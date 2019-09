Nicolas Laprovitola recibe el premio al jugador más valioso de la liga española con la sorpresa de la presencia de sus padres, Juan y Margarita Stolbizer. Fuente: LA NACION

Margarita Stolbizer disfruta como una madre más la histórica actuación del seleccionado argentino en el Mundial de China. Su hijo, Nicolás Laprovittola, es uno de los integrantes del plantel albiceleste que disputará este domingo la final ante España.

"Nada más gratificante que hablar de básquetbol en estos momentos. Lo vivo y disfruto como mamá, pero también como argentina porque compartimos la enorme emoción que nos transmiten estos chicos", contó la política en diálogo con LA NACIÓN MÁS.

Además, la exdiputada contó cómo fue el diálogo a la distancia con su hijo. "Me dijo que no lo podían creer. (piensa). Me corrijo: siempre creyeron que podían ser capaces de esto. La fuerza que tienen es esa: creer en sí mismos."

La mamá de Laprovittola también confió que alienta a su hijo mediante emojis: "Estamos en comunicación permanente. Como son tantas horas de diferencia, cuando me voy a dormir le mando un mensajito con muchos emoticones: que un beso, que la copa, que un corazoncito, que el brazo de fuercita. Y me aseguro que cuando yo me levanto para el partido, él ya lo vio. Eso fue así siempre, incluso antes del Mundial. Y después de cada partido nos comunicamos. Tenemos un grupo de Whatsapp familiar y ahí volcamos todas las emociones, y él también. Nicolás es muy tranquilo, pero muy efusivo también. Recién hablé con él y no podía creer que no estuviera durmiendo."

Stolbizer también sorprendió al reconocer que en su familia se aferran a las cábalas. "Arrancamos viendo el primer partido a las 5.30 con Corea del Sur acá en casa, y desde entonces no queremos que se agregue nadie a ver los partidos. No teníamos cábalas, pero se fueron dando porque los primeros tres partidos fueron temprano acá en casa con los chicos delante de la tele, y así nos quedamos. A veces alguien me dijo que quería venir, y le dije que no, que de ninguna manera. No dejamos que se agregue ni se baje nadie. Todo en el mismo lugar. Incluso, un canal me ofreció venir hoy a verlo conmigo y les pedí por favor que no, que no se puede cambiar nada. Y menos a esta altura."

Sobre la situación histórica que está viviendo el equipo argentino, la política se conmovió recordando los inicios de su hijo: "Para nosotros todo es motivo de emoción. Verlo a él ahí nos parece mentira. Siempre lo acompañamos en todas las categorías. Y no dejo de pensar que hoy está en ese nivel y lo llevábamos para que él viera a los jugadores con los que ahora él está jugando". Luego, le dio paso a una intimidad: "Recién él me pidió una foto antigua. No encontré esa foto, pero sí me encontré con otros lindos recuerdos, como por ejemplo los autógrafos de Ginóbili y de Scola de cuando Nico era chiquito. Y que ahora él esté jugando con Luifa, y que Manu lo esté viendo es algo increíble y muy conmovedor."

Por último, Stolbizer destacó las figuras de Emanuel Ginóbili y de Luis Scola: "Se me partió el corazón cuando se abraza con Manu, mirándolos. Tanto Manu como Scola son enormes. Scola como líder es extraordinario lo que transmite al grupo, más allá de lo que hace en la cancha. Por lo que les marca. Luis es muy disciplinado en sus entrenamientos, en sus cosas, y ha hecho un grupo que sigue esa disciplina. De cuidados. Del físico. De la alimentación. Es notable cómo se llevan como grupo humano, más allá de cómo les va en cada partido. Son muy buenas personas".