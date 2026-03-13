Flavio Briatore confirmó que existe una negociación millonaria por el 24% de las acciones de Alpine

Flavio Briatore, asesor deportivo de Alpine, confirmó que la escudería Mercedes negocia para comprar el 24% de las acciones del equipo para el que corre el argentino Franco Colapinto. De todas formas, el ejecutivo italiano recalcó que las decisiones deportivas seguirán siendo tomadas por los actuales directivos, encabezados por el director general Steve Nielsen.

“Cada día es una situación nueva”, confesó Briatore en Shanghái (China), donde este sábado a la madrugada de la Argentina se correrá la carrera Sprint y el domingo, el GP de ese país. “Pero lo que quiero decir es que sé que es la negociación de Mercedes, no con Toto Wolff [su director general], sino con Mercedes. Y veremos”, agregó.

Flavio Briatore, asesor deportivo del equipo Alpine

De todas maneras, la tradicional marca germana no es el único interesado en el 24% del paquete accionario de Alpine, adquirido por Otro Capital, un fondo especializado en activos deportivos que tiene entre sus inversores al actor Ryan Reynolds (Deadpool), el guionista Rob McElhenney y el golfista Rory McIlroy a cambio de 233 millones en 2023. “En este momento, tenemos tres o cuatro compradores potenciales (no olviden que estamos hablando de la participación de Otro, nada que ver con Alpine). Hay algunos candidatos listos para hacer el trato”, continuó el italiano. Otro de los potenciales compradores es el ex jefe de Red Bull, Christian Horner.

¿Y si es el propio Briatore el nuevo dueño del porcentaje de Alpine? Después de todo, el italiano de 75 años tiene una fortuna aproximada de 400 millones de euros. “No, no, no. Solo estoy mirando qué está pasando y observando lo que está pasando. No tenemos comunicación con Otro [Capital] en este momento. Así que si alguien compra la participación, estaremos muy felices”, confesó.

Rob McElhenney y Ryan Reynolds, inversores de Otro Capital, el fondo que vendería el 24% de las acciones del equipo Alpine que compró en 2023

Con el posible ingreso de Mercedes comenzaron las especulaciones sobre el grado de participación del equipo que hoy dirige Toto Wolff en las decisiones deportivas de Alpine. Briatore descartó cualquier posible injerencia de otro equipo: “Red Bull fue un pionero en los últimos 10 o 15 años [teniendo dos equipos en F1]. Y como les digo, Mercedes está buscando comprar el 24% de Otro. Normalmente en una empresa, el 75% decide y el 25% es el pasajero. Y esta es la realidad”.

Al jefe del equipo Audi, Jonathan Weatley, quien también estaba en la conferencia de prensa junto a Briatore, no le preocupó la posible llegada de Mercedes a Alpine: “El deporte tiene una gobernanza muy, muy clara. No veo ningún conflicto de intereses ni preocupaciones de nuestra parte en absoluto, para ser honesto. Solo lo observo, comiendo pochoclos y disfrutando el espectáculo”, bromeó. Briatore, rápido como sus pilotos, retrucó: “Asegurate de que sean pochoclos calientes”.

El insólito momento de Colapinto en China

Quedaban 14 minutos para el final de la única práctica libre del Gran Premio de China y Franco Colapinto sostenía un discreto rendimiento, con el 14° mejor registro entre los 22 competidores. En ese momento, Alpine le dio la orden de ingresar en boxes para algún retoque. El argentino ingresó en la calle, pero a poco de haber entrado, el A526 se detuvo, ante la atónita mirada de los integrantes de los otros equipos, testigos de la curiosa situación.

¿Una falla? Colapinto avisó por la radio. Y mientras los autos que ingresaban debían esquivarlo y se desplegaba la bandera amarilla, se vivió una escena poco usual: los mecánicos de Alpine salieron corriendo por la calle con los elementos necesarios a rescatar el monoplaza de Franco, que estaba plantado a unos 200 metros de donde lo esperaban. Sin embargo, mientras los mecánicos estaban llegando, el A526 arrancó. Colapinto avanzó hasta el box de Alpine y los hombres y mujeres que habían salido corriendo debieron volver. Todo retornó a la normalidad.

🏎️ ¿AMAGASTE, FRANCO?



El auto de Colapinto se paró totalmente en plena calle de boxes y cuando los mecánicos iban a auxiliarlo arrancó. ¿Qué pasó con el Alpine del argentino en la FP1 del #ChineseGP?



▶️ Mirá la 🏁 #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/9xLAsDQhP4 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 13, 2026

“¡Oh, no! Franco Colapinto se detiene en el pit lane. Pero él logra poner en marcha el coche, ¡y sus mecánicos de Alpine dan la vuelta!”, tuiteó la Fórmula 1 en su cuenta de X de manera sarcástica. Sin embargo, nadie de la escudería francesa dio detalles de lo ocurrido en ese incidente.

A pesar del inconveniente en la calle de boxes, Franco Colapinto logró volver a la pista con neumáticos blandos y registrar una vuelta de 1:34.947 que lo ubicó en el 15° puesto durante el único entrenamiento. El argentino quedó a 0.217 segundos de su compañero en Alpine F1 Team, Pierre Gasly, quien finalizó décimo en la primera práctica. En total, Colapinto completó 24 giros durante la sesión y protagonizó un trompo en su primera salida a pista, aunque sin consecuencias mayores.