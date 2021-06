Facundo Campazzo jugó mal y poco y se peleó con un rival, pero Denver ganó un partidazo y quedó match point contra Portland Trail Blazers

Para Denver Nuggets fue la noche más intensa en lo que va de la temporada de NBA. Y terminó bien. Para Facundo Campazzo también fue una de las jornadas más cargadas de emociones, y terminó más o menos. Bien porque venció su equipo en un partido muy importante; mal porque él estuvo desacertado y hasta se enfrentó en un cara a cara con un adversario, con mucha tensión.

Con enorme esfuerzo y con sufrimiento, Denver se impuso por 147-140 a Portland Trail Blazers y se adelantó a 3-2 en su serie de primera rueda de playoffs, a un triunfo del pase a los cuartos de final de la liga. Era crucial ganar este martes para la franquicia de Colorado, porque jugaba en su estadio y, en caso de perder, habría quedado match point abajo en el cruce con Portland, que será local en el próximo capítulo, este jueves en horario por determinar.

Compacto del desempeño de Campazzo vs. Portland en el juego 5 (Falta Técnica)

El partido fue una montaña rusa. Nuggets ganaba por 10-0 y 16-5 en un comienzo a toda máquina. Sacó 18 tantos de ventaja a mediados del segundo cuarto (50-32), pero en una ráfaga Portland se puso a tiro. El tercer y el cuarto períodos fueron de palo y palo, y el tiempo regular terminó en empate en 121. Denver se adelantó en el primer suplementario, pero Trail Blazers remontó en el último minuto y niveló en 135. El local escapó en la segunda prórroga y su rival dio pelea, pero el minuto final se decantó hacia el equipo azul, que celebró y respiró aliviado. Un 2-3 con un próximo compromiso en Oregón, con la eliminación pendiendo sobre su nuca, habría sido una situación de tensión y desafío para el conjunto de Colorado.

El doble insólito y el festejo musculoso con los suplentes

Al principio, cuando todo era euforia en ese amanecer esplendoroso de Denver, Campazzo se sumó a la fiesta con una insólita jugada para él: aprovechó una cortina, atacó por la derecha hacia el aro con la sola marca de Damian Lillard y con un empujón de ésos que se suele no cobrar, desplazó al oponente y quedó solo bajo el arco, para definir con mucho tiempo y una bandeja con tablero. Nuggets quedó 16-5 arriba y el público se lo festejó ruidosamente.

Sus compañeros suplentes saltaron de los asientos y el argentino y ellos se dedicaron gestos de brazos flexionados como para mostrar musculatura. Incluso JaVale McGee, uno de los dos más altos del plantel, se agachó para poner una mano muy cerca del parquet, como marcando lo bajito que es Campazzo (1,78 metros) y lo que podía hacer a pesar de esa estatura.

Sin embargo, fue pasando el tiempo y el base no encontraba su juego. Ni siquiera cumplía en una de sus especialidades, la defensa. Hasta que llegó el episodio que marcaría el resto de su noche.

La refriega con Norman Powell

Si bien tuvo varios roces con Lillard durante la serie –se marcan mutuamente–, su rispidez más importante se dio con Norman Powell en este partido 5. En un ataque de Portland, el alero empujó ostensiblemente bajo el aro al cordobés, que cayó hasta chocar levemente con la base de la jirafa (la estructura que sostiene el aro). La jugada siguió, Campazzo se incorporó, miró al referí más cercano en señal de reclamo y, como no hubo cobro, volvió a defender contra Powell, que tenía el balón. Un nuevo manoteo terminó en infracción del número 7 y en los dos jugadores pechados recíprocamente en gesto de guerra. No pasó a mayores, pero se los sancionó por falta técnica.

Era temprano en el partido, comienzos del tercer cuarto. El base de Denver pareció terminar de desenfocarse en una noche que venía algo torcida para él y que concluyó directamente contorsionada en lo personal. De hecho, el entrenador Mike Malone le dio muy pocos minutos más, y no lo tuvo en cuenta para el cierre del tiempo regular ni para los suplementarios más que para ingresos brevísimos, en uno de esos finales de ajedrez de poner y sacar piezas a los pocos segundos según hay o no posesión y tiros libres propios.

¿Qué dice la planilla? Que Campazzo concluyó con 3 puntos, habiendo acertado un doble sobre tres intentos, ningún triple en dos tiros y un libre en dos lanzamientos; que tomó 2 rebotes, que realizó 2 pases-gol y que perdió 2 veces la pelota, además de cometer 3 infracciones en esos 21 minutos. Números casi irreconocibles para alguien que venía siendo una pieza muy valiosa de Denver. Un mínimo consuelo: en tan bravo y parejo encuentro registró +5 en el campo +/-.

De todos modos, el ex basquetbolista de Peñarol, Murcia y Real Madrid seguramente prefiere ese balance que el que tuvo Lillard, autor de ¡55 puntos! y un récord de 12 triples en playoffs, más 10 asistencias, 6 recobres, 3 bloqueos y 1 robo. Una producción fastuosa del número 0, pero que finalizó con la derrota que deja sin margen de error a Portland en la serie.

Resumen de la brillante actuación de Damian Lillard en el partido 5

Por otro lado, también este martes y con un 123 a 109 como local, Brooklyn Nets le ganó por 4-1 la serie a Boston Celtics y se sumó en los cuartos de final de la NBA a Milwaukee Bucks, que había eliminado a Miami Heat con un 4-0 global. El conjunto de Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving se enfrentará con el de Giannis Antetokoumpo en la siguiente rueda, que para la Conferencia del Este es de semifinales.

Los demás octavos de final de la liga que siguen desarrollándose tienen estos resultados: en el Oeste, Utah Jazz 3 vs. Memphis Grizzlies 1, Los Angeles Clippers 2 vs. Dallas Mavericks 2 y Phoenix Suns 3 vs. Los Angeles Lakers 2, y en el Este, Philadelphia 76ers 3 vs. Washington 1 y Atlanta Hawks 3 vs. New York Knicks 1.

