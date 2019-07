Marcos Mata no viajará a Lima Fuente: LA NACION - Crédito: Cabb

El primer impacto todavía sobrevuela en el aire de la selección de la Argentina de básquetbol. Sin embargo, con el paso de las horas se lo advierte con lógica. El comunicado de la Confederación Argentina fue claro y contundente: Marcos Mata, el multicampeón con San Lorenzo y MVP de la Liga Nacional, se bajó de las dos competencias más importantes del conjunto nacional en 2019 como los Juegos Panamericanos de Lima y la Copa del Mundo de China. El desgaste físico y mental que sufrió el jugador con más de 80 partidos en la temporada fueron las razones principales de la renuncia del jugador.

La comunicación llegó por intermedio de las cuentas de la Confederación en las redes sociales y después se explicaron las razones en la página de la institución. Todo claro y sin espacio para las especulaciones: "Después de pensarlo y analizarlo durante varios días tomé la decisión de no estar presente en la selección este año. La Liga fue muy larga, terminó hace apenas una semana y me siento agotado física y mentalmente, sumado a que vengo de unas molestias de la cuales todavía no me he podido recuperar. Y la única forma de mejorar es parando por un tiempo. Todo esto hace que no me encuentre al 100 % para jugar en la Selección, cumplir mi rol y ayudar al equipo", fueron las palabras de Mata para explicar por qué su determinación de correrse de la convocatoria.

Ahora el seleccionador deberá buscar un jugador más para cubrir esa posición durante el proceso de preparación de la selección. En la nómina de 15 jugadores que dio Hernández, la presencia de Mata le garantizaba buenas opciones ofensivas y fundamentalmente un buen aporte defensivo.

No será una tarea simple para el seleccionador Sergio Hernández buscar un reemplazo para un jugador importante para la rotación del equipo. La experiencia de Mata le permitía al equipo tener un equipo más largo para las dos competencias. Los calendarios de la Liga Nacional resultaron determinantes para el desgaste de Mata y mucho más en un año con competencias internacionales por delante.

La preparación del seleccionado argentino para Lima 2019 comenzará el 17 de julio próximo en Bahía Blanca, donde el 23 disputará un amistoso. Luego, jugará otros dos partidos de preparación en el Parque Roca, ante Uruguay (el 26 del actual) y ante Puerto Rico (el 27), en el marco del torneo Tres Naciones. El 28 del actual el plantel viajará hacia Perú y tres días más tarde debutará ante Uruguay. Por el Grupo B, la Argentina se medirá también con República Dominicana y México.

Pero no se detiene allí la actividad porque después comenzará una gira por Europa y Japón para prepararse para el Mundial que comenzará el 31 de agosto. El plantel disputará un primer torneo amistoso, del 15 al 17 de agosto, en Francia, Lyon, con Brasil, Montenegro y el local (en ese orden, días consecutivos). Después el grupo se trasladará a Japón, donde se enfrentará al seleccionado japonés de Julio Lamas, el 22 de agosto, en Saitama. Por último, la Selección tendrá un último desafío, ya en China (puntualmente en Nangbo), frente a Rusia y España (26 y 27 de agosto). La Argentina integrará el Grupo B junto con Rusia, Nigeria y Corea.