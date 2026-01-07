El partido “indecoroso” que terminó antes del primer cuarto en la Basketball Champions League

No resulta fácil explicar lo que sucedió en la última jornada de la Basketball Champions League, porque es complejo de creer que un partido se termine antes del primer cuarto. Finalmente, la realidad superó a la ficción, porque el partido entre Trapani Shark, de Italia, y Hapoel Holon, de Israel, en el play-in de la competición, terminó 38-5 y duró apenas 7 minutos.

Sucedió que el conjunto italiano se presentó al partido con apenas cinco jugadores y el choque no duró ni siete minutos. El Trapani, que atraviesa por serios problemas económicos, apareció en el Arena SamElyon de Bulgaria con sólo ese quinteto de futbolistas para evitar la multa de 600.000 euros por incomparecencia.

Only two players for Trapani now pic.twitter.com/pCTgPnxMFJ — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) January 6, 2026

El equipo siciliano, sumido en una profunda crisis económica desde hace más de un mes y golpeado por las salidas de su entrenador, Jasmin Repesa, y de varios jugadores del plantel profesional, arrancó el partido con Alessandro Cappelletti, Riccardo Rossato, Fabrizio Pugliatti, Francesco Martinelli y Luigi Patti, estos últimos dos jóvenes nacidos en 2007 y 2008, respectivamente, que estaban completando su debut con el equipo profesional.

Tras cinco minutos y ya con una buena diferencia en el resultado, tres jugadores de Trapani Shark (Cappelletti, Rossato y Pugliatti) abandonaron el partido y dejaron a los dos jóvenes, Patti y Martinelli, en la cancha. Pero Patti cometió su quinta falta personal y el partido se dio por finalizado a falta de 3.05 segundos del primer cuarto.

Ante semejante situación, Trapani Shark, que entrena Alex Latini con Darryl Middleton como asistente, quedó automáticamente eliminado de la Champions FIBA, según anunció la organización en un comunicado: “El partido entre el Hapoel Netanel Holon y el Trapani Shark se ha registrado como derrota por incomparecencia para el Trapani (38-5), ya que el equipo tenía menos de dos (2) jugadores en la cancha listos para jugar. De acuerdo con el Art. 14.5.4 del Reglamento de Competición de la BCL, un club que pierda cualquier partido por incomparecencia o por incomparecencia en los Play-Ins y los Play-Offs perderá la serie. De acuerdo con lo anterior, el Hapoel Netanel Holon se clasifica para los octavos de final de la Basketball Champions League”.

Patti'nin de beşinci faulünü almasıyla beraber Trapani'de sadece 1 oyuncu sahada kaldı.



FIBA kurallarına göre maçın devam edebilmesi için bir takımdan sahada en az 2 oyuncu olması gerekiyor.



Maç Hapoel Holon lehine 38-5 tescillenmek üzere tatil edildi.pic.twitter.com/u6nW0M9OyM — Avrupa Basketbolu (@eubasketbol) January 6, 2026

El presidente del club italiano, Valerio Antonini, tras lo sucedido en Bulgaria, se expresó en las redes sociales y les agradeció a los jugadores por ingresar al campo de juego y evitar la multa. “Agradezco a los jugadores que han viajado a Bulgaria para hacer esta aparición, claramente indecorosa, pero que evita al club una multa de 600.000 euros que la Basketball Champions League nos había comunicado en caso de incomparecencia”.

Este no es el primer episodio de estas características que protagoniza Trapani Shark, ya que en la última jornada de la Lega A se le dio el partido perdido ante Virtus por 20-0, después de que la competición italiana decidiese evitar el mismo “espectáculo” que se vivió en la Champions ante la ausencia importante de jugadores.

El equipo italiano ya cuenta con ocho puntos de sanción en liga por las irregularidades económicas. Además, este jueves el presidente del club deberá comparecer ante las autoridades para detallar información sobre pagos pendientes y problemas fiscales.