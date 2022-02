Ritmo NBA: el análisis de Álvaro Martín y Carlos Morales

La actualidad de la NBA está en LA NACION, con la presencia de Álvaro Martín y el Coach Carlos Morales, los mejores analistas en habla hispana de la NBA.

En esta oportunidad, los dos periodistas estarán acompañados por Nicolás Casalánguida, entrenador de básquetbol argentino que actualmente dirige en Fuerza Regia de Monterrey, de la Liga mexicana. Los temas de los que hablarán en esta edición serán de la decisión de Michael Malone entre Facundo Campazzo y Bones Hyland. El arranque lento de la ofensiva de los New York Knicks y los protagonistas elegidos para el All Stars Game.

Álvaro Martín, que durante más de 25 años fue la voz de la NBA en ESPN y es uno de los relatores más respetados en los ambientes del básquetbol y el fútbol americano, ahora continúa su trabajo en Ritmo NBA junto al coach Carlos Morales, recordado por su excelente trabajo como entrenador de la selección de Puerto Rico (se consagró campeón del Preolímpico Neuquén 1995). El trabajo de ambos en los partidos de la NBA está disponible también en las plataformas de League Pass.

Las columnas semanales puede ser miradas en directos todos los martes por la noche en LA NACION y en cualquier momento mediante el enlace de Ritmo NBA.

La última edición de RITMO NBA

En la pasada emisión, los especialistas hablaron de de las faltas flagrantes –un tema que surgió a raíz de la suspensión a Grayson Allen– y de los candidatos a entrenador del año; realizaron una entrevista con Gail Goodrich, miembro del Salón de la Fama, y mantuvieron una charla con Fabricio Oberto. A ojos argentinos, lo más atractivo resultó el análisis del papel de Emanuel Ginóbili como novel directivo de San Antonio Spurs, la franquicia en la que se distinguió como jugador durante 16 temporadas y ganó cuatro anillos de campeón.

“Sé que Manu está como asesor del equipo y están rotándolo: está ingresando a una empresa y están pasándolo por Mercadeo, Finanzas, Operaciones, Logística... Están dándole la capacidad de entender la operación desde arriba hacia abajo. ¿Ha tenido la oportunidad, más allá de ver una práctica, de asumir un proyecto con algún jugador en particular, o está todavía en la etapa inicial de aprendizaje global?”, preguntó Álvaro Martín a Oberto, ex compañero de Manu en Spurs y en el seleccionado argentino y muy amigo del bahiense. “Lo que hace el consejero es no sólo que el jugador entienda la cultura de San Antonio Spurs como la vivió él (todo lo que hay que hacer: los detalles, cómo llegar a la práctica, cómo salir de la práctica...), sino que también conozca todo el entorno, la comunidad. Y eso suma muchísimo para acortar pasos”, respondió el ex pivote, campeón en 2007 en el conjunto texano, dirigido por Gregg Popovich y con Tim Duncan y Tony Parker como compañeros.

“Él siempre está pensando un paso adelante; así lo hizo como jugador. Pone esa misma fórmula fuera de la cancha para ver cómo ayuda. Son tan iconos Popovich, Manu, Duncan... Tony Parker, que anda de un lado al otro como embajador de la educación en París, haciendo un montón de cosas... Son personalidades tan únicas que siempre van a hacer mejor lo que toquen, y eso es lo que San Antonio quiere”, añadió Oberto, que además de como comentarista en ESPN y de NBA League Pass se desempeña como analista de San Antonio Spurs y de Austin Spurs, equipo de la Liga de Desarrollo (G-League).

Álvaro Martín, que durante más de 25 años fue la voz de la NBA en ESPN y es uno de los relatores más respetados en los ambientes del básquetbol y el fútbol americano, ahora continúa su trabajo en Ritmo NBA junto al coach Carlos Morales, recordado por su excelente trabajo como entrenador de la selección de Puerto Rico (se consagró campeón del Preolímpico Neuquén 1995). El trabajo de ambos en los partidos de la NBA está disponible también en las plataformas de League Pass.