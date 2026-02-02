La patada en la cabeza que un basquetbolista cubano que jugó en Argentina le dio a un rival en Dubái
Ismael Romero, de Al Ahli Trípoli y ex Quimsa, agredió brutalmente a Nick Demusis; fue expulsado del torneo y podría recibir castigos legales
Ismael Romero, un basquetbolista nacido en Cuba que actúa con pasaporte de Puerto Rico, impactó al mundo del deporte y no precisamente por una actuación destacada en Al Ahli Trípoli (Libia), su actual club... En una reacción insólita, el jugador de 34 años le dio una patada en la cabeza a Nick Demusis, alero del Zamboanga Valientes; el filipino trató de defenderse en el piso hasta que los árbitros o otros jugadores llegaron para separar a Romero.
La violenta situación se produjo cuando faltaban 5m34s para llegar al descanso, en lo que estaba siendo un partido muy equilibrado (55-53). Demusis, también de 34 años, cometió -de manera accidental- una falta fuerte sobre Romero, pero éste tuvo una reacción inmediata y desmedida, lanzándose sobre su rival para lanzarle una patada en la cabeza y otros golpes. Los jugadores, el público y los distintos integrantes de los equipos no podían creer lo que estaban viendo.
La brutal patada de un basquetbolista a un rival
Ismael Romero reacciona con patada a otro jugador en el Torneo Internacional de Dubai. pic.twitter.com/AdxLXRBza5— 12magnificos (@12magnificos) January 27, 2026
Los árbitros, lógicamente, expulsaron del partido a Romero, ala pivote de 2.03 metro. Pese a ello, Al Ahli Trípoli triunfó por 110-103, dejando a Zamboanga Valientes sin victorias en el Grupo B del Torneo Internacional de Dubai. Lógicamente, el resultado fue lo de menos.
Rizza Díaz, la esposa de Demusis, hizo declaraciones SPIN.ph (Sports Interactive Network Philippines, el sitio web de noticias deportivas de Filipinas) y reconoció que lo ocurrido “fue impactante”. La mujer del jugador agredido dijo que no se “imaginaba que algo así pudiera ocurrir aquí, en Dubái, donde sabemos que las leyes son estrictas, especialmente en lo que respecta a las agresiones”, concluyendo que “nunca imaginé que le pasaría a Nick, sabiendo lo agradable que es tanto dentro como fuera de la cancha”.
Romero, el agresor, jugó en varios clubes y países, entre ellos en la Argentina. Tras actuar en México durante 2018-19, se trasladó hacia Santiago del Estero y fue fichando por Quimsa para disputar la temporada 2019-20 y parte de la temporada 2020-21, de la Liga Nacional de Básquet. Por su agresión, Romero quedó suspendido por el resto del torneo y se evalúan castigos legales.
Zamboanga Valientes presentó una denuncia policial formal en Dubái contra Romero. El entrenador de Valientes confirmó en SPIN.ph que los funcionarios del equipo acompañaron a Demusis a una estación de policía para presentar la denuncia por el ataque sufrido. “Esperamos que haya sanciones y castigos. Lo que hizo fue totalmente antideportivo e injustificado”, comunicaron desde el club filipino con sede en la península de Zamboanga.
