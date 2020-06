España. La Liga ACB ya tiene a los dos finalistas, con presencias argentinas

Leandro Bolmaro, de Barcelona, y Luca Vildoza, de Baskonia, serán los dos argentinos que estarán presentes en la final de la Liga ACB que se disputará el próximo martes Fuente: Archivo

Barcelona y Baskonia fueron los ganadores de las semifinales en el básquetbol español y serán los equipos que disputarán la final de la Liga ACB el próximo martes. Ambos clubes cuentan con presencias argentinas: Leandro Bolmaro , en el blaugrana, y Luca Vildoza , en el conjunto vasco, serán los compatriotas que se representarán a nuestro país en la definición.

En el Pabellón Fuente de San Luis de la ciudad de Valencia, lugar en el que a puertas cerradas se disputó toda la etapa final, Barcelona derrotó a primera hora a San Pablo Burgos, por 98 a 84. En el segundo turno, Baskonia doblegó en forma ajustada al local Valencia, por 75 a 73.

El conjunto blaugrana se clasificó a la 28va. definición a lo largo de la historia de la Liga, sin el aporte del alero cordobés Leandro Bolmaro (ex Bahía Basket), no utilizado hoy por el DT Svetislav Pesic. En Barcelona, que no alcanza el título desde el año 2014, se lució el montenegrino Nikola Mirotic, elegido como el "jugador más valioso" (MVP) del torneo, que terminó con 18 puntos. También fue decisiva la intervención del base francés Thomas Heurtel, quien concluyó con una planilla de 14 tantos, 11 asistencias y 4 rebotes. En San Pablo Burgos, en tanto, el base uruguayo Bruno Fitipaldo (ex Obras Basket) culminó con 11 unidades, 3 asistencias y 2 rebotes.

A segunda hora, por su parte, el conjunto vasco llegó a la instancia decisiva, después de dos temporadas (había perdido 1-3 con Real Madrid en la 2017-2018), con un triunfo exigido. El base marplatense Luca Vildoza tuvo una participación irregular en el juego con 2 puntos (1-4 en dobles, 0-5 en triples), 4 asistencias, 3 robos y 2 rebotes en 22 minutos para su equipo. En Baskonia se lucieron el escolta esloveno Zora

Lo cierto es que la Liga ACB ya tiene final. Luego de se jugara todo en dos semanas, en Valencia el próximo martes se jugará la definición. El partido será desde las 16, hora de Argentina, también en Fuente de San Luis, a puertas cerradas y con transmisión de TNT Sports.