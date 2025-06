DeMarcus Cousins desató un escándalo en la Liga de Puerto Rico y fue expulsado por toda la temporada

Una imagen triste y desagradable. Un absoluto papelón y una sanción contundente que pone en contexto el escándalo que montó el ex NBA DeMarcus Cousins en la liga de Puerto Rico. El pivote estadounidense de 34 años, que juega en Mets de Guaynabo, fue el protagonista de un desafortunado episodio con los aficionados en la derrota ante Vaqueros de Bayamón (101-91). El jugador de 2,08 metros discutió con un fanático que estaba en la primera fila, a pie de pista, lo enfrentó y realizó gestos obscenos. Finalmente, fue expulsado, y no conforme con ello, cuando se iba hacia los vestuarios intentó pelearse con el público luego de que le arrojaran cerveza.

Cousins debió retirarse del Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón custodiado por la seguridad privada debidoa a la tensión que se generó por este altercado. Incluso, el jugador que pasó por equipos como Sacramento Kings, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers y Denver Nuggets, entre otros, intentó eludir a la seguridad para enfrentarse a un grupo de hinchas que lo insultaron y le lanzaron botellas de plástico desde la tribuna. En ese momento, la situación se tornó caótica, lo que derivó en la expulsión de varios asistentes y expuso a la liga Baloncesto Superior Nacional (BSN) de Puerto Rico.

DeMarcus Cousins, en su época de jugador de la NBA, cuando brillaba en Denver Nuggets

El incidente comenzó en los minutos finales del partido, cuando el ex jugador de la NBA reclamó una falta no sancionada de otro ex NBA, el italiano Danilo Gallinari. El fastidio de Cousins se multiplicó tras la jugada que ignoraron los árbitros y eso desató la pelea con los fanáticos ubicados en la primera fila, que le hacían gestos de que es un “llorón”. El pivote respondió tomándose los genitales y hasta amagó con darle un golpe. Esta conducta fue sancionada con dos faltas técnicas y fue expulsado del encuentro.

Cuando Cousins se retiraba hacia los vestuarios, la hostilidad aumentó, el pivote respondió a los insultos, lanzó algunos manotazos al aire y desató la furia de los hinchas de Vaqueros que le tiraron cerveza y botellas de agua.Debido a sus acciones Cousins fue multado con 4250 dólares y enfrenta multas adicionales de hasta 5750 dólares, además de ser suspendido por el resto de la temporada, según se anunció la BSN.Este episodio expuso el declive de la carrera de Cousins de un jugador que supo ser tres veces All-Star y campeón olímpico con Estados Unidos en Río de Janeiro 2016. Cousins fue elegido por Sacramento Kings en el Draft de 2010, se consolidó como una de las principales figuras del equipo, superando los 20 puntos y 10 rebotes por partido en varias temporadas.

Su carrera se vio afectada por lesiones graves, como la rotura del tendón de Aquiles, que frenaron su rendimiento, aunque continuó siendo un referente cuando estuvo en plenitud física. En 2023, Cousins firmó con los Mets de Guaynabo en la liga de Puerto Rico, donde tuvo un impacto inmediato y fue elegido para el equipo All-Star local.

Tras esa experiencia, en enero de 2024 se incorporó a los Taiwan Beer Leopards de la T1 League, en Taiwán. Tras dicha experiencia, regresó al básquetbol centroamericano.