Liga Nacional: San Lorenzo lo ganaba a cuatro segundos del final, pero un triple de OTC mandó el partido al alargue

San Lorenzo le ganó a Oberá Tenis Club en un infartante partido en la Liga Nacional de Básquet y volvió a prenderse en el campeonato, al conseguir su segundo triunfo consecutivo. El resultado final fue 102-95, sin embargo, se vivió con mucho dramatismo para ambos lados porque el cruce llegó al alargue en una insólita jugada: el Azulgrana lo ganaba a cuatro segundos del final, pero un triple de OTC mandó el partido al complementario.

Con el encuentro empatado en 85 puntos y a solo 3,8 segundos del final, San Lorenzo quedó con la pelota en su poder con la oportunidad de acertar la última bola. Así, Pérez la puso en juego para el emblemático Selem Safar, que, como de costumbre, la aguantó, giró y anotó un triple que dejó apenas 1 segundo y medio restante en el marcador.

Toda la tribuna local gritó el punto con euforia y lo celebró casi como el tanto de la victoria, mientras Safar levantaba la mano como el héroe de la jornada, después de jugar un partido exquisito, en el que, incluso, fue elegido la figura.

El triple de Brocal que mandó el partido al complementario

De todos modos, OTC no se rindió e hizo valer el segundo que le quedaba. Mientras los relatores de la transmisión anticipaban la posibilidad de un “milagro”, Andújar sacó con violencia y la mandó hacia la otra punta, en busca de la heroica. Arriba la recibió Agustín Brocal, que la capturó en soledad, sin la presión de un rival, hizo su espacio y lanzó al aro al mismo tiempo que sonó la chicharra y terminaba el último cuarto. La pelota ingresó y, si bien los árbitros revisaron su posición, el tanto fue convalidado.

En un dramático partido, San Lorenzo terminó ganando en el tiempo extra, donde anotó 14 puntos contra los siete de OTC. El Azulgrana aprovechó la posición inicial y se adelantó en el marcador ni bien comenzado el complemento, con un triple. Luego se hizo fuerte en la distribución de pelota y el manejo del juego. El goleador del ciclón, por su parte, fue Lucas Pérez, con 19 puntos.

El primer cuarto terminó 24-22 a favor de OTC; el segundo 19-18 para los visitantes; el tercero igualado en 18 puntos; y recién en el último San Lorenzo se repuso y ganó 30-27.

Ahora, el Ciclón enfrentará a Quimsa, el jueves, y a Instituto, el sábado; mientras que OTC se medirá con Obras este martes y San Martín, recién en marzo.