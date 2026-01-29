LeBron James lloró en su regreso a Cleveland, donde hubo derrota de Los Angeles Lakers

Quedó atrapado. Buscó eludir la emoción, pero le resultó imposible. Se quebró y quedó sentado en el banco de los suplentes de Los Angeles Lakers tapándose la cara con la camiseta. Cleveland Cavaliers recibió a su hijo, su estrella, y él se desarmó por completo. LeBron James se permitió mostrarse vulnerable y con su imagen comenzó a dibujarse, al menos, como un garabato, el posible final de una carrera histórica.

Fue especial, sin duda, porque desde que The King dejó Cleveland en julio de 2018, se sucedieron muchos videos de homenaje para él (ocho). Pero nunca había sucedido algo semejante. Incluso, la derrota de los Lakers por 129-99 y que LeBron se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en alcanzar los 60.000 minutos en la temporada regular, son cuestiones que pasaron a un segundo plano cuando el número 23 de Los Angeles Lakers rompió a llorar en el Rocket Arena durante un tiempo muerto.

An emotional LeBron soaks in the Cleveland tribute 🥹 pic.twitter.com/SrcXsUIEfl — NBA (@NBA) January 29, 2026

Durante una pausa en el primer cuarto, se proyectó en el estadio un video homenaje con imágenes emblemáticas de su carrera. LeBron James, nacido en Akron, a pocos kilómetros de Cleveland, se derrumbó con esa proyección, que incluyó imágenes de la primera final de los Cavaliers, en 2007, cuando James, con 22 años, anotó 25 puntos consecutivos para vencer a Detroit Pistons en el quinto partido de las finales de la Conferencia Este. El video concluía con el lema “Bienvenido a casa”.

En lugar de levantar la mano hacia la multitud o tal vez poner su mano sobre su corazón, como suele hacer en momentos similares, LeBron se dedicó a hacer todos los esfuerzos posibles por no quebrarse, pero no lo puedo lograr: “No esperaba eso. Definitivamente me afectó. No fueron los momentos destacados, fue simplemente estar presente”, dijo después, durante una emotiva conferencia de prensa. Además, su hijo Bronny James, contó: “Lo tomaron por sorpresa y quedó dominado por la emoción. Casi me atrapó a mí también”.

"I don't know if it's my last game here or not." 🥺



LeBron James was asked about the future of his career after facing his former team the Cleveland Cavaliers. pic.twitter.com/l9D0vrawR2 — BBC Sport (@BBCSport) January 29, 2026

Después más relajado, pero aunque visiblemente conmovido por lo vivido con el público de Cleveland, pudo contar qué fibras tocó el homenaje. “Recuerdo ese momento como si fuera ayer. Yo era el menos favorito contra los Detroit Pistons, y ganar ese partido y luego el sexto, creo que aquí, y llegar a las finales de la NBA, fue un momento genial. Intento aprovecharlo todo, no dar por sentado los momentos, porque podría ser mi último partido en Cleveland. Obviamente, no he tomado una decisión sobre el futuro, pero podría serlo”, dijo LeBron, que tuvo una noche oscura a nivel deportivo, ya que apenas marcó 11 puntos, siendo la primera vez en sus 13 visitas a Cleveland como rival que se queda por debajo de los 20 puntos.

Y cerró: “Cada estadio al que voy intento disfrutarlo, no doy nada por sentado. No he decidido nada, pero no me importa si es aquí, en Washington, en el TD Garden, en el Barclays Center... Es fantástico lo que viví hoy. Yo crecí a 35 minutos al sur de aquí (Cleveland)...”

A lot of Cavalier history woven into these Classic threads. #LetEmKnow pic.twitter.com/WxzzWWqrCs — Cleveland Cavaliers (@cavs) January 29, 2026

En la conferencia de prensa que brindó LeBron James, tras el partido contó que tras realizar su famoso lanzamiento de talco en la mesa de control, caminó lentamente hacia el otro extremo de la cancha, mirando fijamente al público como si viera recuerdos en las tribunas. Después contó que buscaba a su madre, Gloria, quien vive en el noreste de Ohio.

“Mi mamá estaba aquí viendo a su hijo y a su nieto. No sé ni cómo resumir todo eso. Es tan raro, tan genial y tan surrealista. Mi mamá puede ver a su hijo y a su nieto jugar en la NBA al mismo tiempo. ¡Dios!, la verdad es que me puse a pensar en lo increíble que es”, dijo The King.

El susto por una lesión

Curiosamente, el video que hizo emocionar a LeBron James se reprodujo después de que Los Angeles Lakers se vieran obligados a pedir un tiempo muerto luego de que Luka Doncic se tropezara en el borde de la cancha de los Cavaliers y se agarrara el tobillo. “No vi la jugada, sé que se torció el tobillo cayendo. Ha habido una serie de lesiones en este estadio por la pista”, dijo el entrenador J.J Redick.

No es la primera vez que un jugador tiene problemas con el estadio de Cleveland Cavalier, ya que hay un sector, por fuera del rectángulo de juego que está elevado el parquet y eso generó varios problemas con algunos jugadores, como fue el caso de Dru Smith, de Miami Heat, que se lesionó la rodilla en una jugada similar en 2023.

The play Luka Doncic got hurt on:



(I’ll never understand the court being elevated) pic.twitter.com/gowNOJFUiB — 𝕱𝖊𝖗𝖗𝖊𝖙 𝖆𝖑𝖑𝖊𝖓 (@ferretallen) January 29, 2026

Doncic tuvo que ser acompañado por algunos asistentes de los Lakers hasta el vestuario, ya que estaba muy dolorido y le costaba caminar. El esloveno regresó al partido después de seis minutos y terminó con 29 puntos, cinco rebotes y seis asistencias, en 30 minutos.