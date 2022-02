Facundo Campazzo continuará en Denver Nuggets pese a que no venía registrando buenas estadísticas

La incertidumbre se terminó para Facundo Campazzo: el base argentino, que no venía siendo parte de la rotación de Denver Nuggets en los últimos seis partidos, de todas maneras se mantendrá en la franquicia. Hasta aquí, disputó 116 partidos con la camiseta de Denver y ahora tendrá la posibilidad de mejorar su protagonismo en la NBA, teniendo en mente que su contrato concluye a fin de temporada. Lo más importante: se quitó la presión.

En una liga en la que las estadísticas son fundamentales para observar el rendimiento de los jugadores, el argentino no venía registrando números que convencieran a Michael Malone. Incluso, el entrenador de la franquicia de Colorado toma nota de manera estricta en ese rubro. En su ciclo en Denver, Facu promediaen la temporada actual 5,8 puntos, 1,9 rebotes, 3,7 asistencias y 1,1 robos por partido. Datos que en la NBA resultan escasos para un jugador que, además, promedia 20 minutos por juego. De todas maneras, el técnico mantiene el mismo plantel y Campazzo ganó en tranquilidad, ya que se le redobló la confianza.

El último partido con una buena cantidad de tiempo jugado para el cordobés había en la victoria de los Nuggets ante Brooklyn Nets por 124 a 118, disputado el 26 de enero pasado, en los que estuvo 20 minutos. Al siguiente partido, en el el triunfo ante Pelicans, sólo disputo 7 minutos. Y a partir de allí, en los seis juegos siguientes, disputó minutos “basura” promediando 3 minutos durante esos partidos y en algunos casos ni siquiera jugó como en la derrota ante Utah el 3 de febrero al igual que en el juego que los Nuggets cayeron ante New Orleans Pelicans en 4 de febrero último.

Tras el juego ante los Bucks, primero en el que Facu comenzó a salir de la rotación, Malone había hablado sobre el caso Campazzo, pero en ningún momento dio indicios sobre lo que podría ser su futuro: “El banco está rindiendo mejor y hoy el base suplente es Hyland. Eso no significa que no contemos con Facundo. No es así en absoluto. Sentimos que debíamos probar algo diferente”.Días después, pareció confirmarse que no contarán más con el base. Sin embargo, llegó la hora de la verdad con la fecha límite de los traspasos y Campazzo se queda en donde estaba.

Facundo Campazzo durante el partido que disputan Denver Nuggets y Detroit Pistons CHRIS SCHWEGLER - NBAE / Getty Images

La falta de juego ampliaban en el último tiempo los rumores sobre que Campazzo podría ser incluido en un intercambio con otro equipo de la NBA. Lo que era sabido es que su salida de los Estados Unidos estaba descartada, ya que tiene un contrato hasta el final de la temporada. No había sido la primera vez que el argentino había terreno en la consideración de Malone. Pero en todos los casos siempre encontró la manera de fortalecerse y recuperar su lugar. A veces, fueron las lesiones de sus compañeros las que lo ayudaron a tener esa oportunidad. Sin embargo, en esta ocasión no tuvo la chance.

Otro aspecto por los que pudo darse este traspaso del cordobés se dio casi a finales de enero fue a llegada de un nuevo base. Bryn Forbes llegó a los Nuggets el pasado 19 de enero en intercambio con PJ Dozier y uno de los motivos de su arribo tuvo como objetivo suplir la falta de tiro exterior. Pero claro, dentro de las búsquedas de Malone en el sistema de juego, las necesidades parecían no estar cumplidas por eso se optó por incluir al argentino en este trade.

¿Qué deberá mejorar Campazzo para poder tener una activa continuidad en la NBA? Los triples son fundamentales en la Liga. Pero no es lo único. La falta de aciertos desde la larga distancia (38% en tiros de campo), de manera indirecta, hicieron mella en la confianza y repercuten en todas las acciones ofensivas. No se puede analizar sólo un detalle. La mejora en ese rubro, debería empujar al resto de los aspectos su juego.

Lo cierto es que la experiencia de Campazzo en la NBA tuvo hasta aquí cosas muy positivas. Supo ser útil en Denver y puede volver a serlo en su nueva franquicia. Debe mejorar, pero no todo depende de él.

El camino de Campazzo en Denver

Los caminos de Facundo Campazzo y la NBA se unieron el 20 de noviembre de 2020, día en el que firmó contrato con Denver Nuggets por dos temporadas. El 23 de diciembre de ese mismo año tuvo su debut oficial en la NBA, en la derrota de la franquicia de Colorado sobre Sacramento Kings en tiempo suplementario por 124-122 (empate en 112 en el tiempo regular). Aquella noche Campazzo apenas jugó 8 minutos y convirtió un triple, su único lanzamiento en toda la noche. Además, se convirtió en el regreso de un argentino a la mejor liga del mundo después de tres años, algo que no sucedía desde el retiro de Manu Ginóbili.

En sus primeras apariciones sorprendió con su actuaciones. La magia de sus pases, su actitud defensiva generaron impacto entre la opinión pública del básquetbol estadounidense y fue por eso que el cordobés comenzó a ser muy considerado. Por su condición de rookie (jugador de primer año) el base cordobés obtuvo su primer reconocimiento en marzo del 2021. Allí fue seleccionado para disputar el Rising Star del All-Star Game. Lamentablemente, por un tema de calendario ese año no se disputó ese tradicional partido en el que chocan un equipo de jugadores estadounidenses contra los del resto del mundo, todos integrantes del primer y segundo año en la liga. De todos modos, la liga decidió reconocer a 20 basquetbolistas entre los que estaba el argentino.

Campazzo junto a Michael Malone. Agencia AFP

En su primera experiencia en la NBA, el base cerró sus estadísticas de temporada regular con buenos números: 65 partidos disputados, casi 22 minutos por juego, 6,1 puntos por partido y 3,6 en asistencias. Además, en 2021 tuvo la gran oportunidad de jugar Playoffs con los Nuggets. En primera ronda, su equipo eliminó a Portland Trail Blazers por 4 a 2. Luego llegó el turno de jugar las semifinales de la conferencia oeste y en el camino se cruzo Phoenix Suns que lo barrió por 4 a 0. En la postemporada, el cordobés disputó los 10 partidos, siendo titular en nueve de ellos promediando 27 minutos por juego, 9,3 puntos, 4,1 asistencias y 39,2 en tiros de campo.

Ya en la previa del comienzo de su segunda temporada, en lo que significó su primera pretemporada en la NBA y a la que calificó como “muy dura”, Campazzo fue claro en una de sus columnas de LA NACION: “Sé que en esta segunda temporada las cosas serán diferentes para mí. El que se exige más soy yo. Es mi último año de contrato, entonces me pongo en la cabeza que tengo que hacer las cosas lo mejor que pueda dentro de lo que esté al alcance de mis manos; pero lo uso como algo positivo”, expresó.

Frente a Houston, el 1 de enero de este año, Campazzo tuvo su mejor partido desde que juega en la NBA

Con respecto a lo deportivo, la temporada de Campazzo venía en ascenso. Hubo dos juegos consecutivos en los que Michael Malone, su entrenador, lo eligió como “Defensive Player of the Game” (mejor jugador defensivo por sus destacados trabajos ante San Antonio Spurs y Atlanta Hawks. El 1 de enero de este año, ante los Rockets, registró 22 puntos, en lo que significó su máxima anotación en la NBA y en el que además fue elegido como figura del partido jugado en el Toyota Center de Houston. A ese juego lo completó con 12 asistencias, 5 robos, 4 rebotes y 2 tapones, con un 7/11 tiros de campo, 3/5 tiros de 3 puntos y 5/5 lanzamientos libres. Todo, en 34 minutos.

A pesar de un par de actuaciones muy buenas a principios de año, Facundo Campazzo venía atravesando su momento más crítico en los que tuvo dos encuentros seguidos sin anotar siquiera un punto. Once intentos de triple fallados consecutivamente. La peor cifra de partidos en la estadística +/- de toda la NBA en la temporada. La titularidad perdida y una baja de minutos en la cancha y a partir de allí, todo cambió en el mundo NBA de Facu y se tornó una incertidumbre. El entrenador Michael Malone decidió sacarlo de la rotación en un momento en el que el equipo atraviesa un período de enorme irregularidad y en el que se ubica en la sexta posición con un récord de 30 triunfos y 24 derrotas. La estadía del argentino por Denver llegó a su fin tras 116 partidos jugados, 21,1 minutos, 6 puntos, 3,6 asistencias y 38,1% en tiros de campo.