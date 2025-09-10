La agenda de la TV del miércoles: los cuartos de final del Eurobasket y la Vuelta de España
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 10 de septiembre de 2025.
BÁSQUETBOL
Eurobasket
- 11 Finlandia vs. Georgia. Los cuartos de final. Dsports (610/1610 HD)
- 15 Alemania vs. Eslovenia. Los cuartos de final. Dsports2 (612/1612 HD)
CICLISMO
- 10.30 La Vuelta a España. Etapa 17. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
BÉISBOL
La MLB
- 20 Houston Astros vs. Toronto Blue Jays. Fox Sports 3 (CV 108 HD - DTV 1609 HD)
FÚTBOL
- 15.30 Muñiz vs. Ituzaingó. Primera C. Dsports (610/1610 HD)
