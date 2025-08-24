La selección argentina de básquet perdió este domingo frente a República Dominicana por 84-83 en tiempo suplementario, en un partido de la fase de grupos de la FIBA AmeriCup 2025, que terminó con graves incidentes dentro de la cancha, donde jugadores de ambos equipos se enfrentaron con empujones y golpes.

El encuentro se disputó en el Polideportivo Alexis Argüello de Nicaragua. El tiempo reglamentario había concluido igualado en 75 puntos, lo que obligó a disputar una prórroga en la que el conjunto caribeño se impuso por la mínima. Tras los festejos, y cuando las dos selecciones se dirigían a los vestuarios, es que se produjo el tumulto.

Escándalo en la AmeriCup: Argentina cayó ante República Dominicana y los jugadores terminaron a las piñas

Tras el partido, el entrenador argentino Pablo Prigioni se refirió a lo ocurrido: “Creo que los chicos jugaron un partido extraordinario, no merecían el final que tuvo”, expresó. También señaló aspectos técnicos: “Hicimos muchas de las cosas que nos habíamos propuesto, salvo que sufrimos en el rebote. Sabíamos que era un punto fuerte de ellos. Ellos tienen mucha calidad y talento, aún así tuvimos nuestras posibilidades de ganar”.

Asimismo, en conferencia de prensa, manifestó su disconformidad con algunas decisiones arbitrales: “Hay cuestiones dudosas y situaciones que definen el juego. Lo del final es consecuencia de permitir; creo que tendrían que hacer una autocrítica importante. Hay que estar a la altura del nivel de los dos equipos y hoy fue así”, dijo.

Con este resultado, la Argentina quedó con un triunfo y una derrota en el Grupo C, que integra junto con República Dominicana, Venezuela y Panamá. En su debut había vencido a Nicaragua por 94-70. El próximo compromiso será este lunes frente a Colombia, en un encuentro clave para definir la clasificación.

La FIBA AmeriCup es el principal torneo de selecciones de básquetbol de América, organizado por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). La edición 2025 se celebra en Managua entre el 23 y el 31 de agosto, con la participación de 12 seleccionados distribuidos en tres grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto a los dos mejores terceros, avanzan a los cuartos de final.

Entre los 12 jugadores elegidos por Prigioni para disputar el torneo destacan tres con mayor recorrido internacional: Nicolás Brussino, Juan Pablo Vaulet y José Vildoza. Los tres ya disputaron la AmeriCup e integraron el plantel campeón en Recife 2022, cuando la Argentina venció en la final al anfitrión, Brasil.

De los 17 convocados en la concentración inicial, quedaron fuera de la nómina definitiva Tomás Chapero, Lucas Giovannetti, Tyler Kropp, Bautista Lugarini y Lee Aaliya. Entre las nuevas caras, sobresale Gonzalo Corbalán, escolta de 23 años del San Pablo Burgos de España, considerado uno de los jugadores de mayor proyección.

Los 12 elegidos por Prigioni