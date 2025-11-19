LA NACION

La agenda de la TV del miércoles: acción de la NBA, el Brasileirao y la Copa Davis

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

LA NACION
Stephen Curry, jugador de Golden State Warriors
Stephen Curry, jugador de Golden State WarriorsEric Gay - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 19 de noviembre de 2025.

BÁSQUETBOL

La NBA

  • 21 Miami Heat vs. Golden State Wariors. ESPN2
  • 23:30 Dallas Mavericks vs. New York Knicks. ESPN2

Liga Nacional

  • 22 Olímpico vs. Boca. TyC Sports

TENIS

Copa Davis

  • 12 Italia vs. Austria. Los cuartos de final, desde Bolonia. DSports (610/1610)

FÚTBOL

Brasileirao

  • 19.30 Palmeiras vs. Vitoria. Canal 116 Flow
  • 21.30 Fluminense vs. Flamengo. Canal 116 Flow

Champions League femenina

  • 14.30 Juventus vs. Lyon. ESPN2
  • 14.30 Wolfsburgo vs. Manchester United. Disney+ Premium
  • 16.45 Arsenal vs. Real Madrid. ESPN2
  • 16.45 París FC vs. Benfica. Disney+ Premium
  • 16.45 Valerenga vs. St. Pölten. Disney+ Premium

TURF

Gran Premio Dardo Rocha

  • 18.30 La carrera. Fox Sports 2
