Gregg Popovich.

Entre la cantidad de preocupaciones que se le presentan a la NBA para tratar de retomar la competencia, aparece un detalle no menor y que ya está trabajando con varias franquicias: los adultos mayores que integran cada organización . Pero hay un problemas más complejo: hay 6 equipos que no contarían con sus entrenadores principales para ese hipotética reanudación, ya que están por encima de los 60 años.

El caso más significativo es el de San Antonio Spurs, dirigido por el legendario Gregg Popovich , que cumplió 71 años el 28 de enero.

Los managers generales de varios equipos están inquietos por no poder contar con sus entrenadores principales si se aplican algunos protocolos que se estudian para retomar la actividad. Baxter Holmes, de ESPN, habló con dos managers que prefirieron mantener el anonimato, y que se muestran preocupados con este tema: "Basándonos en la información que tenemos hasta ahora es probable que las personas con 60 años o más, sobre todo las que tengan dificultades previas, no puedan viajar con los equipos, independientemente del puesto que ocupen en la franquicia. Da igual que sea el padre de una estrella o el general manager, no podrán ir".

Y cuando se trata de cuidar a los adultos mayores, los Spurs deberán determinar cómo aplicar cada protocolo, ya que podrían no tener a Popovich para el cierre de la temporada. Si bien es cierto que Tim Duncan es su asistente principal y todo apunta a que en el futuro sea el conductor de San Antonio, la realidad es que la influencia de Pop sobre el equipo, especialmente ahora que están cerca de quedar afuera de playoffs después de 22 años, es determinante en ese punto.

Pero no es sólo un problema de los Spurs, ya que hay otros equipos que podrían perder a sus entrenadores principales: Houston Rockets, New Orleans Pelicans, Detroit Pistons, Portland Trail Blazers y Dallas Mavericks. Es que Mike D'Antoni (68), Alvin Gentry (65), Dwane Casey (63), Terry Stotts (62) y Rick Carlisle (60), entran dentro de la nómina de aquellos que la NBA pediría que queden afuera de las convocatorias de los equipos en esta etapa de restricciones por la pandemia por Covid-19.

Según las averiguaciones de ESPN, la NBA ya comenzó a realizar listas con personal esencial y no esencial para estar preparados para la reanudación de la competencia, Sin bien no hay fechas que permitan asegurar la vuelta, ya hay muchos empleados (directos y asistentes) que temen por la continuidad laboral, ya que en en época de playoffs antes podían viajar hasta 50 personas con el equipo y ahora sólo permitirían 25.

"Cuando empiezas a definir quién es el personal esencial y empiezas a hacer una lista con los no esenciales, ¿crees que el dueño no va a preguntar por esa lista? ¿Crees que no va a pensar si necesita tres analistas de vídeo fijo o tres personas fijas para hacer los recados de los directivos?", le contó un preparador físico de uno de los equipos a ESPN.

