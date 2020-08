Jusuf Nurkic # 27 de los Portland Trail Blazers mira contra los Memphis Grizzlies durante el primer cuarto en el primer juego de la Conferencia Oeste en The Field House en ESPN Wide World Of Sports Complex el 15 de agosto de 2020 en Lake Buena Vista, Florida Crédito: Kevin C. Cox / Pool Photo vía AFP

Vivió un momento especial. Fue una jornada cargada de intensidad. Pero siempre fueron las cosas así para él. Es un gigante que anda caminando por la NBA por una de esas casualidades de la vida. Es un talento suelto en medio de la competencia más poderosa del planeta, con el corazón herido. Es que no aplaca el dolor una victoria deportiva. La clasificación de Portland Trail Blazers a los playoffs no son un consuelo. Sus 2,13 metros y sus 132 kilos, se derriten ante la pérdida de su abuela.

Jusuf Nurkic, el inmenso bosnio, es uno de esos personajes dentro de la burbuja de Disney a los que nadie puede sacarle la vista. Porque puede hacer todo bien dentro de una cancha y todo gracias a que su papá Hariz, derribó a 14 personas en una pelea callejera...

En esa atmósfera tan particular que se creó en la ciudad de Orlando, Portland se transformó en uno de los equipos que se quedó con los flashes. Damian Lillard, su histórico base y uno de los jugadores más infravalorados de la competencia, volvió a dejar en claro que su talento no tiene límites, pero dentro de esa ola de cualidades, las de Nurkic resultaron imposibles de disimular.

Claro no sólo porque es un gigante capaz de sellar una planilla de 22 puntos, 21 rebotes y 6 asistencias, en la victoria de Portland ante Memphis Grizzlies por 126-122. En un contexto muy especial, durante la jornada recibió la noticia de que su abuela había fallecido por Covid-19: "Yo no quería jugar desde el principio. Ella me hizo jugar, supongo. Me dejé llevar en mis decisiones. El quedarme aquí, el estar con el equipo, ella ha sido una motivación para ello. Estoy muy orgulloso de la victoria y de la clasificación a los playoffs, para eso habíamos venido".

La carrera deportiva de Nurkic siempre estuvo muy marcada por cuestiones familiares. Las marcas del pivote bosnio no se resumen sólo a lo que pasa en Disney, ya que es el jugador en la historia de la NBA que logró por primera vez tener registros de más 20 puntos, 20 rebotes, 5 asistencias, 5 robos y 5 tapas (24 puntos, capturó 23 rebotes, repartió 7 asistencias, robó 5 balones y realizó cinco tapas, en 37 minutos, en 2019, ante Sacramento). Y aunque resulte curioso, su incursión en el mundo del básquetbol fue de casualidad.

Sucede que no jugaba al básquetbol, a pesar de que a los 14 años ya casi medía 2,10 metros. Nadie lo había descubierto y mucho menos lo habían empujado a acercarse al deporte. La oportunidad le llegó de la manera menos pensada: su papá Hariz, policía de Tuzla, su ciudad natal, mide 2,13 metros y pesa 180 kilos, quedó en medio de las miradas porque fue el protagonista de una pelea callejera en la que dejó por el piso a 14 hombres.

Esta situación fue la portada de varios medios locales y eso despertó la atención de Enes Trnovcevic, un representante de jugadores, que inmediatamente, al ver el tamaño de Hariz, se ocupó en saber si tenía algún hijo con esa talla y que jugase al básquet, como sucedía con la mayoría de los chicos en los Balcanes.

Y allí estaba Jusuf, pero no jugaba al básquetbol. Trnovcevic se acercó hasta la casa de la familia Nurkic y convenció a la pequeña "bestia bosnia" de se iniciara en el Zlatorog Lasko esloveno. Durante dos años estuvo allí aprendiendo a jugar. En un torneo juvenil que se desarrolló en Olimpija Ljublana (casualmente el club en el que en los entretiempos mostraba su talento Luka Doncic, porque allí jugaba su padre Sasa) Nurkic promedió 18,8 puntos y 11 rebotes, lo que automáticamente despertó el interés de Cedevita, de Zagreb, con el que disputó sus únicos seis partidos de Euroliga.

Apenas 14 meses en Zagreb y las luces de la NBA aparecieron sobre Nurkic. Fue Chicago Bulls quien se aseguró al bosnio en el puesto 16 del Draft de 2014 y lo cedieron automáticamente esa misma jornada a Denver Nuggets. En dos temporadas en Denver tuvo buenas tareas, pero terminó relegado y entre los suplentes. A mitad de la temporada 2016-17, comenzó la explosión del gigante de los Balcanes, porque pasó a Portland y en un mes mostró parte de su repertorio y se despachó con un registro de 28 puntos, 20 rebotes, 8 asistencias y 6 tapas, ante Sixers. En enero de 2019 Nurkic iba a dejar su huella en la NBA por tener una marca superior al 20+20+5+5+5.

"Con él somos mejor equipo. Es un jugador muy valioso. Lo extrañamos durante la temporada y nos hace muy felices que esté de vuelta", analizaba su entrenador, Terry Stotts, tras su regreso. La ausencia de la que habla el técnico de los Blazers se debe a que el pivote sufrió una tremenda lesión en marzo de 2019: fue a buscar un rebote en la segunda prórroga ante los Nets, pisó mal y se fracturó la tibia y el peroné de su pierna izquierda. Su planilla antes de semejante lesión era de 32 puntos y 16 rebotes. Nurkic volvió a jugar en la burbuja de Disney, casualmente ante Memphis, en la segunda jornada del cierre de la temporada regular, y firmó una planilla de 18 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias y 6 tapones.

La "bestia bosnia", es mucho más que un pivote que domina la pintura. Ahora va por LeBron James y Los Angeles Lakers, en el primer cruce de playoffs. Será todo un duelo ante Anthony Davis. En Disney está el show asegurado. Y Jusuf, así como su padre tumbó a varios en la calle, espera poder derribar a los Lakers de The King. Le sobran atributos y tiene laderos, Lillard, C. J. McCollum y Carmelo Anthony, como para dar el golpe. Jusuf Nurkic, un faro en Orlando.