Diana Taurasi, la estrella del básquetbol de raíces argentinas, rompió dos nuevos récords a sus 41 años

Diana Taurasi ya lo consiguió absolutamente todo. O eso parece. La base, cuyos padres emigraron a California desde Rosario, ya ganó tres Mundiales consecutivos con la selección de Estados Unidos en 2010, 2014 y 2018, otras cinco medallas doradas en Juego Olímpicos, también al hilo (en 2004, 2008, 2012, 2016 y 2020) y tres campeonatos de la WNBA (en 2007, 2009 y 2014), además de ser nombrada dos veces Jugadora Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglès) en las finales del torneo (en 2009 y 2014) y, en otra ocasión, de toda la temporada (2009). Desde 2017, nadie la supera en puntos anotados en la historia del básquetbol femenino norteamericano.

Con semejante lista de logros, sería normal imaginar que, con 41 años, Taurasi podría comenzar a planificar su retiro del deporte en el que ya se consagró como una verdadera leyenda. Pero por el momento, se enfoca en seguir expandiendo sus marcas. Lo demostró una vez más en la noche del jueves, cuando el equipo que representó durante los 19 años de su carrera, Phoenix Mercury, superó a Atlanta Dream por 91-71, en un duelo donde la estrella no solo brilló como siempre, sino que pulverizó otros dos récords que continúan con su legado.

Desde el principio, la jugadora de madre argentina y padre italiano sabía que necesitaba acumular 18 puntos para escribir su nombre de nuevo en la historia como la primera basquetbolista en la liga en alcanzar las 10.000 unidades en su carrera, y no fue hasta el inicio del tercer cuarto, con el partido 51-39 a favor de la franquicia de Arizona, cuando Taurasi encestó un espectacular triple para romper esa barrera, lo que llevó a que el juego se frenara para que todas sus compañeras se juntaran a festejar con ella, recordando la ocasión en la que ocurrió lo mismo cuando LeBron James se convirtió en el máximo anotador histórico de la NBA.

Pero aún faltaba mucho por jugar, y a Taurasi le quedaba una huella más que dejar. La base no se detuvo en esos 18 puntos, y a medida que el equipo rival no podía evitar que apareciera siempre en posiciones favorables, profundizó: para el final del encuentro firmó ¡42 puntos! en su planilla, algo que no conseguía desde hace más de una década. De este modo, se convirtió en la primera mujer en superar los 40 puntos en un partido después de cumplir 40 años, algo que solamente había conseguido un hombre previamente: Michael Jordan, que lo hizo tres veces en 2003 representando a Washington Wizards.

El festejo de Diana Taurasi con sus compañeras después de convertirse en la primera basquetbolista de la historia en alcanzar los 10.000 puntos en su carrera

Las comparaciones con Jordan, dueño de seis anillos y ampliamente considerado como uno de los mejores de todos los tiempos, no resultan en absoluto una novedad para la base, como se lo contó en 2018 a LA NACION: “Cuando uno habla de uno de los mejores deportistas que alguna vez jugó a cualquier deporte, uno piensa en Michael. Si por esas cosas de la vida alguien me menciona en la misma frase que él, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien y lo siento como un gran honor”, aseguró en aquel momento, y agregó que no suele sentir la presión de este y otros elogios: “Simplemente salgo a la cancha y trato de dar lo mejor de mí para que el equipo gane. Nunca tuve como objetivo ser la mejor jugadora del mundo o ser llamada así. Si las personas de afuera lo dicen, definitivamente es un honor y respeto que piensen así”.

La increíble performance de Taurasi en el triunfo resulta fundamental también en la lucha de Phoenix Mercury por entrar en los playoffs de la WNBA. Por el momento, el equipo marcha quinto en la Conferencia Oeste del campeonato, con dos triunfos menos que Los Angeles Sparks, el último ocupante de las plazas para la postemporada.

Sus raíces argentinas

Mario, el padre de la basquetbolista, nació en Italia, pero con cinco años se radicó en Rosario durante gran parte de su infancia, adolescencia y adultez. Fue allí donde conoció a una rosarina de pura cepa como lo es Liliana. Nació en esta tierra la mayor de las niñas Taurasi, Jessica, pero al tiempo la familia decidió mudarse a Chino, California, donde nació Diana, que de pequeña era una muy buena jugadora de fútbol. Ese deporte siempre fue su pasión, pero apareció el básquetbol en el camino y cuando tuvo que elegir, entendió que lo suyo era encestar. En español expresa su amor por Rosario Central y cada tanto confiesa que le gusta ensayar su español, la lengua que desde siempre escuchó en su casa.

Ella misma siente que sus orígenes tienen que ver también con su estilo de juego: “Criarme en una casa común en Argentina con mi familia, vivir ahí por un tiempo me lo dio. Simplemente somos diferentes, vivimos la vida diferente. Somos un poco intensos para muchas personas, pero definitivamente soy así, estoy hecha así, es parte mía”, confiesa Taurasi, que también contó cómo surgió su fanatismo por el Canalla: “Cuando estuve en la Argentina en 1995, pude ir a un partido en Arroyito, y fue el partido más increíble al que fui en mi vida, era una final de una Copa de Sudamérica contra un equipo brasilero [la Copa Conmebol, ante Atlético Mineiro] y ganaron, así que esa es mi camiseta”.

