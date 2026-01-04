Nicolás Laprovittola, interminable: a los 35 años y después de varias lesiones quebró el récord de 644 días de Real Madrid sin perder

No se agota, nada lo detiene. A los 35 años sigue demostraron que su talento es determinante. Y en el clásico ante Real Madrid, Nicolás Laprovittola asumió las responsabilidades y le dio a Barcelona su mejor versión para imponerse por 105-100 como visitante y cortó una racha adversa de nueve caídas consecutivas ante su eterno rival que acumulaba un invicto de 37 partidos sin perder en su casa.

El base argentino fue determinante en los momentos clave del partido: anotó 19 puntos y 9 asistencias, asumió la conducción en el último cuarto y castigó cada desajuste defensivo de Real Madrid, especialmente cuando Kevin Punter no estuvo en la cancha. Con personalidad, lectura de juego Laprovittola ordenó al equipo y fue clave para sostener la ventaja en el cierre, confirmando su peso en el proyecto del entrenador Xavi Pascual.

Barça sacudió el Movistar Arena de Real Madrid a pesar de las muchas bajas en el plantel, porque no contaron con Clyburn y Núñez por estar lesionados y tampoco jugaron Vesely y Brizuela por estar atravesando un proceso gripal. “Hoy no era fácil. Algunos se levantaron con fiebre y otros tenemos que dar pasos adelante, por eso estamos en el Barça. Ahora me duele todo, pero las ganas de jugar que tenía y de demostrar son muchas. Un clásico es un partido muy grande y la gente disfrutó muchísimo”, dijo Laprovittola tras la victoria ante Real Madrid, el equipo que prescindió de sus servicios en julio de julio de 2021 y emigró a Barcelona para convertirse en una de sus principales figuras.

Resultó una tarea que reconfirmó el talento de Laprovittola, que lleva más de un año luchando contra las lesiones, porque en octubre de 2024 en un partido ante Baskonia sufrió la ruptura en el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla derecha, volvió a jugar en septiembre de 2025 y después de algunos partidos sufrió una lesión en el aductor derecho que lo tuvo casi dos meses inactivo: “Yo me levanto todos los partidos creyendo, creyendo en que voy a estar bien, que la pelota me llegará si sigo el plan de partido. El club confía mucho en lo que pueda hacer”, dijo Laprovittola.

Y continuó: “Vengo de lesiones pequeñas, estoy adaptándome y hay días que salen las cosas y otros que no. Quería tener la pelota en las manos... Cuando me siento así, disfruto mucho de estar adentro de la cancha con mis compañeros".

Además, Laprovittola habló sobre el impacto del entrenador Xavi Pascual: “Vino con una mentalidad arrolladora. Nos impulsó muchísimo como equipo… como todos mis compañeros, dimos un paso adelante, una muestra de lo que somos, del grupo que tenemos”.

El impacto del base argentino en el clásico provocó la reacción de los medios españoles. En el diario AS titularon en su sitio web: “Un Lapro heroico noquea al Madrid”. Y en la nota escribieron: ”El argentino agarró los mandos: anotaba y generaba, atacaba yendo hacia la zona, empujaba la nave azulgrana. Magnífico a sus 35 años y después de superar una lesión de rodilla tan grave. Heroico, como su Barça, tomaba el relevo de dos jugadores fundamentales, de Satoransky y de Punter, ¡de los dos a la vez! Provocaba ventajas con el bote, algo de lo que su rival no va sobrado y que ante los gigantes europeos penaliza".

Mientras que en El Español titularon: "El Barça asalta la cancha del líder con un espectacular Laprovittola y se lleva El Clásico ante el Real Madrid". Y en el medio El Mundo sumaron: “La magia de Laprovittola rompe la racha del Real Madrid en los clásicos”. Y el diario Sport, de Barcelona, escribió en su portada: “Un Barça heroico asalta Madrid a ritmo del eterno Laprovittola”.

Así, Laprovittola derrumbó el registro de Real Madrid que se jactaba de llevar 644 días sin que nadie pudiera ganarle en su casa en la Liga Endesa. Un año, nueve meses y cuatro días llevan los blancos sin conocer la derrota ante su público, sin embargo, el base argentino desactivó todas las propuestas de Facundo Campazzo y Gabriel Deck (el base aportó 15 puntos y conducción, mientras que el alero colaboró con 7 unidades) y le dio un espacio a la locura de los catalanes que sienten que siguen volando en ACB, con ocho victorias consecutivas.