La impactante confesión del entrenador de Novak Djokovic tras su rápida eliminación en el Masters 1000 de Montecarlo

En la pandemia, la vida privada del tenista serbio Novak Djokovic adquirió una relevancia casi tan significativa como su vida deportiva a raíz de su decisión de no vacunarse contra el Covid-19, lo que le afectó su carrera, especialmente esta temporada. Eso incluyó su ausencia del Australia Open en medio de disputas legales que terminaron en su deportación. Tras su vuelta a las canchas con una derrota en el Masters 1000 de Montecarlo después de estar casi un mes y medio sin poder competir por las restricciones sanitarias que aplican diversos países y torneos, Goran Ivanisevic, su entrenador, hizo una radiografía de la actualidad del número 1 del mundo tras la eliminación.

“Djokovic no se sentía bien, tuvo algo de fiebre y no estaba al cien por cien para competir. Hace tres semanas no podía competir aquí por las restricciones, y eso hizo que fuera muy difícil prepararse mentalmente”, reveló el preparador en una entrevista publicada por el portal italiano UbiTennis. Su derrota ante el español Alejandro Davidovich Fokina marcó, eso sí, su regreso al circuito luego de haber afrontado el torneo de Dubai a fines de febrero.

Novak Djokovic y su coach, Goran Ivanisevic, durante una práctica en el Melbourne Park, de cara al Australian Open que finalmente no pudo jugar WILLIAM WEST - AFP

“No esperábamos hacer nada espectacular en Montecarlo, nuestro objetivo sigue siendo Roland Garros. Ahora jugará un par de torneos en las próximas semanas y luego irá a París”, agregó Ivanisevic, minimizando el resultado y enfocado en lo que vendrá con mucho optimismo.

“Novak es uno de los mejores jugadores de la historia del tenis y estos jugadores siempre encuentran el modo de ganar y superar sus problemas. Encontrará una salida gracias a su perseverancia. El año pasado también comenzó mal cuando perdió en Montecarlo con Evans, pero luego empezó a jugar bien en Roma y terminó ganando en Belgrado y en Roland Garros, así que, no estoy preocupado”, comentó.

Novak Djokovic cayó en su debut en Montecarlo; no fue un buen regreso para el número 1 del mundo Quality Sport Images - Getty Images Europe

De todas maneras, Goran acepta que las cosas no están siendo sencillas. “Nuestros planes siguen siendo muy difíciles. Hace tres semanas no podía jugar en Montecarlo”, recordó. Ante ello, se lo consultó si podría cambiar su idea sobre la vacuna. “Es su vida y toma sus decisiones, y yo las respeto. Lo admiro más todavía porque se ha mantenido en sus convicciones a costa de arruinar su carrera. Es el único en el mundo que se ha mantenido en su postura desde el inicio y lo respeto aún más que antes por ello”, subrayó el entrenador.

“Todavía tenemos que hablar de cuál será el calendario, pero el plan es jugar todos los torneos en los que pueda participar, en función de cómo se desarrollen las cosas día a día”, añadió.

Por último, fue mucho más atrás en el análisis de otros eventos. “Le encanta jugar por su país y por eso en Copa Davis siempre juega con Serbia. Nadie podía evitar que jugase en los Juegos Olímpicos y no creo que se equivocase. No pudo jugar el dobles mixto, pero estaba cansado. Sobre la final del US Open, Medvedev es un jugador increíble y ese día fue mejor. Djokovic no fue él mismo en ese partido pero no creo que fuese por culpa de los Juegos Olímpicos, fue algo humano y puede pasar”.