El 26 de marzo pasado, Germán Sciutto tenía un boleto de avión para regresar desde Roma a la Argentina. Había dejado atrás la ciudad de Osimo, donde se desempeñaba en el equipo que milita en la Serie C del básquetbol italiano. Pero al llegar al aeropuerto recibió la noticia menos deseada: ese mismo día, el Gobierno argentino decretó el cierre de fronteras con un DNU, su vuelo nunca salió y estuvo un mes varado en uno de los países más afectados por la pandemia de coronavirus . Hoy, ya instalado en San Francisco, Córdoba, tras volver al país el 29 de abril, se confirmó que dio positivo .

Según informó el medio local La Voz de San Justo, las autoridades del Hospital Iturraspe confirmaron que el caso de Sciutto es el tercero en la ciudad de San Francisco, donde está radicado. Tras el regreso de Italia hace poco más de dos semanas, el basquetbolista de 42 años se encuentra realizando la cuarentena en su casa, sin síntomas y en perfecto estado de salud, pero dio positivo en el segundo hisopado que le realizaron. "Ahora el paciente continuará en cuarentena en su vivienda porque es totalmente asintomático" informó Valentín Vicente, el director del hospital Iturraspe.

Con una larga trayectoria en el básquet argentino e italiano, siendo un ícono del Club Atlético San Isidro de San Francisco, Córdoba, que actualmente juega la Liga Argentina, Sciutto había llegado a Osimo, localidad de la provincia de Ancona con poco más de 30 mil habitantes, en diciembre del año pasado. Y la pandemia modificó por completo sus planes.

"El 26 de marzo tenía vuelo de Roma a Argentina y en el aeropuerto me dijeron que no suba al avión porque no iba a poder llegar a destino, así que tuve que regresar a Osimo. A principios de diciembre llegué acá, tenía contrato hasta marzo, dependiendo de los playoffs. A principios de marzo mi esposa regresó a Argentina y se terminó el campeonato. Empezamos a ver que la situación empeoraba cada vez más. Tuvo mucha repercusión todo. No había retorno", contó el jugador hace unas semanas en diálogo con el programa Todo Básquet.

"Después de varias gestiones autorizaron a llevar argentinos, pero esos viajes no eran gratis, eran muchos más caros que un pasaje normal. Buscando y buscando, el 28 de abril a las 10 de la noche puede encontrar vuelos baratos y el 29 a las 8 de la mañana salí desde Roma. Fue todo muy rápido, muy rápido y tuvimos que hacer todo realmente a las apuradas, pero bueno, la idea era llegar a Argentina y así fue", agregó Sciutto en La Nueva Mañana diario.

En tanto, al momento de recordar cómo fue el regreso después de pasar más de un mes varado en Osimo, el basquetbolista que debutó en 1998 y en el país tuvo pasos por Central Entrerriano, Gimnasia y Esgrima de Comodoro, El Nacional, Quilmes e Instituto, lo definió como una verdadera odisea.

"La llegada a Argentina fue como haber llegado a otro mundo, porque pasé de una organización bastante buena a llegar a Ezeiza, que no se sabía para dónde salir. Pero tenía tanta tranquilidad de que estaba en Argentina y que pronto vería a mi familia que no importaba si tardaba unos días en llegar a San Francisco. Llegué a las cinco de la tarde del 29 y recién el 30 a las cinco de la tarde llegué a San Francisco", recordó.

"Fue una odisea. Salí de Ezeiza a la una y media de la mañana del día 30, tuvimos que ir hasta un hotel a llevar y a buscar gente, después de ahí ir a Rosario, Santa Fe, y de ahí venir a San Francisco. Acá hice todo el protocolo que tenía que hacer para el hisopado y estoy con una alegría enorme de estar con mi familia y de no tener que preocuparme por otra cosa", contó Sciutto tras poder concretar el regreso para estar con su familia.