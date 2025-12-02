La reconstrucción de la identidad: el primer paso que dio la selección argentina de básquetbol

Se traduce en gestos, en gritos, en la conexión, en estar atentos, en alentar. La expresión resultó el todo. El resultado le permite cosechar para el camino rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2027, el objetivo primordial para la selección argentina de básquetbol. Aunque, con lo que mostró colectivamente afuera de la cancha, el equipo habló más de lo que sucedió adentro con un demoledor 105-49. Es que se trató del reflejo de un grupo comprometido y encolumnado detrás de una idea. El síntoma más saludable para un grupo que quiere recuperar una identidad que quedó desdibujada cuando no pudo asistir a la última cita mundialista y tampoco pudo ser parte de los Juegos Olímpicos de París.

La aprobación de Facundo Campazzo, desde el banco de los suplentes, a un lanzamiento errado, pero bien tomado por Gonzalo Corbalán, es una señal de liderazgo. La mirada atenta de Gabriel Deck a las determinaciones de Juan Fernández cuando atacó el aro, con pequeños gestos, fiel al estilo del santiagueño, permiten comprender que la sintonía fina del grupo es la adecuada. El fastidio de Campazzo y Nicolás Brussino por la falta de retroceso en un ataque rápido de Cuba, con el posterior acuse de recibo de Francisco Cáffaro y Deck, deja leer que todos entienden el rol que tienen que asumir dentro del equipo.

Así como la postura de los jugadores después de un primer cuarto que poco tuvo que ver con la contracción defensiva y ofensiva que les inocula Pablo Prigioni en cada entrenamiento y les pide para cada compromiso, dijo mucho de cómo reconoce el equipo que no se desarrolla como pretende.

Poder dosificar las energías de Campazzo y Deck, incluso, cuando el choque con Cuba, tanto en La Habana, como aquí en Obras, por momentos fue complejo y físico, permite entender que lo que pretende el staff técnico de la selección está vinculado a que el equipo se desarrolle también sin depender exclusivamente de los más experimentados, de los subcampeones del mundo en 2019. Es, de alguna manera, ratificar el mensaje de Prigioni, que reza que éste es el momento para que los más jóvenes den el paso al frente, que entiendan que es su momento.

Incluso, la designación de Cáffaro como capitán del equipo es toda una señal de ese plan. Porque en el plantel están Campazzo y Deck. Sin embargo, el entrenador de la selección argentina entendió que no sólo alcanza con bajar un mensaje, sino que las acciones concretas son las que definen y convencen.

🇦🇷 Deck shows why he’s a force on the court 😤#FIBAWC x #StepItUp pic.twitter.com/shDADZT4Om — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) December 1, 2025

Y en los dos jugadores del Real Madrid, más allá de los minutos que jugaron, que fueron menos que en otras oportunidades, también se escribió un mensaje, porque la determinación de participar de esta doble fecha les demandó un desgaste enorme, ya que llegaron a La Habana con menos de 24 horas de anticipación, después de haber jugado en Bulgaria ante Hapoel Tel Aviv. Y después de este choque en Buenos Aires se subirán a un avión esta madrugada para unirse al equipo blanco en Madrid, que este jueves jugará en Turquía ante Anadolu Efes. Una forma de entender el compromiso por la selección.

Y los más chicos lo sienten y entienden, por eso cuando tienen acción asumen la responsabilidad. Porque Alex Negrete pudo tomar el protagonismo cuando Cuba estaba emparejando el juego, porque rompió con la lógica del desarrollo Corbalán atacando la primera línea del rival, se impuso debajo del aro Cáffaro y se fusionaron a la perfección con los aportes ofensivos de Brussino y Gabriel Deck.

🇦🇷 Negrete takes it all the way to the basket 💥#FIBAWC x #StepItUp pic.twitter.com/fmqFM07mWL — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) December 1, 2025

El comienzo del segundo tiempo ante Cuba comenzó con una formación con apenas la experiencia de Brussino, porque después José Vildoza, Cáffaro, Juan Fernández y Corbalán tomaron el control para un parcial de 13-0 en casi cinco minutos, lo que resolvió la encrucijada que podía proponer Cuba. Rompieron el juego para ponerse 54-27 en ese parcial. Incluso, abrieron la puerta para que llegue un tramo completamente dominante para la selección argentina.

Con un partido dominado y una diferencia superior a 40 puntos (88-44) el staff técnico de la selección le dio vuelo a jugadores como Juan Bocca, Lee Aaliya, Dylan Bordón y Gonzalo Bressan para que todos pudieran sumar rodaje en esta primera ventana eliminatoria. Y la imagen de Campazzo, sumado a la charla previa a saltar a la cancha, también resultó todo un signo de intención en este proceso de la selección argentina. Incluso, que 11 de los 12 jugadores anotasen puntos (sólo Bordón no marcó) también representó una búsqueda para consolidar la confianza.

En definitiva el resultado pertenecerá a una estadística, será un impulso más en el camino de estas eliminatorias que se abrieron con este doble compromiso con Cuba y que se cerrarán allá por marzo de 2027. Aunque lo que dejó esta doble fecha de eliminatorias representó mucho más que dos victorias, se trató de consolidar una idea, un proceso de transmitir un legado, de inocular un sentimiento, de respetar un ADN y recuperar una identidad.