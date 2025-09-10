LA NACION

La agenda de la TV del miércoles: los cuartos de final del Eurobasket y la Vuelta de España

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

La Eslovenia de Luka Doncic se mide ante Alemania
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 10 de septiembre de 2025.

BÁSQUETBOL

Eurobasket

  • 11 Finlandia vs. Georgia. Los cuartos de final. Dsports (610/1610 HD)
  • 15 Alemania vs. Eslovenia. Los cuartos de final. Dsports2 (612/1612 HD)
Georgia se mide ante Finlandia
CICLISMO

  • 10.30 La Vuelta a España. Etapa 17. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

BÉISBOL

La MLB

  • 20 Houston Astros vs. Toronto Blue Jays. Fox Sports 3 (CV 108 HD - DTV 1609 HD)

FÚTBOL

  • 15.30 Muñiz vs. Ituzaingó. Primera C. Dsports (610/1610 HD)
