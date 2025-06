Facundo Campazzo, campeón y MVP en la Liga de España: el gigante cordobés al que es mejor no desafiar

“No saben lo que hacen cuando me dicen que no”. La frase que suele identificarlo resuena con fuerza por toda España. Su figura es la de un gigante, más allá de que sean apenas 179 centímetros los que definen su talla y que las páginas web aseguren que llega a 180 centímetros con zapatillas. Facundo Campazzo es un animal competitivo por donde se lo mire. Entra a la cancha con el corazón en la mano y deja la piel ante cada desafío. En el año más complicado para Real Madrid, cuando tuvo que desprenderse de muchas figuras por la reducción de un presupuesto condicionado por los malos resultados del fútbol, asumió la empresa de darle al menos un título en el básquetbol a la Casa Blanca en 2025, y además se quedó con el MVP de la final de la Liga Endesa. Un cordobés enorme, un capitán de la selección argentina orgulloso y valiente.

“Hemos tenido muchas derrotas duras, como quedar fuera de la Final Four de la Euroliga. Vestir esta camiseta te conlleva a una responsabilidad y a una presión. Perdimos dos finales, la Supercopa y la Copa del Rey, que fueron obstáculos duros, pero supimos volver. Hubo mucha unidad y mucha química. Creo que sabíamos que iban a pasar cosas buenas y aquí está”. Las palabras de Campazzo, tras el 3-0 en la final ante Valencia, permiten comprender que para Real Madrid se trató de una temporada marcada por los escollos.

Porque, más allá de que se trata de la segunda Liga seguida para los merengues y el sexto título en tres años, después de clasificarse para diez de las doce finales posibles, dos de la Euroliga con el gran éxito de 2023, esta corona fue el premio final a un año duro, que comenzó con la marcha de un quinteto de élite completo (Sergio Chacho Rodríguez, Fabien Causeur, Rudy Fernández, Guerschon Yabusele y Vincent Poirier), y en el que Campazzo tuvo que asumir más responsabilidades de las usuales y eso siempre es combustible para él. Más difícil es la misión, más adrenalina recorre su cuerpo.

🤳 @facucampazzo: "Cumplimos el objetivo de levantar el título. ¡Hala Madrid. Y vamos a por más! pic.twitter.com/oBJnPB13r5 — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) June 25, 2025

“Este es el título por el que se lucha toda la temporada, es el más valioso. Ha sido una temporada con muchas piedras, pero logramos un título ante un rival que juega mucho. Mi temporada ha tenido altibajos, hubo uno o dos meses en los que no estaba en mi nivel, pero no quise forzar nada”, dijo Campazzo, antes de recibir el premio de MVP de manos de Pau Gasol, la leyenda más importante del básquetbol español.

Campazzo sigue cosechando títulos y galardones, y es el único jugador que mantiene la bandera de la Argentina en el mapa del básquetbol mundial. Porque es un momento muy delicado para la disciplina en estas tierras, porque la selección atraviesa el peor momento de los últimos 20 años, no surgen talentos y las lesiones castigaron a los mejores: Gabriel Deck fue operado en la cadera izquierda por una lesión en el labrum, Nicolás Laprovittola sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión del menisco externo en la rodilla derecha, y Luca Vildoza cargó con varias dolencias en su estadía en Grecia.

En ese contexto, el base cordobés, de 34 años, Campazzo deberá acomodar un nuevo título individual en su vitrina, porque antes de su paso por la NBA encadenó cuatro MVP consecutivos con Real Madrid: fue el jugador más valioso en el el playoff final de la Liga Endesa 2018-19, de la Supercopa Endesa 2019, de la Copa del Rey 2020 y de la Supercopa Endesa Tenerife 2020. En su regreso, sumó más galardones; el MVP Movistar de la Supercopa Endesa 2023, la Copa del Rey 2024 y la Liga Endesa 2023-24 (liga regular).

No es un detalle menor la consideración para Campazzo en el básquetbol más competitivo del mundo después de la NBA. Se trata de una conquista en la que los blancos ganaron 30 de sus últimos 31 partidos, apenas cayeron en el tercer partido de la serie ante Unicaja, y además fue el único encuentro que cedieron en todo 2025 en la Liga de España. Fue una segunda parte de campeonato nunca vista desde que existen los playoffs en la Liga (1983-84); Real Madrid estuvo invicto en las cinco últimas jornadas de la primera etapa y en la segunda la marca fue plena, con un rotundo 8-1 en las eliminatorias. Y con el argentino como protagonista principal.

“Lo mejor que tiene este equipo es el hambre, porque más allá de que fue una temporada con altibajos, siempre busca ganar. Es un grupo que tiene jugadores como Sergi (Llull), Eddy (Tavares), Mario (Hezonja), Tortu (Gabriel Deck), que no pudo jugar los últimos meses... Ellos son líderes que suman mucho, que solamente quieren ganar y creo que para vestir este escudo hay que saber ceder el protagonismo por el bien del equipo. Y creo que ese hambre, ese deseo por ganar más cosas, es gracias a este tipo de jugadores que te contagian todos los días”, dijo Campazzo, en medio de la celebración de Real Madrid, que festejó su título 38° en la Liga local y el argentino sumó a su carrera el 15° trofeo de ACB con el conjunto merengue: 5 Ligas Endesa, 6 Supercopas Endesa, 2 Copas del Rey y 2 Euroligas.

Facundo Campazzo sumó su decimotercer título con Real Madrid. X

Equipo Municipal de Córdoba, Unión Eléctrica, Peñarol, Real Madrid, UCAM Murcia, Real Madrid, Denver Nuggets, Dallas Mavericks y Estrella Roja, Real Madrid, capitán de la selección argentina, heredero de la Generación Dorada, subcampeón del mundo con la selección en 2019, una lucha constante, un ganador insaciable, una voracidad incontenible.

“No es nada fácil ganar títulos, hay que tomar dimensión de lo que hicimos y lo que estamos haciendo desde hace años. Porque estamos llegando a las finales, competimos en todas las definiciones. Si bien este año nos quedamos con uno solo, hay que valorarlo porque es un esfuerzo muy grande; lo logramos ante un rival como Valencia que juega muy bien. Por eso hay que ponerlo en valor, hay que abrazar este logro y disfrutarlo”, le dijo el base argentino a LA NACION.

Con la firma de Facundo Campazzo, con el sello del loco cordobés al que siempre es mejor no desafiar. El emblema de un básquetbol argentino que necesita de este tipo de bálsamos.