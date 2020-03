LeBron James dio marcha atrás y aceptará jugar sin publico si así lo dispone la NBA Fuente: AFP

10 de marzo de 2020 • 16:47

Minuto a minuto se modifica el escenario. El avance del coronavirus obliga a todos a reorganizarse. Muchas competencias ya suspendieron sus actividades y desde hace varios días que circuló la versión que indica que la NBA podría pedirle a las franquicias que no detengan el torneo, pero sí que jueguen sin público. Eso despertó todo tipo de comentarios, incluso, el propio LeBron James dijo que no se iba a presentar a jugar si eso sucedía por él "juega para los fanáticos". Sin embargo, en las últimas horas la estrella de Los Angeles Lakers volví a hablar sobre esta situación y su discurso fue completamente diferente: " Sería algo decepcionante jugar sin nuestro público, pero debemos hacer caso a los expertos , a la gente que vela por la seguridad de todos nosotros".

Este ida y vuelta de LeBron acerca del coronavirus comenzó cuando la NBA envió un comunicado a las franquicias con una serie de recomendaciones para evitar que se extienda el contagio en los Estados Unidos. Les habían sugerido a los jugadores que saluden a los aficionados chocando los puños en lugar de las palmas de las manos y también les pedían que eviten el contacto con bolígrafos, pelotas o camisetas que los seguidores suelen ofrecerles para que les firmen un autógrafo. El mensaje de Lebron hace un par de días había sido: "No, es imposible. Yo no juego si no tengo aficionados. Es para ellos que juego. Para mis compañeros de equipo, para los fans, de eso se trata (...) ¿Salir a una pista y que no haya aficionados? Yo no juego".

Si bien muchos periodistas le preguntaron por sus dichos de hace unos días, LeBron se encargó de explicar por qué tuvo esas expresiones: " Cuando me hicieron la pregunta, '¿jugarías sin fanáticos?' No tenía idea de que había una conversación a puerta cerrada sobre el virus en particular. Obviamente estaría muy decepcionado de no tener fanáticos, porque para eso juego; juego para mi familia, juego para los fanáticos. Dijeron que nadie podría venir al juego si deciden ir a ese punto, por lo que me decepcionaría, pero al mismo tiempo debes escuchar a las personas que hacen un seguimiento de lo que está sucediendo. Si sienten que es mejor para la seguridad de los jugadores, la seguridad de la franquicia, la seguridad de la liga para exigir eso, entonces todos lo escucharemos".

Incluso, en la última conferencia que brindó LeBron James, se puede observar cómo los periodistas mantienen una distancia de tres metros por el protagonista, ya que esa fue una de las recomendaciones de la NBA respecto a los cuidados que todos deben tener para evitar posibles contagios.