me encantaban las drogas, en serio. Estás hablando con un verdadero adicto. Consumía cocaína, no tenía obligaciones. Tuve unos veranos increíbles de cocaína. Tenía el control, pero cuando tienes la mente de un borracho, piensas en cómo engañar al sistema. Y eso fue lo que hice, fiestas de cocaína. Me encantaban las drogas”, contó Odom.

Si bien los excesos siempre estuvieron vinculados a su vida, Odom asegura que cuando estaba en la etapa de competencia no consumía cocaína: “En temporada no hacía nada, sabía que no podía. No consumía drogas mientras jugaba, pero en los veranos, sí. Sería una locura si consumiera cocaína y jugara al mismo tiempo”.

Lamar Odom, fue campeón de la NBA en 2009 y 2010 con Los Angeles Lakers AP Photo/Damian Dovarganes - Archivo

Odom, que compartió vestuario con figuras como Kobe Bryant y Shaquille O’Neal, admitió que esa doble vida terminó afectando su carrera: “Probablemente podría haber sido miembro del Salón de la Fama. Seamos sinceros, grababa un reality show (con su exesposa Khloe Kardashian) durante la temporada. Eso significa que estaba jugando, gané el premio al Jugador del Año y seguía grabando un reality. Así que sé que tenía la motivación y la personalidad necesarias. Pero en general, mi grandeza y mi legado... sí, los perjudiqué con el abuso de drogas. Al 100%“.

El exjugador también vinculó su adicción con su historia personal y los traumas de la infancia. En otras ocasiones ha reconocido que empezó a consumir desde muy joven y que durante mucho tiempo utilizó las drogas como vía de escape emocional. “La marihuana. Mucha gente no hereda la adicción genéticamente. Mi padre era heroinómano. La marihuana no te coloca, como si dijeras: ‘Déjame probar cocaína’. Empecé a fumar a los 14 o 15 años. También es un trauma. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años... Vas a explotar después de perder a tu madre, mi madre era mi mejor amiga... Recuerdo que a los 10 años le dije a mi madre que iría a la NBA y le compraría una casa enorme, y a los 12 ya no estaba”, contó en The Cousins.

El punto más dramático de sus excesos llegó en 2015, cuando sufrió una sobredosis que casi le cuesta la vida. El ex jugador entró en coma, después de haber sido encontrado en un burdel en Las Vegas, Love Ranch, el que cerró para él por cuatro días y en el que aseguran gastó una fortuna.

Odom sigue en su lucha por sus adicciones, ya que acaba de salir del iRely Recovery de Los Ángeles tras completar un programa de rehabilitación de 30 días. El exjugador ingresó en el programa tras ser arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol.