escuchar

Una escena que la NBA preferiría que no de vueltas por el mundo, pero que parece inevitable cuando se tiene en cuenta que los dos personajes que quedaron bajo la mirada de millones y millones son dos de los que siempre están dispuestos a levantar la temperatura cuando un partido entra en zona caliente. Pero lo curioso en este caso es que apenas iba dos minutos de juego en el choque entre Golden State Warriors y Minnesota Timberwolves y tres jugadores fueron expulsados por el escandalo que desataron en el campo de juego: Klay Thompson, Draymond Green y Jaden McDaniels.

No suele suceder algo así, pero el arranque del juego puso frente a frente a Klay Thompson y Jaden McDaniels, se comenzaron a empujar a forcejear a tal punto que la camiseta del jugador de los Warriors terminó rota. En ese cruce Rudy Gobert se interpuso para evitar que siguiese la pelea y agarró por detrás a Thompson para alejarlo de su compañero, y ante esa escena apareció Draymond Green, un especialistas en disputas de este estilo, y también agarró también por detrás al francés, al que llegó varios metros tomado del cuello.

Tras el encuentro, los protagonistas de semejante escándalo hablaron de lo que sucedió en el arranque del partido que terminaron ganando los Timberwolves por 104-101. Para McDaniels, esta pelea no fue tan grave y lo explicó así: “ Klay falló un tiro, corrió por la cancha, probablemente nos dijimos algo. Para mí no fue algo tan serio, me reí y le hice una broma . Pero algunas personas se toman las cosas de otra manera”. Mientras que Steve Kerr se enfocó en la expulsión de Klay Thompson y justificó de alguna forma la actitud de Green: “ No hay manera de justificar la expulsión de Klay, fue ridículo... En lo que respecta a la parte de Draymond, Rudy tenía sus manos en el cuello de Klay. Por eso Draymond fue a por Rudy ”.

El que sí le puso más combustible a la situación fue el pivote francés Rudy Gobert, que le apuntó directamente a Draymond Green: “Es gracioso porque antes del partido, me decía a mí mismo que si Steph no jugaba, Draymond iba a intentar que lo expulsaran. Porque cada vez que Steph no juega, él no quiere jugar, es su Steph. Así que hará todo lo posible para ser expulsado. Es un comportamiento de payaso. Yo estoy orgulloso de mí mismo por ser el hombre más grande una y otra vez. Y sí, ni siquiera merece que le ponga las manos encima. Mi equipo me necesitaba esta noche, hice todo lo que pude para mantener la calma y luego demostrar que no estaba empeorando la situación, y espero que la Liga haga lo que sea necesario porque ha sido simplemente el comportamiento de un payaso. No hay mucho más que decir ”.

Klay Thompson y Draymond Green fueron expulsados después de esta acción en la que se enfrentaron con Rudy Gobert y Jaden McDaniels, que también tuvo que dejar la cancha EZRA SHAW - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

LA NACION