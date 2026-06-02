Gregg Popovich sigue marcando el ritmo de los Spurs rumbo a las Finales de la NBA

SAN ANTONIO (AP).- Victor Wembanyama apenas podía articular las palabras.

La pregunta llegó unos minutos después de que el pivot francés y sus compañeros de San Antonio Spurs conquistaran el título de la Conferencia Oeste al vencer por 111-103 a los campeones defensores Oklahoma City (4-3 en el global) y se ganaran el derecho de enfrentar a los New York Knicks en las Finales de la NBA, y apuntaba a su relación con el exentrenador Gregg Popovich y lo que su camino en los playoffs probablemente significa para el entrenador con más victorias en la historia de la liga estadounidense de básquetbol.

Y Wembanyama hizo una pausa, visiblemente emocionado, antes de empezar a responder.

“No sé qué significa para él”, expresó Wembanyama. “Es un tipo que tiene más experiencia como entrenador que casi cualquiera y ha pasado por tantas cosas en su carrera y por tantas cosas ahora como a ‘El Jefe’. Está atravesando cosas que ni siquiera podemos imaginar. Así que necesito llamarlo. Necesito verlo. Necesito hablar con él, porque no hay manera de que ahora mismo pueda entender cómo se siente”.

Víctor Wembanyama hablando de la importancia de Gregg Popovich después de haber llegado a las Finales de la NBA: pic.twitter.com/XaK14oDsUY — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) May 31, 2026

El título oficial de Popovich, de 77 años, es presidente de operaciones de los Spurs. De manera extraoficial, el miembro del Salón de la Fama del Baloncesto bien podría ser entrenador emérito: todavía se lo ve con regularidad en los entrenamientos en San Antonio, aún acude a los partidos, a veces caminando con la ayuda de un bastón. Sigue influyendo en jugadores y entrenadores, e incluso visitó el vestuario después de que los Spurs perdieran el tercer juego de las finales del Oeste ante Oklahoma City para dar una breve arenga y, según la perspectiva, también una ligera reprimenda.

Pero, en realidad, es El Jefe. Es como se presentó a sí mismo cuando se retiró el año pasado, al hablar públicamente por primera vez desde el derrame cerebral de noviembre de 2024 que, en esencia, puso fin a su carrera como entrenador y llevó a que Mitch Johnson asumiera el puesto con apenas un par de horas de aviso. Salió para ese acto con una chaqueta y luego la abrió para mostrar la camiseta con “El Jefe” en el frente.

El momento en el que Popovich, "El Jefe", presenta a Mitch Johnson como entrenador; en la imagen, con Manu Ginobili y Tim Duncan Eric Gay - AP

“Hablas del mejor entrenador prácticamente de todos los tiempos y poder sentarte aquí y contarte las experiencias por las que pasaron o por las que él ha pasado o que él ve”, comentó el escolta de los Spurs, Devin Vassell. “Quiero decir, no tiene comparación, sinceramente. Ayuda. Ayuda muchísimo... Tiene tanta sabiduría y cosas que no puedes dar por sentadas”.

El primer juego de la serie Knicks-Spurs será este miércoles, en San Antonio.

El entrenador de los Knicks, Mike Brown, vio de primera mano cómo Popovich manejaba a los Spurs; pasó tres años como asistente bajo sus órdenes en San Antonio.

Stephon Castle encabeza los festejos de los Spurs; a la derecha, el coach Mitch Johnson (AP Photo/Tony Gutierrez) Tony Gutierrez - AP

Brown todavía tiene familiares viviendo en San Antonio, lo que lo llevó a bromear hace unos días con que un duelo Knicks-Spurs en las Finales de la NBA le ahorraría un poco de dinero, porque no tendría que pagar vuelos para llevar a tanta gente a ver los partidos.

“Todavía tiene una presencia enorme. Siempre tendrá presencia”, dijo Brown sobre Popovich. “El trabajo que ha hecho, no solo en la cancha con ese equipo o esa organización, sino también fuera de la cancha, va a quedar grabado mientras exista el juego del baloncesto. Su presencia se siente muchísimo, todo el tiempo, y tengo mucho respeto por la organización por muchas razones distintas”.

Y Popovich sigue imponiendo ese respeto, incluso ahora.

A los 77 años, Gregg Popovich aún acude a los partidos de los Spurs Eric Gay - AP

Popovich acudió al aeropuerto para recibir al equipo después de que Wembanyama fue expulsado del cuarto juego por un codazo flagrante que lanzó al ala-pívot de los Timberwolves, Naz Reid. Cuando Wembanyama bajó del avión, Popovich lo estaba esperando. Las cámaras captaron el intercambio y quedó bastante claro que Popovich era quien hablaba y Wembanyama quien escuchaba.

“Nos da retroalimentación y habla con nosotros con regularidad”, señaló Wemby, sin revelar cuál fue el mensaje de Popovich aquella tarde.

Popovich ganó cinco campeonatos de la NBA como entrenador de San Antonio; el primero llegó en 1999, cuando los Spurs vencieron a los Knicks. La siguiente era del baloncesto de los Spurs ya está aquí y es interesante que la primera prueba en unas finales para Johnson sea contra la franquicia neoyorquina. Hay más lecciones por aprender. Hay cuatro victorias más por conseguir. Y Wembanyama sabe que, si alguien realmente conoce el camino hacia esas victorias, es Popovich.