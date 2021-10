Denver, en una noche para el olvido: segunda derrota seguida, Jokic se lesionó y Campazzo no gravitó

El optimismo de un arranque con dos victorias dio paso en Denver Nuggets a cierta preocupación con dos derrotas en fila, en el comienzo de la temporada de la NBA. Esta vez, la franquicia de Colorado perdió con Utah Jazz por 122-110, en un noche con poco para rescatar en Salt Lake City. Denver debió jugar toda la segunda parte sin su gran figura, Nikola Jokic, que dejó la cancha por una lesión -en principio, una contusión- en la rodilla derecha; a modo de precaución, no disputó ni un minuto de los últimos dos cuartos.

También fue una noche menos que discreta para Facundo Campazzo. El cordobés jugó casi 19 minutos, lapso en el que anotó 3 libres (3/4 desde la línea), tomó 2 rebotes, dio una asistencia y realizó un robo; falló en su único tiro de campo, un intento de doble. No gravitó en la parte defensiva, sin la intensidad de otros encuentros. Intentó aportar en ataque, sobre todo en su primer ingreso, pero sus pases -varios para buscar tiros de tres- no encontraron buenas respuestas de parte de sus compañeros; en la segunda parte, decayó ostensiblemente en su juego y no sumó en ataque, hasta concluir con una valoración negativa de -17, entre las más bajas de su equipo, sólo superado por PJ Dozier (-18).

Denver, que venía de perder el lunes por la noche con Cleveland Cavaliers, sufrió su segunda derrota en la gira. Pero hubo una preocupación más para el entrenador Michael Malone: sobre el final del segundo cuarto, Jokic debió dejar la cancha por un golpe en su rodilla derecha, en un choque involuntario con Rudy Gobert. Se verá en las próximas horas la evolución de la dolencia, pero claramente es una baja decisiva para estos Nuggets, muy limitados sin su estrella serbia. Una muestra: aunque sólo jugó 15 minutos, Jokic fue el máximo anotador del equipo de Colorado, con 24 puntos, más 6 rebotes y 6 asistencias.

Gave it our all pic.twitter.com/9gfhNgpDpR — Denver Nuggets (@nuggets) October 27, 2021

Denver mostró los mismos problemas defensivos de siempre, que facilitaron las penetraciones de Donovan Mitchell (22 puntos). Campazzo ingresó en el cierre en el primer cuarto y tomó un robo ante Jordan Clarkson (31-35). Lo mejor del argentino se vio en el comienzo de la segunda parte, con un par de ataques al aro para conseguir las faltas. Sus primeros dos puntos sirvieron para quebrar un momento de sequía de Denver, mientras Utah arrastraba un parcial de 14-0 (28-31 al 42-31).

Denver siguió a tiro en el resultado, pero Jordan Clarkson (19 puntos) le permitía cerrar el segundo cuarto nuevamente al frente a los Jazz. Sin Jokic, la carga de Denver quedó sobre los hombros de Will Barton, con una buena segunda mitad (20 de sus 21 puntos), Michael Porter Jr. (13 puntos y 9 rebotes), con más colaboración en la parte defensiva, y Monte Morris (19 puntos). Denver dio pelea hasta el final del tercer cuarto. Pero Gobert (23 puntos y 16 rebotes) se hizo incontenible, y Utah tomó distancias definitivas, en el juego y en el resultado.