La agenda de la TV del miércoles: acción de la NBA, el Brasileirao y la Copa Davis
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 19 de noviembre de 2025.
BÁSQUETBOL
La NBA
- 21 Miami Heat vs. Golden State Wariors. ESPN2
- 23:30 Dallas Mavericks vs. New York Knicks. ESPN2
Liga Nacional
- 22 Olímpico vs. Boca. TyC Sports
TENIS
Copa Davis
- 12 Italia vs. Austria. Los cuartos de final, desde Bolonia. DSports (610/1610)
FÚTBOL
Brasileirao
- 19.30 Palmeiras vs. Vitoria. Canal 116 Flow
- 21.30 Fluminense vs. Flamengo. Canal 116 Flow
Champions League femenina
- 14.30 Juventus vs. Lyon. ESPN2
- 14.30 Wolfsburgo vs. Manchester United. Disney+ Premium
- 16.45 Arsenal vs. Real Madrid. ESPN2
- 16.45 París FC vs. Benfica. Disney+ Premium
- 16.45 Valerenga vs. St. Pölten. Disney+ Premium
TURF
Gran Premio Dardo Rocha
- 18.30 La carrera. Fox Sports 2
