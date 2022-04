Julio Lamas anunció su retiro por entrenador profesional de básquetbol: “Es hora de aprender cosas nuevas”, dijo

Julio Lamas anunció este sábado su retiro como entrenador profesional. Un director técnico muy respetado en todo el mundo, que hizo un trabajo destacado sobre todo en la selección argentina. Tras su paso por el equipo nacional de Japón en los últimos años, hizo pública su decisión y le agradeció a su “familia” por el apoyo de siempre y al fallecido León Najnudel, creador de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) y uno de los impulsores de su lanzamiento a la dirección técnica. ”Quiero anunciarles que he decidido retirarme y dejar de dirigir básquet profesionalmente. Atravieso este momento con mucha emoción y el deseo de agradecer”, expresó en su Instagram.

”En primer lugar a tres personas: mi mamá, María Vicenta, que me dio todo y me cuidó; León Najnudel, quien me brindó conocimiento y oportunidades con total generosidad; Y Alejandra Rebora, mi compañera, la persona que me apoyó y ayudó siempre. Sin ellos no hubiera sido lo mismo”, continuó.

Lamas fue entrenador en Sport Cañadense, Olimpia de Venado Tuerto, Boca, San Lorenzo, Ben Hur, Libertad y Obras Basket en el país, Real Madrid, TAU Cerámica y Alicante en España. Además pasó dos veces por el seleccionado nacional entre 1997-1999 y 2011-2014 , siendo uno de los entrenadores importantes en la formación de la Generación Dorada. También conquistó cinco veces la Liga Nacional de Básquet, una con Boca, Ben Hur y Libertad y dos con San Lorenzo, el club de sus amores.

”Luego, un especial agradecimiento a los clubes y a las federaciones nacionales que me eligieron y confiaron en mí. A sus directivos. A todos los compañeros que tuve en cada uno de los cuerpos técnicos que conformamos”, siguió.

”Y al final (pero no al último), a los jugadores, razón central por la que empecé a ser entrenador: para enseñarle a jugar a los pibes de mi club, el Deportivo San Andrés. Ahí fue cuando me enamoré del básquet, de enseñar y de ser parte de un equipo”, valoró Lamas.

El último trabajo de Lamas fue en la selección de Japón. En julio de 2019, en una charla con LA NACION, dejó en claro lo que era su profesionalismo a la hora de proyectar un trabajo: “Después de estudiar el básquetbol japonés decidí construir un traje a medida para la selección. No les pedimos que jueguen como la Argentina o como España, ni como ningún otro. Buscamos que tengan un estilo propio. Y aprovechamos todas las virtudes que tienen los jugadores locales, que son inteligentes, disciplinados, dedicados por el trabajo… Buscamos sostenerlo en el tiempo. Además, en el proyecto tratamos de hacer un upgrade en la talla de los jugadores y en todas las posiciones. Y en todas las selecciones de Japón. Después buscamos mejorar la condición atlética de los jugadores, con una mejora física y una alimentación más de alto rendimiento”.

Julio Lamas: su último trabajo como entrenador fue en Japón Silvana Colombo

Otro premio que ganó fue el de mejor entrenador de la LNB en las temporadas 1990-91, 1996-97, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 y 2010-11.”Me despido orgulloso del camino transitado, sabiendo que me dediqué apasionadamente y que di todo de mí en la búsqueda de la mejora constante. No me guardé nada. Es hora de aprender cosas nuevas y trabajar en el deporte desde otro rol”, finalizó su mensaje. En otras palabras, sintió que ya había transitado todo el camino desde el rol de entrenador de básquetbol.

En aquella nota con Diego Morini de 2019 para LA NACION, surgió el interrogante y una respuesta a modo de lo que podría llegar a suceder en el corto plazo:

–¿Tenés ganas de seguir afuera o querés pegar la vuelta?

–No lo pensé todavía, porque si alguien me decía hace un tiempo que iba a dirigir en Japón lo miraba medio raro… Pero ahora lo vivo con tanta intensidad y estoy tan contento que estar haciendo la experiencia en Japón, que no pienso en otra cosa. Además, en Japón el Juego Olímpico es omnipresente. Entonces no pienso más allá de eso. Después veré cuál es el camino, si es alguna otra selección nacional, dirigir en el exterior un equipo de liga o volver a trabajar en la Argentina y contemplo con mucho interés dejar de dirigir para dedicarme a la gestión deportiva profesional. Es una tarea que me atrae.

En 2018, en una entrevista que tuvo cara a cara con su colega Sergio Hernández para DeporTV, con quienes tuvieron la grandeza de compartir un cuerpo técnico siendo uno segundo del otro, recordaron las enseñanzas de León Najnudel, el padre de la Liga Nacional de Básquetbol, con quien Lamas trabajó cuando tenía 22 años: “A los DT les diría: tenés que pegarte a un gran maestro, eso te levanta el techo y te apura la velocidad de mirar por los ojos de él durante algún tiempo”, aconsejó Lamas, mientras que Hernández aportó una anécdota increíble en tiempos en donde hoy las prácticas se cierran como si fueran secretos de estado. “En la década del 90, León te traía los videos, los VHS, de los últimos dos partidos de su equipo. Y vos le decías: ¿qué es esto León? ‘Para que veas como jugamos’, te contestaba. El te daba una herramienta para que intentes ganarle. ¿Por qué? Así todos nos terminaríamos potenciando. Porque si podíamos ganarle, eso lo iba a obligar a ser mejor incluso a él”.

El nombre de Lamas sonó fuerte en los últimos días como parte del cuerpo técnico de fútbol de Abel Balbo. De hecho fue ofrecido en San Lorenzo de Almagro tras la salida de Pedro Troglio. Habrá que ver si este rumor toma fuerza o, como alguna vez dijo Lamas, buscará un proyecto que lo entusiasme para dedicarse a la “gestión deportiva”.