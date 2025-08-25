En qué canal pasan Argentina vs. Colombia por la AmeriCup 2025 hoy

La selección argentina de básquetbol se enfrenta a Colombia este lunes desde las 18.40 (hora argentina) en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, la capital de Nicaragua, por la tercera y última fecha del grupo C de la AmeriCup 2025 con el objetivo de ganar para avanzar a los cuartos de final.

El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Courtsine 1891.

El partido es decisivo para ambos combinados. En sus anteriores presentaciones le ganaron al anfitrión y perdieron con República Dominicana y, con un récord de una victoria y una derrota, se juegan mano a mano la clasificación a la siguiente instancia en el segundo lugar, por detrás de los dominicanos.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es la Argentina con una cuota máxima de 1.02 contra 17.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria de Colombia.

La albiceleste comenzó el torneo con un triunfo sobre Nicaragua 94 a 70 mientras que este domingo perdió contra la Dominicana dirigida por Néstor ‘Che’ García 84 a 83 en tiempo suplementario en un cotejo que terminó con escándalo porque no bien culminó jugadores de ambos equipos se trenzaron a golpes de puño en un conflicto que iniciaron los deportistas centroamericanos.

En ese contexto se aguarda una resolución del Tribunal de Disciplinas de FIBA Américas para conocer si hay jugadores suspendidos de ambos países y que no puedan jugar al menos en la tercera fecha -Dominicana choca con Nicaragua a las 21.40-.

El conjunto dirigido por Pablo Prigioni defiende la corona que logró en Recife 2022, pero no afronta el certamen con todas sus figuras -no están Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Nicolás Laprovíttola, entre otros- sino con un plantel con mayoría de jóvenes que el DT necesita que adquieran rodaje porque los utilizará en el inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2027 en noviembre a raíz de no podrán estar los jugadores que disputan la Euroliga.

El equipo tiene un promedio de edad de 24 años. Nueve de los convocados afrontan su primer torneo oficial con la selección mayor mientras que José Vildoza, Nicolás Brussino y Juan Pablo Vaulet aportan su experiencia tras haber sido parte del equipo campeón en Recife 2022.

La selección argentina tiene un plantel con un promedio de edad de 24 años CAB - FIBA Américas

Plantel de la selección argentina