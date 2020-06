El mensaje de Dennis Rodman para frenar con la violencia en las protestas por la muerte de George Floyd Crédito: Instagram @dennisrodman

Día tras día crece la tensión en los Estados Unidos por la muerte de George Floyd , que fue asesinado por un grupo de policías en Minneapolis. Las protestas se multiplican y la violencia parece no tener límites en la calles. La gente salió a reclamar para pedir que se termine la brutalidad contra los afroestadounidenses, pero todo se salió de control. Miles de personalidades se manifestaron en contra de los abusos policiales, LeBron James, Stephen Curru, Magic Johnson y hasta Michael Jordan , se expresó por este caso. En las últimas horas se sumó Dennis Rodman , pero su mensaje en Instagram se concentró en pedir paz, en solicitarle a la gente que se manifieste, pero que no queme todo, no robe y no se genere más violencia.

Las palabras de Rodman, lejos de estar en contra de las protestas, fueron dedicadas a aquellos que entiende cruzaron un límite en medio de estos reclamos: " Por favor, entiendan, tenemos que vivir juntos. Somos seres humanos, no somos unos p... animales de mi... Somos seres humanos. Creo que alguien debe salir y decir: 'Bueno, muchachos, ¿por qué estamos saqueando? ¿Por qué estamos robando? ¿Por qué estamos creando más y más problemas?", explicó el ex jugador de la NBA.

Son muchos los actores que se expresaron en estas horas, como Kareem Abdul Jabbar , pero también circularon algunos videos que muestran al jugador J.R Smith , golpeando a un joven en la calle. Después Smith aseguró que el muchacho, en medio de las protestas, estaba destrozando la ventana de su auto.

En ese contexto es que apareció la publicación en Instagram de Rodman en la que dijo: "Tenemos suficientes problemas con este virus COVID-19 en este momento. ¿Por qué estamos haciendo esto, por qué nos estamos lastimando de nuevo? ¿Por qué no tratar de ayudarnos?", dijo el ex Chicago Bulls.

En las últimas horas se registraron miles de incidentes en todos los Estados Unidos, incluso, temen por una nueva ola de coronavirus por esta situación. Por eso Rodman dejó un mensaje para trata de calmar a la gente que está enfurecida por la brutalidad policial y estalló con la muerte de Floyd: "¿Por qué nos estamos haciendo daño de esta manera? ¿Por qué no nos damos la mano y caminamos todos juntos?. Por favor, Estados Unidos, paremos los disturbios y todos únanse. ¡¡Quédense a salvo!!", publicó Dennis Rodman, junto al video en el que pide que se calmen las cosas.