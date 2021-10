Facundo Campazzo: Denver se desquitó con Phoenix y el argentinó renovó el duelo con Chris Paul

PHOENIX.- El triunfo en el debut sobre el último verdugo de los playoffs fue un motivo de gran alegría para Facundo Campazzo y los Nuggets. Sobre todo porque en la pretemporada el equipo había dejado una mala impresión. Pero al fin y al cabo, para eso es la pretemporada, para tomar ritmo, ajustar ideas y empezar a sentir la temperatura de la competencia. Este triunfo de Denver sobre Phoenix por 110 98, le recuerda que tiene potencial como para ir mucho más allá. Pero primero, tiene que convencerse de que es posible.

El serbio Nikola Jokic, MVP vigente de la NBA, sumó 27 puntos y 13 rebotes, y fue el líder del equipo ganador. Antes del partido, en la habitual conversación con la prensa, le preguntaron: “¿Cómo es para vos esta primera temporada después de ser elegido el MVP?”. Con un tono muy sereno y creíble, mientras jugueteaba con las correas frontales de su mochila, respondió: “Hermano, no podría importarme menos. De verdad”.

El partido de Campazzo

Es que Jokic, de 26 años, y que la temporada promedió marcas extraordinarias e inusuales para un pivote, con 26,4 puntos, 10,8 rebotes y 8,3 asistencias por juego, se formó en Europa, con una cultura del juego grupal muy distinta a la norteamericana, menos estructurada y más desarrollada en el talento físico e individual.

Después de los primeros encuentros en la pretemporada, en una práctica, Jokic empezó a dar señales de su capacidad de conducción. Muy molesto, detuvo una práctica y les reclamó a sus compañeros: “Muchachos, estamos mal. Sólo corremos arriba y abajo. No estamos haciendo nada. No sabemos nuestras jugadas. No estamos jugando nuestra defensa . Nos van a patearan el culo el miércoles”, les recriminó antes del encuentro con Phoenix, el primero de la temporada regular.

Facundo Campazzo choca con Cameron Payne en el debut de Denver ante Phoenix Christian Petersen - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Evidentemente se lo toma en serio. La conquista de Milwaukee, el actual campeón de la NBA debería ser un motivo para que los buenos equipos abran los ojos. La competencia no parece monopolizada por los “super teams”, que lograron congregar a dos o tres All Star. El juego está abierto. Jokic percibe que con trabajo y cohesión grupal Denver está listo para dar un paso más. Dejar de ser un equipo prometedor para convertirse en un equipo realmente ganador.

El partido ante los Suns fue una buena prueba. Es el equipo que estuvo arriba por 2-0 en la final de la NBA, soñó con la posibilidad de acariciar el anillo, pero todo se le escapó por la reacción de Giannis Antetokounmpo y los Bucks. Phoenix mantuvo a la estructura principal de su plantel, incluidos Chris Paul y Devin Booker. Y el año pasado, en la semifinal del Oeste, barrieron a Denver por 4 a 0.

Campazzo, su rol y lo que le falta

Había una necesidad de desquite de los Nuggets. También para Campazzo, que sufrió en esa serie la jerarquía de Chris Paul, un legendario jugador que, a los 36 años, está vigente y aún domina el juego en la mejor liga del mundo. El base argentino, tras aquella serie durísima, había comentado: “Me fijo mucho en la manera en la que juega, cómo juega el pick and roll, cómo se gana los espacios para pasar la pelota, para tomar tiros, las decisiones que toma en momentos calientes. Por un lado es súper disfrutable para ver; por el otro, sufrible para defender, porque seguro va a hacer su trabajo y mi objetivo es que no lo pueda hacer”.

Campazzo lo tiene loco a Chris Paul. Otra falta ofensiva que le saca.pic.twitter.com/4nhEQCl7bw — Basquet Argentina (@BasketArgentina) October 21, 2021

Campazzo es un competidor nato. Puede aceptar sus limitaciones y las diferencias contra un adversario. Pero eso no lo va a condicionar. Al contrario. Lo motiva. Por allí pasó su tarea ayer. Concentró su esfuerzo en limitar el poder de acción de Paul cuando estuvo frente a él en la segunda mitad. Lo consiguió en esos pocos minutos que le tocó estar en la cancha. Sin embargo, en el primer tiempo lo sufrió un poco más a Cameron Payne. Como si sus “estudios” previos se hubieran enfocado demasiado en un objetivo, por lo que, sin quererlo, terminó descuidando otros.

Facundo Campazzo, siempre enérgico y decidido; aún debe mejorar su tiro Matt York - AP

No fue uno de esos partidos en los que su juego se lució demasiado en la ofensiva, dio algunas asistencias (4) y se esmeró mucho en la contención. Su punto débil sigue siendo el mismo de la última temporada, la anotación. En la NBA los entrenadores respetan mucho a los jugadores inteligentes y buenos defensores. Pero si no tienen poder de gol, les limitan los minutos, porque un jugador al que no le respetan el tiro cierra el camino del resto en la ofensiva.

Campazzo anotó apenas 3 de los 18 triples que tiró en la pretemporada. Falló sus tres lanzamientos en la noche inaugural con Denver. No necesita que nadie se lo recuerde. Sabe que deberá corregir eso cuanto antes. Para tener más oportunidades de jugar, porque durante el transcurrir de la temporada se producirá, seguramente, el regreso del canadiense Jamal Murray, lesionado. Pero también necesita afinar su puntería para ayudar a su equipo a ser un potencial candidato.

Agencia AP