Facundo Campazzo jugó poco en Denver Nuggets y su equipo perdió ante Minnesota Timberwolves

Queda tan sólo una semana para el “deadline”, el cierre de los traspasos en la NBA. Y una vez más Michael Malone, entrenador de Denver, decidió no incluir en la rotación habitual del equipo a Facundo Campazzo. El argentino no disputó ningún minuto en la primera parte en la que Denver caía ante Minnesota por 69 a 51. Finalmente, los Nuggets perdieron ante los Timberwolves 130 a 115 como visitantes. Y mientras que Karl-Anthony Towns fue la figura, con 24 puntos y 10 rebotes, el argentino no anotó, más allá de que tomó 2 rebotes y entregó 4 asistencias.

El base cordobés jugó durante 11 minutos y medio, cuando el marcador ya daba una sentencia definitiva. Aun así, mejoró algunas estadísticas y completó el encuentro con una mínima colaboración en los dos extremos del parquet. Pero hay números en rojo: perdió su idilio con el aro y lleva dos partidos seguidos sin convertir. Dibujó una de sus asistencias en el Target Center de Minneapolis entre las piernas de Naz Reid, para que Jamychal Green festejara tras un tiro flotado, por encima de Taurean.

En el duelo anterior en el que los Nuggets derrotaron a Milwaukee Bucks por 136 a 100 el último domingo, el base argentino sólo jugó los últimos tres minutos de ese choque, los denominados “minutos basura”. Luego de ese triunfo, el entrenador de la franquicia de Colorado, Michael Malone, explicó el por qué de la salida de Campazzo del equipo: “El banco está rindiendo mejor y hoy el base suplente es Hyland. Eso no significa que no contemos con Facundo. No es así en absoluto. Sentimos que debíamos probar algo diferente“.

De esta manera, en Denver se interrumpió una racha de cinco victorias consecutivas y contó con el máximo aporte de Nikola Jokic, el más destacado, al cosechar un doble-doble. El serbio completó el encuentro con 21 puntos, 16 rebotes, 8 asistencias y una recuperación en media hora de acción. Ahora, el registro de Denver es de 28 victorias y 22 derrotas, con lo que perdieron la chance de trepar ubicaciones en la Conferencia Oeste, donde se mantuvieron en el sexto lugar. Su próximo partido será en en la medianoche de este jueves en nuestro país, como visitante ante Utah Jazz.

Facu y sus pases de caño ®️ pic.twitter.com/SYU3Bhqd5G — TeamFacu (@TeamFacu7) February 2, 2022

Los rumores de un posible traspaso

En los últimos días se habló sobre la posibilidad de que Campazzo pueda ser incluido en un intercambio con otro equipo de la NBA. Su salida de los Estados Unidos está descartada, ya que tiene un contrato hasta el final de la temporada. Pero la abundancia de jugadores perimetrales en el plantel de Denver y la pérdida de minutos de juego, acrecentaron los rumores de un posible traspaso. Sin embargo, esa posibilidad también aparece como algo poco probable.

La llegada de Forbes en el último intercambio con PJ Dozier tuvo como objetivo suplir la falta de tiro exterior. Dentro de las búsquedas de Malone en el sistema de juego, las necesidades parecen estar cumplidas. No parece razonable que intenten otro intercambio. Tal vez pueda reforzar las posiciones más débiles: buscar un alero y un pivote suplentes.

Pero además, las chances de generar un acuerdo con otra franquicia involucra una serie de compromisos financieros que no son tan sencillos de concretar. Si dos equipos deciden intercambiar jugadores, deben hacerlo dentro de los términos que permitan un balance equitativo en los salarios de los jugadores.

Facundo Campazzo y las posibilidades sobre su traspaso a otra franquicia CHRIS SCHWEGLER - NBAE / Getty Images

La salida de Campazzo, que promedia 6,1 puntos, 2 rebotes y 3,9 asistencias por partido, debería involucrar a otros jugadores de Denver. Parece un movimiento muy complejo en las condiciones actuales.

No es la primera vez que el argentino pierde terreno en la consideración de Malone. Pero en todos los casos siempre encontró la manera de fortalecer su ánimo y recuperar su lugar. A veces, fueron las lesiones de sus compañeros las que lo ayudaron a tener esa oportunidad. Hoy, todos están sanos y el equipo funcionó bien sin él. En el triunfo sobre Milwaukee, Nikola Jokic fue la figura con 18 puntos, 15 asistencias y 9 rebotes.

¿Qué debería pasar para que Campazzo vuelva a jugar con frecuencia? Los triples son fundamentales. Pero no es lo único. La falta de aciertos desde la larga distancia, de manera indirecta, comienza a mellar la confianza y repercute en todas las acciones. No se puede analizar sólo un detalle. La mejora en ese rubro, debería empujar al resto de los aspectos su juego.

Son tiempos para repasar lo hecho hasta aquí. La experiencia de Campazzo en la NBA tuvo hasta aquí cosas muy positivas. Supo ser útil en esta formación de Denver y puede volver a serlo si se dan las condiciones. Debe mejorar, pero no todo depende de él. En una carrera en la que casi siempre fue en ascenso, ahora le toca detenerse en una encrucijada. Le corresponde elegir cuál será el siguiente paso.