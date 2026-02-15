NBA: de la coronación del lesionado Damian Lillard en el concurso de triples a “la peor volcada de la historia”

El All Star Game de la NBA siempre deja perlas para los fanáticos. A pesar de que el show está algo devaluado, las estrellas siguen apostando por recuperar el prestigio del evento. En el concurso de triples, el capítulo más interesante de cada año, se destacó Damian Lillard, de Portland Trail Blazers, que se apoderó del trofeo por tercera vez en su carrera y se unió al exclusivo club de Craig Hodges y Larry Bird como los únicos en la historia del concurso que inscribieron su nombre por triplicado.

Pero lo llamativo es que Lillard está en plena recuperación de la rotura del tendón de Aquiles... El base de 35 años se lesionó en abril de 2025 mientras jugaba los playoffs con Milwaukee Bucks, que después lo traspasó a los Blazers, franquicia en la que jugó en casi toda su carrera y donde su nombre es considerado a la altura de una leyenda.

Dame puts up 29 in the FINAL!!!! pic.twitter.com/15iePwDCfl — MavsHighlights (@MavsHighlights) February 14, 2026

Lo más interesante de anoche en Los Angeles es que, más allá de que Lillard no pudo jugar un solo partido en esta temporada, ganó el título de triples, incluso, lesionado. Atención: no es el primero que logró un hito de estas características, porque Voshon Lenard, que jugaba en Denver Nuggets, defendió en 2005 la corona que había conquistado un año antes y también se impuso mientras se recuperaba de una rotura de tendón de Aquiles.

Los fanáticos celebraron la determinación de Lillard de participar del concurso de triple,s que en la última vuelta del lanzamientos consiguió 29 puntos y superó a Devin Booker, de Phoenix Suns y a Kon Knueppel, de Charlotte Hornets. “No tengo que salir a jugar 35 ó 40 minutos. Creo que, al estar este año fuera, mi mente y mi cuerpo están frescos. Así que salí con ganas de hacerlo. Tiré con confianza, fresco”.

DAME TIME ⌚️



Damian Lillard joins Larry Bird and Craig Hodges as the only players in NBA history to win the @StateFarm NBA 3-Point Contest three times! pic.twitter.com/G8DIIGRAlG — NBA (@NBA) February 14, 2026

Tras recibir el premio, Lillard habló acerca de la evolución de su lesión y de cómo ve su retorno al juego: “Ya no es la lesión de antes. Lo sé por mi experiencia personal y por cómo me siento ahora. Te permite recuperarte y disfrutar de otro momento de plenitud, sobre todo si eres un jugador muy trabajador. No voy a acelerar los procesos y será cuando sienta que pueda hacerlo como quiero”, dijo el base.

Un duelo de volcadas para el olvido

El capítulo del concurso de volcadas quedó en el centro de las críticas. Si bien Keshad Johnson, alero de Miami Heat, se quedó con el título en Los Ángeles, los rendimientos estuvieron por debajo de las expectativas y hasta uno de los medios locales calificó uno de los intentos como: “La peor volcada de la historia”.

La ausencia del triple campeón defensor Mac McClung le abrió la puerta a nuevos talentos: Jaxson Hayes (Los Angeles Lakers), Carter Bryant (San Antonio Spurs), Keshad Johnson (Miami Heat) y Jase Richardson (Orlando Magic).

Watch for Keshad Johnson's slam.



Stay for Giannis' reaction after his jam 🤣🕺 pic.twitter.com/SnbrwUf8ij — NBA (@NBA) February 15, 2026

La mejor volcada de la jornada fue obra de Carter Bryant, que ejecutó un salto que puso al público de pie: tomó la pelota tras un tiro, lo pasó entre sus piernas y anotó con potencia, lo que le dio la puntuación perfecta (50 puntos).

Jase Richardson doing dunks WE’VE NEVER SEEN



Bouncing your head off the floor is INSANE



THE DUNK CONTEST IS BACK



pic.twitter.com/JMiNXp4hjm — Hater Report (@HaterReport) February 15, 2026

La vuelta final fue determinante, porque Bryant intentó varias veces una volcada desde el medioampo rebotando en el tablero, pero resultó insuficiente. En el intento final, sumó 43 puntos y no pudo superar a Johnson, que resolvió con una jugada desde el fondo de la cancha y recibió 47,8 puntos. La media final dejó al jugador de los Heat con 97,4 puntos, frente a los 93 de Bryant.

Además, se vivió un momento de tensión, porque Jase Richardson sufrió una caída durante uno de sus intentos, golpeando el lateral del tablero y terminando en el suelo. Y también se dio una situación muy particular, porque Jaxson Hayes, calculó mal su salto y ejecutó una volcada sin variantes, lo que generó que la señal de Fox Sports de los Estados Unidos calificase la acción como: “La peor volcada de la historia”.