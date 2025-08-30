Eurobasket: Francia le ganó a Eslovenia en un final con una deslealtad que casi provoca un escándalo

Por la segunda fecha del grupo D de la Eurobasket, la selección de Francia le ganó por 103-95 a la de Eslovenia con un desenlace inesperado en Katowice, Polonia. Más allá de que se trató de un partido muy áspero, el de mayor cantidad de faltas cometidas por los dos equipos en lo que va del torneo, el final casi termina en un escándalo por una conducta antideportiva.

El duelo estuvo apretado la mayor parte, incluso con los eslovenos en ventaja por un puñado de puntos, pero los franceses lograron darlo vuelta en el último cuarto hasta sacar una diferencia que parecía acelerar los segundos finales. No obstante, lo que fue un saludo entre Sylvain Francisco y Luka Doncic, en lo que iba a ser la última posesión, derivó en un conflicto.

Bilal Coulibaly intenta separar a su compañero Sylvain Francisco de Gregor Hrovat, mientras se acercan Rok Radovic y Luka Doncic, en el final del partido que Francia le ganó a Eslovenia SERGEI GAPON - AFP

A falta de 14 segundos, Francisco picaba la pelota mientras el resto ya no daba resistencia o comenzaba a estrechar su mano con el rival. Sin embargo, después de que Doncic se acercó al base francés y le dio un abrazo, el hijo de angoleños que juega con la camiseta 00 decidió atacar hacia el aro, sin oposición, y convertir con una bandeja. Casi todos notaron pronto que esa acción, rompiendo un código del básquetbol bajo esas circunstancias, no iba a quedar en eso...

A su paso, algunos se sorprendieron por la penetración que llevaba a cabo y cuando la pelota ingresó comenzaron los reclamos y encontronazos. Enseguida, Gregor Hrovat y Aleksej Nikolic fueron a buscarlo, hubo empujones y la mayoría de los jugadores que estaban en el campo se encontraron en medio de la protesta, los golpes y con los jueces sumándose para separarlos. Incluso, ante la incredulidad de los suplentes y de los entrenadores y asistentes. El pacto de no agresión deportiva se rompió y comenzó la otra...

😡 ¡Se lía en el Francia-Eslovenia! Cuando el partido parecía acabado... Sylvain Francisco decide tirar a canasta y los eslovenos se le echan encima...



Y eso que los puntos cuentan...#EuroBasket #EuroBasket2025 pic.twitter.com/ABKpaXetBZ — MARCA (@marca) August 30, 2025

Lo que parecía quedar en un 101-92 tuvo más juego, ya que los árbitros le aplicaron sanciones técnicas a Francisco y Hrovat por las agresiones. Entonces, hubo tiempo para más y Klemen Prepelic anotó los tres puntos con los que su selección acortó la distancia, en un certamen en el que la diferencia de tantos a favor y en contra pueden terminar beneficiando o perjudicando en un desempate por una posición.

Francisco hizo un partidazo. De hecho, fue el goleador de su equipo, con 32 puntos, lo que le permitió batir su récord personal en un partido con los Bleus. Esa última acción le agregó una mancha a un juego que había sido brillante para quien tomó además siete rebotes y dio cinco asistencias.

Del otro lado, Doncic también concretó un partido espectacular, con casi 35 minutos en la cancha. Pero no fue suficiente para guiar al éxito a su equipo con sus admirables cifras: 39 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, acercándose a su recordada actuación ante Francia en el Eurobasket de 2022, cuando firmó 47 puntos.

Luka Doncic lleva la pelota ante la marca de Bilal Coulibaly en el partido por la EuroBasket entre Francia y Eslovenia en el Spodek Arena de Katowice, Polonia SERGEI GAPON - AFP

Francia es líder de la zona con dos victorias, en contracara con el comienzo de Eslovenia, que cayó en sus dos primeras jornadas y quedó en una situación difícil. De todos modos, todavía tiene margen para reaccionar, ya que le quedan tres encuentros y acceden a octavos de final los cuatro primeros de cada grupo conformado por seis equipos, incluidos en su caso el local, ante el que cayó por 105-95- e Islandia.

Este domingo, Doncic y compañía intentarán dejar atrás las derrotas y el mal momento en su clave juego con Bélgica por la tercera fecha, mientras que Francia puede asegurarse la clasificación contra Israel.